Работала в этом банке. Очень жалею, что уволилась в свое время. Хочется сказать большое спасибо менеджерам, которые были у меня в руководстве. Вы умнички, лояльные, и делали все для удобства ваших сотрудников, помогали в решении проблем. Особое спасибо хочется сказать Чижовой Юле - ты просто прелесть! От тебя весь банк, мне кажется, в восторге! Ты самый-самый лучший руководитель, побольше бы таких как ты!!!

А тем, кто хочет устроиться в банк работать, могу сказать смело: идите в Русфин и не пожалеете!!! По деньгам нормально получается (оклад+%+премии), соблюдение ТК РФ, есть корпоративы клевые! При том на них гуляет не только руководство, а все! Праздничные дни рабочие оплачиваются вдвойне, что очень приятно. Сотрудники всегда помогают друг другу, т.к. мы - команда! Никто ни кого не бросит никогда в беде.

Ребят, я очень была рада с вами всеми работать! Буду стараться вернуться к вам обратно!