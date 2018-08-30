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Доброго времени суток! Так получилось, что нахожусь в поиске работы. Отправила резюме в альфа-банк, быстро перезвонили, пригласили на собеседование, собеседование успешно прошла в ОК. Дальше приглашают на обучение, которое не оплачивается, сказали, что оформление в штат после обучения. Но волнует больше то, что обычно в банках кандидаты проходят несколько этапов собеседований, затем СБ и лишь потом на обучение. Меня немного смущает иное положение в АБ. Чего ждать на обучении и после него. Г. Санкт-Петербург.
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sevil koschkina • несостоявшийся сотрудник
20.07.2012 16:52
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Ответ банка:
Добрый день, Sevil.koschkina!
Для будущих Сотрудников Альфа-Банк всегда организовывает обучение, так как это важный момент качественной и успешной работы. В зависимости от позиции и направления деятельности, формат обучения может быть различный: наставничество, вводный курс, тренинги. Для кандидатов без опыта работы, объем материала может показаться большим - но все зависит от желания и способностей. По результатам всегда есть проверка в виде беседы, теста.
С целью более оперативного оформления в штат, проверку СБ и обучение у нас есть возможность проводить параллельно.
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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В обучении нет ничего страшного, на вас там еще раз посмотрят, что вы из себя представляете.
Изменено: