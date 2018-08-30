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|Про обучение...
|отрицательный голос не засчитан
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Добрый день! Начну с того, что меня примерно 1,5 мес. назад пригласили на собеседование в банк на вакансию СОЧЛ. После прохождения 3-х часового массового собеседования (тесты, деловые игры, рассказ о себе и пр.) все соискатели заполнили анкеты. Уже на первом этапе стало ясно, что набирают всех подряд (с опытом работы и без, студентов, с неполным высшим, разного возраста). На мой вопрос о том, почему такой массовый набор (а я знала, что группы на обучение набирают очень часто), менеджер по персоналу ответила, что открываются много новых офисов, идет расширение сети (уже врет). Далее, в течение 2-х недель проверка в СБ (несколько звонков с уточняющими глупыми вопросами по делу и без (так мне одна "студентка" курсов рассказала, что ее спрашивал сотрудник СБ о том, чем она занимается в данный момент (еще бы спросил во что одета в данный момент ). В итоге все проверки я прошла, мне позвонили и назначили день начала обучения длительностью в 30 раб. дней. Скажу вам, что группа очень достаточно таки большая, около 20 человек. По организации всё достаточно четко: вот тебе и расписание занятий, и раб.тетради, и все-все материалы на флешечке. И всё так чудненько, как птички, вокруг нас щебечут преподаватели, и стипендию по окончанию курсов (в размере 5 т.р.) с условием года отработки, после успешной сдачи экзаменов. А потом "студенты" пошли на стажировку в доп.офисы, и всем стало ясно, куда они попали. 1/4 группы ушло сразу, еще половина после темы "кассовые операции" (там уж скрывать не стали, сразу сказали, что будет жесть), и спрашивали там от и до всю инструкцию, но з/п этого стоит (ха-ха), что в коммерческих банках она еще ниже, а требований там больше (еще раз ха-ха). И еще самое моё любимое: не нравится - идите на рынок, там требования не такие высокие. Обучение в АС Филиале и Бллинге вообще атас - то программы тормозят, то паролей нет, то некоторые функции отсутствуют, т.к. программа-то учебная. В общем, кто остался и прошел все обучение (на носу у них выпускные экзамены), в открытую говорят, что поработают для стажа, либо устраиваются, чтоб уйти в декрет, либо кроме Сбербанка вообще никуда не берут. После нашей группы набрали еще 2 группы - поток обучения не прекращается. Я же посмотрела на этот фарс и тоже ушла.
Этот отзыв для соискателей. 100 раз подумайте прежде, чем туда пойти даже на учебу. Вы потеряете время, все что рассказывают - многое не соответствует действительности... и проработав неделю-две, многие "новички" уходят. Так что сказки про то, что увольняются в основном старые сотрудники, которые не могут и не хотят(!) переучиваться - всё бред. Просто на этой должности з/п не соответствует требованиям и нагрузке. Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных. Нужны там роботы и безмолвные овцы. Если есть возможность, не тратьте свое время на это, как писали ранее, "болото", такую з/п всегда можно заработать более легким трудом.
Админ: Что именно "...многое не соответствует действительности..."? Чем подтверждаются Ваши слова: "Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных"?
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9
galina75 • несостоявшийся сотрудник
18.07.2012 13:39
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(а сами начальники естессно отдыхают когда им вздумается и где вздумается. обратите внимание человек в отзыве еще даже не начал работать, а уже пишет что к нему относятся как к говну. жесть)
Это пять!
Вцелом отзыв хороший. Мне понравился.
А чем же я подтвержу что я 4 года проработал в сбере? И что именно в сбере?
Если пишут из отзыва в отзыв одно и тоже - что тут подтверждать?
Я написала отзыв, основанный на своих наблюдениях и сделала вывод о банке, как о работодателе, и такой работодатель меня не устраивает.
Как клиент банка, я тоже не совсем довольна, но это к данной теме не относится.
Друзья, у нас не крепостное право и не СССР - статью за тунеядство давно отменили. Если есть возможность, лучше не торопиться. Выбор всегда остается за нами. Просто надо немного подумать, проанализировать несколько источников информации (знакомые, интернет, личные наблюдения), оценить все недостатки и достоинства будущего места работы, и лишь потом принимать окончательное решение.А рвать на груди "белую рубашку" и что-то доказывать - смысла в этом не вижу. Сами там работаете - сами всё знаете и видите, а если еще не работаете, а только собираетесь туда устраиваться, то эти знания у вас еще впереди.
Изменено:
Изменено:
И вопрос к админу - в какой филиал Сбербанка он ходит? Неужели там во всех окнах сидят люди, у каждого терминала(банкомата) промоутеры и всегда в зале консультант(администратор) да и заведующий или зам. часто выходят к людям?