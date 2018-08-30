Ответ банка: Добрый день, Sevil.koschkina!



Для будущих Сотрудников Альфа-Банк всегда организовывает обучение, так как это важный момент качественной и успешной работы. В зависимости от позиции и направления деятельности, формат обучения может быть различный: наставничество, вводный курс, тренинги. Для кандидатов без опыта работы, объем материала может показаться большим - но все зависит от желания и способностей. По результатам всегда есть проверка в виде беседы, теста.



С целью более оперативного оформления в штат, проверку СБ и обучение у нас есть возможность проводить параллельно.



С Уважением,

Калачева Анна

Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"