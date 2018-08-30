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Подскажите про обучение не голосовал
Доброго времени суток! Так получилось, что нахожусь в поиске работы. Отправила резюме в альфа-банк, быстро перезвонили, пригласили на собеседование, собеседование успешно прошла в ОК. Дальше приглашают на обучение, которое не оплачивается, сказали, что оформление в штат после обучения. Но волнует больше то, что обычно в банках кандидаты проходят несколько этапов собеседований, затем СБ и лишь потом на обучение. Меня немного смущает иное положение в АБ. Чего ждать на обучении и после него. Г. Санкт-Петербург.
sevil koschkina • несостоявшийся сотрудник
20.07.2012 16:52
Ответ банка:
Добрый день, Sevil.koschkina!

Для будущих Сотрудников Альфа-Банк всегда организовывает обучение, так как это важный момент качественной и успешной работы. В зависимости от позиции и направления деятельности, формат обучения может быть различный: наставничество, вводный курс, тренинги. Для кандидатов без опыта работы, объем материала может показаться большим - но все зависит от желания и способностей. По результатам всегда есть проверка в виде беседы, теста.

С целью более оперативного оформления в штат, проверку СБ и обучение у нас есть возможность проводить параллельно.

С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
3 комментария
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Veselo
22.07.2012 21:42
Что такое ОК и на какую должность пошли? Какие-либо документы, кроме резюме отправляли? Я про анкету, копию паспорта, дипломов и тд...СБ проверяет по ряду документов
бритни
22.07.2012 22:11
Будете пахать за троих, отгребать за пятерых от руководства, а зарплату и за одного не получите!!! не суйтесь лучше.
Yudashkin
25.07.2012 17:22
а мой совет вам - лучше как раз таки суйтесь. Альфа очень хороший банк. Сам там работал и даже жалею что ушел. Если действительно работать будете - то все у вас получится. И рост карьерный и зп большая.
В обучении нет ничего страшного, на вас там еще раз посмотрят, что вы из себя представляете.

Изменено: Yudashkin - 25.07.2012 17:23
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