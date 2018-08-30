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Гениальная идея сбера - обратиться к уволеным спецам с вопросом "а пачиму ничё не работает?" ( http://sbrf.ru/moscow/ru/press_center...4=11019301 ).
Кроме шуток, хочется поинтересоваться у генераторов таких идей - когда они код для своего сейфа придумывают, неужели у прохожих спрашивают? Или в мастерской по изготовлению дубликатов ключей свой адрес оставляют (чтоб ключи занесли)?
Занавес.
dg_ • сотрудник
19.07.2012 20:57
23 комментария
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Отверженный странник
20.07.2012 08:10
А ГДЕ там написано, что он обратился именно к УВОЛЕННЫМ специалистам ? И КТО сказал, сто виноваты БЫВШИЕ ? Ну, обратился к специалистам вообще : и что тут смешного ?
Big Al
20.07.2012 09:01
Главная идея сбера - создать видимость работы.
Вот и тут создали ресурс, да не просто а с технологиями украудсерсинга, грефу понрависться.
А так любой, даже не спец скаже что железа много, а обслуживать его не кому (несвоевременное обновление по и железа, несвоевременная/отсуствие профилактики, ну часто бывает что это делал вася который уволился и как это работет никто не знает), вот как то так.
Dobrchel
20.07.2012 11:16
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Крупнейший, богатейший банк, который, по мысли, должен иметь мощную команду высокопрофессиональных IT-шников, расписывается в собственной полной несостоятельности и неумении решить возникшие проблемы. Представьте, что некий руководитель какой-то службы скажет своему руководству: У меня есть отдел(управление, департамент), но мы не в состоянии решить возникшие проблемы и поэтому давайте пригласим спецов со стороны, а то мы полностью запутались" Что будет завтра с этим начальником - праально, он будет на бирже труда, если его руководство адекватно и понимает, что зря деньги оно платить не собирается. А Сбер, не стесняясь, кидает клич "Поможите ради Бога! Мы не понимаем что у нас происходит, какая железка сломалась". И не стыдно!
kolyan125
20.07.2012 12:01
Dobrchel, на самом деле это не повод для грусти. Сбербанк лишь признал то, о чем все и так знали. Болезнью "узости" взглядов специалистов обладают все крупные госбанки, в силу большого количества бюрократических процедур и отсутствия нормальной системы мотивации. И пока лишь Сбер косвенно признал это и обратился к другим специалистам этого профиля. Главное, чтобы несмотря на хорошую идею Грефа, это не загнулось от руководителей среднего звена, которые в силу бюрократии могут все предложения спустить на тормоза.
У Альфы тоже есть подобный проект, в меньших масштабах, - "Альфа-идея". Не знаю как насчет других IT-систем, но при доработке ИБ к отзывам посетителей вроде прислушиваются.

Как известно, хорошая идея очень легко может разбиться из-за бездельников-исполнителей.

З.Ы. Странный вообще отзыв, какой-то примитивный взгляд на идею краудсорсинга
Big Al
20.07.2012 13:31
Какой краудсерсинг.
Книга жалоб и предложений в электнонном виде.
"Мы строим одну что то там в мирее, тра ля ля"
К чему была вся эта централизация, ну привезали все к единому процессингу, накупили железа, выполнили и перевыполнили все амбициозные проекты, сами то знали зачем, как можно щас выходить с таким краудсерсингом.
Зачем это все на публичном ресурсе, если обращение к своим спецам, то хватилобы внутреннего портала ЦА, а сторонние профи, не вникая в подноготную что могут подсказать, согласен с автором что целевая аудитория это бывшие сотрудники.
Прошел по ссылке, сберовским спецам нужно помощь по Oracle, эт финиш.

Изменено: Big Al - 20.07.2012 13:34
kolyan125
20.07.2012 15:12
"Зачем это все на публичном ресурсе" - затем, что нужна помощь специалистов, и скорее всего не сберовских. В каком месте отсыл к бывшим сотрудникам? Да, ребята наворотили кучу новых IT-систем, но видать подходили довольно бессистемно. Вот им и нудны специалисты по ним. Чем помогут бывшие? За последние годы, с приходом Грефа, Сбер сильно изменился, IT-инфраструктура сильно отличается. Количество обрабатываемых операций возросло, соответственно сейчас более высокая нагрузка.

