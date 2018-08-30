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|Ипотечный отдел
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Добрый день! Я сейчас являюсь сотрудником ВТБ 24, меня все устраивает. Но сейчас у меня зашел вопрос о повышении в ипотечный отдел по должности старший менеджер. Скажите мне (сотрудники, которые работают в ВТБ 24), пожалуйста, как работать в ипотеках, как з/п в среднем, интересно ли там?
И в общем для всех - каждый вправе сам себе строить карьеру (ВТБ 24 в СПб - это круто! Никого не слушайте и делайте так, как знаете. Я хотела бы услышать комментарии тех людей, которые работают в данный момент в ВТБ 24 и в СПб.
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Галина Бондарчук • сотрудник
16.06.2012 17:27
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1 втб24 дает очень хорошую рекламу по ипотечному кредитованию
2 планы выполнить там тоже не очень сложно
3 ед. что нужно - это набить руку
4. там очень интересно
з.п сказать не скажут- ведь это подлежит "коммерческой тайне "(сотрудники на данный момент работающий в этом ужасном банке )
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Или проанализировать о каком банке не писали отзывов и идти туда.
Хотя в таких банках и вакансий наверное нет....