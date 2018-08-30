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Игра в собеседование. Не хотите ли чашечку чая? не голосовал
Был опыт собеседования в Промсвязьбанке на позицию менеджера по з/п проектам. Пришла в офис к назначенному времени. Управляющая попросила подождать минут 20. После чего любезно пригласила к себе в кабинет, предложив чай/кофе. Потом мы еще пару минут подождали заместителя. Сразу было оговорено: "Мы ищем не сотрудника, а часть семьи. Ведь мы единая семья! Поэтому чай, кофе, угощайтесь. Мы здесь не потому, что мы такие крутые, работаем в центре, мы такие же как все". Первый раз вижу такой подход, действительно, значит, считают себя Пупом земли - подумала я. Попросили провести презентацию себя. Несколько раз повторили, что на этой позиции ну ооочень боольшая з/п. Хотя, промониторив рынок, увидела, что во всех банках предлагают такой оклад. Управляющая очень ярко рассказывала, как она начинала свою карьеру, работая на потоке в зале за 20 т.р. по 12 ч. каждый день. Необычное собеседование. Не забыть...
evva11 • несостоявшийся сотрудник
14.07.2012 14:06
5 комментариев
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ferocius
15.07.2012 11:59
Ну конечно одна единая семья))))) вопрос как это выражается и насколько долго это будет?! Уже не знают что придумать --- клоуны
Veselo
15.07.2012 22:00
Ничего не поняла. А в чем негатив, проблема? Очень хорошо, что о своем коллективе управляющая так отзывается. Отлично приняли, любезно пообщались....
Эх, привык наш народ к жести! Надо было бы устроить стрессовое собеседование, опустить кандидата, погрубить и унизить. Вот тогда хорошо было бы)))
А тут чай-кофе предлагают...Отсталые люди!
ferocius
16.07.2012 11:18
О каком своем коллективе) 20 т.р. по 12 часов в день - это з/пл двориника-таджика в Москве! За грубость на собесодование можно и в ответ словить!!!
coca
29.08.2012 21:38
Не на октябрьской вы были? Тоже ходила туда на собеседование. Минут 30 прождала пока пригласят. Две юные девушки-управляющая и нач. оперзала стали пить при мне чай и есть конфеты."Хотите?" я отказываюсь. "Ой, а мы попьем. Понедельник-день тяжелый" И улыбается. Что значит это? Они бухали все выходные и им теперь тяжко, чаек помогает? Позиции озвученные мне и лозунги их офиса мне совершенно не понравились. Пусь ищут дальше.
evva11
Автор отзыва
31.08.2012 23:49
Да! Именно там!
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