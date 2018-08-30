Доброго времени суток, коллеги! Не знаю, что можно сказать о работе в данной кредитной организации, хотя, если почитать отзывы, то радужными их не назовешь... Я хотел лишь отметить, что, видимо, им можно доверять, т.к. после объединения 2-х банков бардак в организационных вопросах явно присутствует. В апреле мне поступило предложение от руководителя направления их кадровой службы по вакансии, открытой в данном банке. Мы в телефонной беседе обсудили нюансы работы и, естественно, мне было предложено пройти собеседование. Были назначены конкретные дата и время. В этот день она мне позвонила и с извинениями сказала, что собеседование не состоится по причине изменения планов руководителей, которые это собеседование должны были проводить. Я сказал, что могу это понять и буду ждать согласования новой даты "встречи". Учитывая тот факт, что работа на тот момент у меня была и сейчас имеется, я не "форсировал" события и терпеливо ждал звонка. По истечении недели после последнего общения попытался связаться с данной мадам, но мобильный телефон её не отвечал на мои звонки, а письмо по эл.почте осталось без ответа. Только спустя 2 (!) недели по эл.почте пришло короткое письмо, что руководство остановилось на финальном кандидате и вакансия не актуальна. Ну, конечно, и на том спасибо, но осадок от такой "работы" HR-службы остался... Это, конечно, не говорит плохо о самом банке, работе в нём, коллективе. Но говорят, что театр начинается с вешалки, а работа - с плотного общения с кадровой службой!!! Как видите, работу этого подразделения профессиональным не назовёшь. Хотя в других отзывах уже много про это сказано...

Всем удачи на профессиональном поприще и достойной работы!