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Ипотечный отдел положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я сейчас являюсь сотрудником ВТБ 24, меня все устраивает. Но сейчас у меня зашел вопрос о повышении в ипотечный отдел по должности старший менеджер. Скажите мне (сотрудники, которые работают в ВТБ 24), пожалуйста, как работать в ипотеках, как з/п в среднем, интересно ли там?
И в общем для всех - каждый вправе сам себе строить карьеру (ВТБ 24 в СПб - это круто! Никого не слушайте и делайте так, как знаете. Я хотела бы услышать комментарии тех людей, которые работают в данный момент в ВТБ 24 и в СПб.
Галина Бондарчук • сотрудник
16.06.2012 17:27
16 комментариев
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maskroom
16.06.2012 17:15
Зарплату задерживают,приходится за свой счет давать обьявления в гвзеты чтобы искать клиентов,одному менеджеру пришлось продать квартиру что оплатить свою ошибку при сделке,начальник чуть ли не бьет,увольняют только по статье или с условным
Галина Бондарчук
Автор отзыва
16.06.2012 17:28
неужели это правда?
ВДВ24
17.06.2012 02:03
В ипотеке работать очень хорошо:
1 втб24 дает очень хорошую рекламу по ипотечному кредитованию
2 планы выполнить там тоже не очень сложно
3 ед. что нужно - это набить руку
4. там очень интересно
з.п сказать не скажут- ведь это подлежит "коммерческой тайне "(сотрудники на данный момент работающий в этом ужасном банке )

Изменено: ВДВ24 - 17.06.2012 02:17
ВДВ24
17.06.2012 02:23
вранье в этом проклятом банке з/п плЯтят вовремя, вот премию могут за любую хрень урезать! хотяя все от руководства зависит

Изменено: ВДВ24 - 17.06.2012 10:02
ferocius
17.06.2012 10:55
Я работал в ВТБ 24 в СПб, в ипотеке ничего хорошего нет - работы с головкой, отношение со стороны руководства никакущее, планы нереальные, программное обеспечение досовское (устаревшее 100 лет назад), премии там мизерные, схема работы такая, что в выходные дома бываешь часа 3-4 не более...
ferocius
17.06.2012 10:56
А еще забыл отдельная тема - это обучение, месяц убиваешь на этот маразм + тесты ни о чем!
Галина Бондарчук
Автор отзыва
17.06.2012 11:03
Хорошо, тогда скажите мне как работать в автокредитах(хорошо или тоже не очень?), банка ВТБ 24 СПБ? Или лучше в офисах на потребительском кредите?
избанка24
17.06.2012 23:02
Бедный ребёнок, из какой же грязи вылезла, что ей в "ВТБ 24 в спб-это круто!!! ".
Morfius
18.06.2012 08:24
Почтаешь отзывы и видишь один выход - валить из банковской сферы вообще.
Или проанализировать о каком банке не писали отзывов и идти туда.
Хотя в таких банках и вакансий наверное нет....
Галина Бондарчук
Автор отзыва
18.06.2012 09:31
Ребенком я была еще 10 лет назад. А по себе ценить не стоит. Добиться можно всего и всем даже если ты вылез из грязи...........
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