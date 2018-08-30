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Гениальная идея сбера - обратиться к уволеным спецам с вопросом "а пачиму ничё не работает?" ( http://sbrf.ru/moscow/ru/press_center...4=11019301 ).
Кроме шуток, хочется поинтересоваться у генераторов таких идей - когда они код для своего сейфа придумывают, неужели у прохожих спрашивают? Или в мастерской по изготовлению дубликатов ключей свой адрес оставляют (чтоб ключи занесли)?
Занавес.
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3
dg_ • сотрудник
19.07.2012 20:57
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Вот и тут создали ресурс, да не просто а с технологиями украудсерсинга, грефу понрависться.
А так любой, даже не спец скаже что железа много, а обслуживать его не кому (несвоевременное обновление по и железа, несвоевременная/отсуствие профилактики, ну часто бывает что это делал вася который уволился и как это работет никто не знает), вот как то так.
У Альфы тоже есть подобный проект, в меньших масштабах, - "Альфа-идея". Не знаю как насчет других IT-систем, но при доработке ИБ к отзывам посетителей вроде прислушиваются.
Как известно, хорошая идея очень легко может разбиться из-за бездельников-исполнителей.
З.Ы. Странный вообще отзыв, какой-то примитивный взгляд на идею краудсорсинга
Книга жалоб и предложений в электнонном виде.
"Мы строим одну что то там в мирее, тра ля ля"
К чему была вся эта централизация, ну привезали все к единому процессингу, накупили железа, выполнили и перевыполнили все амбициозные проекты, сами то знали зачем, как можно щас выходить с таким краудсерсингом.
Зачем это все на публичном ресурсе, если обращение к своим спецам, то хватилобы внутреннего портала ЦА, а сторонние профи, не вникая в подноготную что могут подсказать, согласен с автором что целевая аудитория это бывшие сотрудники.
Прошел по ссылке, сберовским спецам нужно помощь по Oracle, эт финиш.
Изменено:
Вообще ничего не слышал про увольнение IT-шников, ИМХО наоборот кадры так раздуты, что кто-то пашет за троих, а кто-то неторопясь ходит на работу. Вообще сам факт 3дневного сбоя процессинга Сбера при том, что зарплаты ITшники не самые низкие - это приговор сберовскому IT-менеджменту. По этим взглядом, тут нужна замена нынешнего, а не обращение к краудсорсингу.
Теперь что пишет Сбер. "Приглашаем специалистов принять участие в профессиональной дискуссии по выявлению корневых причин произошедшего сбоя". Т.е. налицо большая проблема и банк не в состоянии с ней справиться. Эта проблема возникла на пустом месте? -Судя по многим отзывам специалистов, работающих в Сбере - нет . Это закономерный результат кадровой политики руководства Сбера, вымывающей специалистов на фоне низких зарплат, непродуманного перевода ключевых направлений на аутсорсинг, дикой перегруженностью работников. При этом банк не приемлет никакую критику, поскольку многие люди, работавшие в Сбере и ушедшие оттуда в рамках всевозможных "оптимизаций" могут высказать немало нелицеприятных вещей. "Форум предназначен для профессионального обсуждения причин сбоя, сообщения направленные на дискредитацию банка и не относящиеся к обсуждению проблемы будут удалены модератором." Ключевое слово - дискредитация!!! Банк и теперь живее всех живых и непогрешим как Папа римский. Только попробуйте что-нибудь вякнуть, говорят вам, что сбои произошли не от перегрева серверов, а от оттока высококлассных специалистов и слабости ПО - тут же перекроем кислород.
И еще в этой связи, а также в свете множества постов на этом форуме о сотнях косяков банка меня очень позабавила следующая новость
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/press_ce...4=11019482
Вот это гораздо интереснее чем проблемки каких-то там надоедливых клиентов.
"19.07.2012года-день зачисления и списания средств по моему кредитному договору. Договор у меня досрочно погашается полностью. Но в отделении № 8592/020 г.Белгорода зависла программа. Объяснили, что это вина Воронежского офиса. Второй день я не могу получить справку о нулевых остатках по моему кредитному договору, т.к. ответа из Воронежа пока нет."
Прикол в том, что сразу кивают друг на друга - это не мы это Воронеж, это Москва и т.п. Опять собирать всероссийскую конференцию?
Однако в отзыве, который мы обсуждаем, почему-то искусственно выставляется акцент на бывших сотрудниках. И я думаю, что бывшие-то сотрудники Сберу по барабану.