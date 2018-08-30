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|ПРББ - это сила
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всё познается в сравнении! До этого работала в Татфондбанке - это ужас, летящий на крыльях ночи
ПРББ - это сила, как сказал один из наших сотрудников. Очень хороший, грамотно устроенный банк, который к тому же дорожит своими сотрудниками. Удобный график работы: либо 2/2, либо 3/3, либо работаешь на пятидневке. Короче, сами решали между собой кому как удобнее
Впервые видела, чтоб в банке играла, пусть даже тихо, музыка , это очень здорово, если клиенты ожидают своей очереди. Да еще и диванчики убодные, холодная водичка, либо кофе - пожалуйста, всё для клиента! Мы с огромным удовольствием работаем, пусть даже с невысокой з/п, зато в хорошем коллективе и без нервотрепок! И своих клиентов очень любим!
Клиенты, приходите к нам .
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batrak • сотрудник
14.06.2012 16:57
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действительно приятная атмосфера, но процесс отбора сотрудников весьма жесток, учитывая что приглашены были ребята и девушки совершенно из разных сфет: налоговики, юристы, бывшие военные, сфера продажи пластиковых окон, бывший сотрудник макдональдса даже был, и все это на должность менеджера по продажам, впечатлен ))
Проходил собеседование на менеджера: обучение 3 месяца: 1 месяц план 3 организации, на 2-й месяц - 5, на 3-й месяц - 10. План не выполнил - до свидания, а клиенты переходят твоему учителю, который с них имеет бонусы.
Вопрос: а есть ли смысл учителю учить тебя и стараться, чтобы ты выполнил план и остался работать, или просто ты отработал 3 месяца, привлек несколько клиентов, а план не выполнил - в итоге тебе "До свидания" / "Пока", а ему готовые клиенты (смотри - премия).
Чем больше сотрудников обучил и чем меньше их отсалось работать - и ты в шоколаде!