Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Про обучение... отрицательный голос не засчитан
Добрый день! Начну с того, что меня примерно 1,5 мес. назад пригласили на собеседование в банк на вакансию СОЧЛ. После прохождения 3-х часового массового собеседования (тесты, деловые игры, рассказ о себе и пр.) все соискатели заполнили анкеты. Уже на первом этапе стало ясно, что набирают всех подряд (с опытом работы и без, студентов, с неполным высшим, разного возраста). На мой вопрос о том, почему такой массовый набор (а я знала, что группы на обучение набирают очень часто), менеджер по персоналу ответила, что открываются много новых офисов, идет расширение сети (уже врет). Далее, в течение 2-х недель проверка в СБ (несколько звонков с уточняющими глупыми вопросами по делу и без (так мне одна "студентка" курсов рассказала, что ее спрашивал сотрудник СБ о том, чем она занимается в данный момент (еще бы спросил во что одета в данный момент smile:scratch: ). В итоге все проверки я прошла, мне позвонили и назначили день начала обучения длительностью в 30 раб. дней. Скажу вам, что группа очень достаточно таки большая, около 20 человек. По организации всё достаточно четко: вот тебе и расписание занятий, и раб.тетради, и все-все материалы на флешечке. И всё так чудненько, как птички, вокруг нас щебечут преподаватели, и стипендию по окончанию курсов (в размере 5 т.р.) с условием года отработки, после успешной сдачи экзаменов. А потом "студенты" пошли на стажировку в доп.офисы, и всем стало ясно, куда они попали. 1/4 группы ушло сразу, еще половина после темы "кассовые операции" (там уж скрывать не стали, сразу сказали, что будет жесть), и спрашивали там от и до всю инструкцию, но з/п этого стоит (ха-ха), что в коммерческих банках она еще ниже, а требований там больше (еще раз ха-ха). И еще самое моё любимое: не нравится - идите на рынок, там требования не такие высокие. Обучение в АС Филиале и Бллинге вообще атас - то программы тормозят, то паролей нет, то некоторые функции отсутствуют, т.к. программа-то учебная. В общем, кто остался и прошел все обучение (на носу у них выпускные экзамены), в открытую говорят, что поработают для стажа, либо устраиваются, чтоб уйти в декрет, либо кроме Сбербанка вообще никуда не берут. После нашей группы набрали еще 2 группы - поток обучения не прекращается. Я же посмотрела на этот фарс и тоже ушла.

Этот отзыв для соискателей. 100 раз подумайте прежде, чем туда пойти даже на учебу. Вы потеряете время, все что рассказывают - многое не соответствует действительности... и проработав неделю-две, многие "новички" уходят. Так что сказки про то, что увольняются в основном старые сотрудники, которые не могут и не хотят(!) переучиваться - всё бред. Просто на этой должности з/п не соответствует требованиям и нагрузке. Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных. Нужны там роботы и безмолвные овцы. Если есть возможность, не тратьте свое время на это, как писали ранее, "болото", такую з/п всегда можно заработать более легким трудом.

Админ: Что именно "...многое не соответствует действительности..."? Чем подтверждаются Ваши слова: "Людей реально не пускают в отпуск, т.к. некому работать и первое время - только оклад. И не будет обещанных сдвоенных выходных"?
galina75 • несостоявшийся сотрудник
18.07.2012 13:39
11 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
novo96
18.07.2012 14:39
что радует ,что есть оказывается ещё люди с головой. А то вредные " старые" сотрудники" которые там годы отработали, наговаривают на "самый лучший банк в мире"... Ан нет, оказывается наши наговоры это реальность smile:).
carabas
18.07.2012 15:23
Меня радует, что новых сотрудников теперь обучает не руководитель ДО, в свой обеденный перерыв или поздно вечером на группе продленного дня, а люди в свое рабочее время. Еще в середине прошлого года новеньких, без опыта работы в кредитных организациях, без опыта работы с денежной наличностью, бросали грудью на амбразуру! Конечно, была текучка, работать в этом банке было тяжело всегда! Ты обучал людей, жертвуя собственным временем, потому, что страшно пустить в операционную зону человека, который не знает азов операционно-кассовых правил и правил информационной безопасности, а этот человек уходил через месяц! Пусть будет отсев на уровне учебного центра или на уровне стажировки. Наконец-то свершилось, создали все-таки систему обучения! А то, что экзамен сложный так это только плюс, значит, кто-то что-то да усвоит и будет меньше глупых недостач из-за отсутствия элементарных знаний!
boristheblade
18.07.2012 16:54
отпуска в сбере это больная тема, чтобы уйти в плановый отпуск нужно драться с начальниками и размахивать заявлением на увольнение...

