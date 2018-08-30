Я "продержался" в банке несколько месяцев, и после этого с радостью рванул на первое хорошее предложение в другое место, чему теперь несказанно рад. Могу уверенно сказать: "не ходите туда".



Пресса пестрит страшными заголовками о Банке Москвы, но это далекая политика. Когда-то в банке проходили одна за другой выемки, обыски и запросы данных и документов - половина банка жило на военном положении. Сейчас это все закончилось, закипела обычная офисная жизнь, на сотрудниках и повседневной работе все это никак не отражается. Настоящие жутики скорее в корпоративной культуре и атмосфере.



Первое, что бросается в глаза, это жутчайшая бюрократия. Да, многие банки не без неё, но здесь она процветает необыкновенно. Когда встретились старая совковая реальность "лужковского" Банка Москвы и новая команда из ВТБ-24, сошлись они в одном - в любви к служебным запискам. Если вы чего-то хотите от кого-то добиться - извольте служебочку. Казалось бы - не так страшно сесть и написать свои мысли на бланк, но только не в Банке Москвы. С учетом печально знаменитой системы документооборота landocs, обмен парой служебок обычно занимает в районе недели, и это не просто неделя ожидания - бегать кого-нибудь пинать придется по два раза в день, иначе ответ придет еще позже или не придет вообще, или придет не вам... Тем, на кого все эти сотни и тысячи служебок валятся - по-своему непросто.



Коллектив в банке весьма разношерстный - от печальных сотрудников старой команды до бодрых новопришедших на хорошие офферы людей из западных компаний. Среди "старичков" много людей толковых, но в основном объединяет их полная демотивация и хамство как норма в общении на работе. Многие сидят с грустными глазами и, кажется, только и ждут, когда раздастся долгожданный звонок от хантера, приглашающего их на новую работу, но звонок все никак не раздается. Их можно понять - банк не скупится на щедрые офферы новым сотрудникам, им покупают новые красивые компьютеры, а многие старые сидят с зарплатами раза в два ниже тех, что приходят на аналогичные позиции, и с интересом разглядывают, как минутами крутятся песочные часики на их чуть живых серых грязных ящиках под управлением новейшей операционной системы Windows 2000. В целом создается гнетущий негативный фон. Нужно иметь неплохую броню, чтобы сидеть каждый день рядом с этими людьми, и изолироваться от всего этого негатива. У меня брони не хватило.



Как я уже вскользь упоминал, если вы приходите в БМ, то вам без проблем предложат рыночный уровень зарплаты, или даже чуть выше. Может быть, придется поторговаться, могут попытаться отжать, но если вы знаете себе цену, вам её будут платить в БМ. Но все же не зарплатой единой хорош работодатель. Если у вас есть "госбанковская" закалка, может быть, вам будет нормально в БМ, но для всех остальных - точно не стоит идти.