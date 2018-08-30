Добрый день! Я сейчас являюсь сотрудником ВТБ 24, меня все устраивает. Но сейчас у меня зашел вопрос о повышении в ипотечный отдел по должности старший менеджер. Скажите мне (сотрудники, которые работают в ВТБ 24), пожалуйста, как работать в ипотеках, как з/п в среднем, интересно ли там?

И в общем для всех - каждый вправе сам себе строить карьеру (ВТБ 24 в СПб - это круто! Никого не слушайте и делайте так, как знаете. Я хотела бы услышать комментарии тех людей, которые работают в данный момент в ВТБ 24 и в СПб.