(а сами начальники естессно отдыхают когда им вздумается и где вздумается. обратите внимание человек в отзыве еще даже не начал работать, а уже пишет что к нему относятся как к говну. жесть)
Светлана
18.07.2012 22:43
Честно скажу, как работник одного из ДО родного сбера - обучение которое проводят вне филиалов занимает реально 30 дней, но приходя на рабочие места новичков посадить работать точно нельзя, т.о. приходится их просто переучивать. Следовательно еще недели 2-3 улетает в дыру, а руководство говорит что после их обучения в "учебном классе" нужно сажать на рабочее место и чтоб пахали во все лопатки. Я лично считаю, что такое обучение, это очередное отмывание денег, тоже самое нажно укладывать в 2 недели и не больше. всем спасибо!
Morfius
19.07.2012 08:13
"И еще самое моё любимое: не нравится - идите на рынок, там требования не такие высокие."
Это пять!
Вцелом отзыв хороший. Мне понравился.
exsberwik
19.07.2012 18:43
Администратор, а что тут подтверждать то? Я проработал 4 года, многое прошел в этом банке. Я вот подтвержу слова автора, каждую букву той цитаты, подойдет?
А чем же я подтвержу что я 4 года проработал в сбере? И что именно в сбере?
Если пишут из отзыва в отзыв одно и тоже - что тут подтверждать?
galina75
Автор отзыва
19.07.2012 19:47
Администратор просто хочет проверить отрицательный отзыв. Такая у него работа.
Я написала отзыв, основанный на своих наблюдениях и сделала вывод о банке, как о работодателе, и такой работодатель меня не устраивает.
Как клиент банка, я тоже не совсем довольна, но это к данной теме не относится.
Друзья, у нас не крепостное право и не СССР - статью за тунеядство давно отменили. Если есть возможность, лучше не торопиться. Выбор всегда остается за нами. Просто надо немного подумать, проанализировать несколько источников информации (знакомые, интернет, личные наблюдения), оценить все недостатки и достоинства будущего места работы, и лишь потом принимать окончательное решение.А рвать на груди "белую рубашку" и что-то доказывать - смысла в этом не вижу. Сами там работаете - сами всё знаете и видите, а если еще не работаете, а только собираетесь туда устраиваться, то эти знания у вас еще впереди. smile:)

Изменено: galina75 - 19.07.2012 20:14
Ssteg
20.07.2012 01:58
Админ, вы с какой страны, что простите, каким образом не пускают в отпуск?? Да элементарно: говорят, что пока некому работать, т.к. кто то на больничном находится, или кто то увольняется, или едет очередная проверка с Москвы или другого города, или скоро дадут пенсию и будет красная зона и прочее и прочее... В Сбербанке наплевать на сотрудников, есть красные зоны, планы, начальство, но сотрудников просто не существует!))

Изменено: Ssteg - 20.07.2012 01:59
Дмитрий Геннадиевич
20.07.2012 17:02
Сталкивался с одним из провайдеров Интернета который уверял соискателей, что у него работают "белые" воротнички (тяжелее телефонной трубки ничего не поднимают), а остальные пашут в SP**'ре. В реальности могу сказать, что зарплата у "белых" была не больше 12 т.р. / мес. в отличие от 15 000-25 000 в супермаркете. Вестись или нет на "там требования не такие высокие" - каждый решает сам. Я реально вижу, что автомобили припаркованные у Центрального рынка куплены не благодаря знаниям, полученным в банке. Каждый решает сам, как ему жить и с кем приятнее общаться: с менеджерами или торгошами.
AxlSS
23.07.2012 22:23
В целом согласен с отзывом, только вот обучение мне показалось очень легким(ничего сложного не было), вот только после обучения из 30 человек только 2-3 проработали больше 3-х месяцев. И согласен что сочл(ов) и всочил(ов) да и кассиров и т.д. за людей не считают, за 14-15 тыс.(вместе с премией) так работать это *****, а первый год я так больше 8 тыс. не получал.
И вопрос к админу - в какой филиал Сбербанка он ходит? Неужели там во всех окнах сидят люди, у каждого терминала(банкомата) промоутеры и всегда в зале консультант(администратор) да и заведующий или зам. часто выходят к людям?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)