Всё познается в сравнении! До этого работала в Татфондбанке - это ужас, летящий на крыльях ночи

ПРББ - это сила, как сказал один из наших сотрудников. Очень хороший, грамотно устроенный банк, который к тому же дорожит своими сотрудниками. Удобный график работы: либо 2/2, либо 3/3, либо работаешь на пятидневке. Короче, сами решали между собой кому как удобнее

Впервые видела, чтоб в банке играла, пусть даже тихо, музыка , это очень здорово, если клиенты ожидают своей очереди. Да еще и диванчики убодные, холодная водичка, либо кофе - пожалуйста, всё для клиента! Мы с огромным удовольствием работаем, пусть даже с невысокой з/п, зато в хорошем коллективе и без нервотрепок! И своих клиентов очень любим!

Клиенты, приходите к нам .