Вообще ничего не слышал про увольнение IT-шников, ИМХО наоборот кадры так раздуты, что кто-то пашет за троих, а кто-то неторопясь ходит на работу. Вообще сам факт 3дневного сбоя процессинга Сбера при том, что зарплаты ITшники не самые низкие - это приговор сберовскому IT-менеджменту. По этим взглядом, тут нужна замена нынешнего, а не обращение к краудсорсингу.
Dobrchel
20.07.2012 15:24
kolyan125 на мой взгляд, вы очевидно сравниваете несравнимое. "Альфа-идея" - это абсолютно нормальный подход к формированию некоего инновационного банка идей и это НЕ связано с тем, что в "Альфе" что-то стряслось. Призывая к сотворчеству не только узких спецов какого-то направления, но всех клиентов, банк достаточно адекватно, на мой взгляд, формулирует цель "Мы хотим стать лучше и мы знаем что вы (КЛИЕНТЫ - моя добавка) тоже заинтересованы в этом". В общем разумно. Клиенты поделятся своими идеями и вполне возможно что, используя какую-либо из них, обслуживание качественно будет совершенствоваться.
Теперь что пишет Сбер. "Приглашаем специалистов принять участие в профессиональной дискуссии по выявлению корневых причин произошедшего сбоя". Т.е. налицо большая проблема и банк не в состоянии с ней справиться. Эта проблема возникла на пустом месте? -Судя по многим отзывам специалистов, работающих в Сбере - нет . Это закономерный результат кадровой политики руководства Сбера, вымывающей специалистов на фоне низких зарплат, непродуманного перевода ключевых направлений на аутсорсинг, дикой перегруженностью работников. При этом банк не приемлет никакую критику, поскольку многие люди, работавшие в Сбере и ушедшие оттуда в рамках всевозможных "оптимизаций" могут высказать немало нелицеприятных вещей. "Форум предназначен для профессионального обсуждения причин сбоя, сообщения направленные на дискредитацию банка и не относящиеся к обсуждению проблемы будут удалены модератором." Ключевое слово - дискредитация!!! Банк и теперь живее всех живых и непогрешим как Папа римский. Только попробуйте что-нибудь вякнуть, говорят вам, что сбои произошли не от перегрева серверов, а от оттока высококлассных специалистов и слабости ПО - тут же перекроем кислород.

И еще в этой связи, а также в свете множества постов на этом форуме о сотнях косяков банка меня очень позабавила следующая новость

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/press_ce...4=11019482
Вот это гораздо интереснее чем проблемки каких-то там надоедливых клиентов.
Dobrchel
20.07.2012 15:31
и вот свежий пример из народного рейтинга

"19.07.2012года-день зачисления и списания средств по моему кредитному договору. Договор у меня досрочно погашается полностью. Но в отделении № 8592/020 г.Белгорода зависла программа. Объяснили, что это вина Воронежского офиса. Второй день я не могу получить справку о нулевых остатках по моему кредитному договору, т.к. ответа из Воронежа пока нет."

Прикол в том, что сразу кивают друг на друга - это не мы это Воронеж, это Москва и т.п. Опять собирать всероссийскую конференцию?
kolyan125
20.07.2012 16:35
Dobrchel, да я понимаю Ваши претензии к Сберу. Я также соглашусь, что нынешняя проблема вызвана скорее проблемами менеджмента, чем рядовыми сотрудниками. Финансовые вложения в IT были серьезные, так что все указывает на менеджмент. Поэтому да, обращение к краудсорсингу в этом случае (конкретная проблема, а не обсуждение фундаментальных вопросов) выглядит смешным. И отношение к персоналу в Сбере всегда такое, вне зависимости от краудсорсинга.
Однако в отзыве, который мы обсуждаем, почему-то искусственно выставляется акцент на бывших сотрудниках. И я думаю, что бывшие-то сотрудники Сберу по барабану.
kolyan125
20.07.2012 16:37
А по поводу жалобы с НР. Да все мы понимаем, как там все работает. Но этот отзыв НР никак не относится ни к краудсорсингу, ни к увольняемым ITшникам-разработчикам.
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