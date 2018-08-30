Гениальная идея сбера - обратиться к уволеным спецам с вопросом "а пачиму ничё не работает?" ( http://sbrf.ru/moscow/ru/press_center...4=11019301 ).

Кроме шуток, хочется поинтересоваться у генераторов таких идей - когда они код для своего сейфа придумывают, неужели у прохожих спрашивают? Или в мастерской по изготовлению дубликатов ключей свой адрес оставляют (чтоб ключи занесли)?

Занавес.