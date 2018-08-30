Был опыт собеседования в Промсвязьбанке на позицию менеджера по з/п проектам. Пришла в офис к назначенному времени. Управляющая попросила подождать минут 20. После чего любезно пригласила к себе в кабинет, предложив чай/кофе. Потом мы еще пару минут подождали заместителя. Сразу было оговорено: "Мы ищем не сотрудника, а часть семьи. Ведь мы единая семья! Поэтому чай, кофе, угощайтесь. Мы здесь не потому, что мы такие крутые, работаем в центре, мы такие же как все". Первый раз вижу такой подход, действительно, значит, считают себя Пупом земли - подумала я. Попросили провести презентацию себя. Несколько раз повторили, что на этой позиции ну ооочень боольшая з/п. Хотя, промониторив рынок, увидела, что во всех банках предлагают такой оклад. Управляющая очень ярко рассказывала, как она начинала свою карьеру, работая на потоке в зале за 20 т.р. по 12 ч. каждый день. Необычное собеседование. Не забыть...