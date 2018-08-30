Добрый день! Начну с того, что меня примерно 1,5 мес. назад пригласили на собеседование в банк на вакансию СОЧЛ. После прохождения 3-х часового массового собеседования (тесты, деловые игры, рассказ о себе и пр.) все соискатели заполнили анкеты. Уже на первом этапе стало ясно, что набирают всех подряд (с опытом работы и без, студентов, с неполным высшим, разного возраста). На мой вопрос о том, почему такой массовый набор (а я знала, что группы на обучение набирают очень часто), менеджер по персоналу ответила, что открываются много новых офисов, идет расширение сети (уже врет). Далее, в течение 2-х недель проверка в СБ (несколько звонков с уточняющими глупыми вопросами по делу и без (так мне одна "студентка" курсов рассказала, что ее спрашивал сотрудник СБ о том, чем она занимается в данный момент (еще бы спросил во что одета в данный момент ). В итоге все проверки я прошла, мне позвонили и назначили день начала обучения длительностью в 30 раб. дней. Скажу вам, что группа очень достаточно таки большая, около 20 человек. По организации всё достаточно четко: вот тебе и расписание занятий, и раб.тетради, и все-все материалы на флешечке. И всё так чудненько, как птички, вокруг нас щебечут преподаватели, и стипендию по окончанию курсов (в размере 5 т.р.) с условием года отработки, после успешной сдачи экзаменов. А потом "студенты" пошли на стажировку в доп.офисы, и всем стало ясно, куда они попали. 1/4 группы ушло сразу, еще половина после темы "кассовые операции" (там уж скрывать не стали, сразу сказали, что будет жесть), и спрашивали там от и до всю инструкцию, но з/п этого стоит (ха-ха), что в коммерческих банках она еще ниже, а требований там больше (еще раз ха-ха). И еще самое моё любимое: не нравится - идите на рынок, там требования не такие высокие. Обучение в АС Филиале и Бллинге вообще атас - то программы тормозят, то паролей нет, то некоторые функции отсутствуют, т.к. программа-то учебная. В общем, кто остался и прошел все обучение (на носу у них выпускные экзамены), в открытую говорят, что поработают для стажа, либо устраиваются, чтоб уйти в декрет, либо кроме Сбербанка вообще никуда не берут. После нашей группы набрали еще 2 группы - поток обучения не прекращается. Я же посмотрела на этот фарс и тоже ушла.



Этот отзыв для соискателей. 100 раз подумайте прежде, чем туда пойти даже на учебу. Вы потеряете время, все что рассказывают - многое не соответствует действительности... и проработав неделю-две, многие "новички" уходят. Так что сказки про то, что увольняются в основном старые сотрудники, которые не могут и не хотят(!) переучиваться - всё бред. Просто на этой должности з/п не соответствует требованиям и нагрузке. Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных. Нужны там роботы и безмолвные овцы. Если есть возможность, не тратьте свое время на это, как писали ранее, "болото", такую з/п всегда можно заработать более легким трудом.



Админ: Что именно "...многое не соответствует действительности..."? Чем подтверждаются Ваши слова: "Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных"?