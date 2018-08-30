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Идите смело работать в Русфин! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в этом банке. Очень жалею, что уволилась в свое время. Хочется сказать большое спасибо менеджерам, которые были у меня в руководстве. Вы умнички, лояльные, и делали все для удобства ваших сотрудников, помогали в решении проблем. Особое спасибо хочется сказать Чижовой Юле - ты просто прелесть! От тебя весь банк, мне кажется, в восторге! Ты самый-самый лучший руководитель, побольше бы таких как ты!!!
А тем, кто хочет устроиться в банк работать, могу сказать смело: идите в Русфин и не пожалеете!!! По деньгам нормально получается (оклад+%+премии), соблюдение ТК РФ, есть корпоративы клевые! При том на них гуляет не только руководство, а все! Праздничные дни рабочие оплачиваются вдвойне, что очень приятно. Сотрудники всегда помогают друг другу, т.к. мы - команда! Никто ни кого не бросит никогда в беде.
Ребят, я очень была рада с вами всеми работать! Буду стараться вернуться к вам обратно!
zooappleбывший сотрудник
14.07.2012 14:18
9 комментариев
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ferocius
15.07.2012 12:05
Корпоративы - на них гуляет не только руководство, а все)))) 3 года там работал и не помню чтобы там все гуляли!
zooapple
Автор отзыва
15.07.2012 23:19
я про Москву.. гуляли в этом году в Лужниках,абсолютно все подразделения. более 1,2тыс. человек.
ferocius
16.07.2012 11:16
я тоже не про ГОнконг!
Piaff
16.07.2012 16:49
складывается впечатление, что сами руководители пишут положительные озывы!!
такой фанатизм!!!
zooapple
Автор отзыва
16.07.2012 22:24
Piaff позабавил)) нет,не руководство) описала то,что есть) было с чем сравнивать,и описала преимущества русфина перед другими банками))
zooapple
Автор отзыва
16.07.2012 22:25
ferocius ну тогда я вам соболезную... погуляли классно)

Изменено: zooapple - 16.07.2012 22:25
ferocius
17.07.2012 11:26
zoaple - да ты не соболезнуй, я же не девочка чтобы на что-то обижаться и хныкать))!!!
goldsnake
08.08.2012 11:11
где работала (где офис)?
zooapple
Автор отзыва
19.10.2012 16:12
я не в офисе. я на точках продаж работала.
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