Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «БМ-Банк»
смотреть все отзывы банка (134)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

"5"! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, будущие или нынешние коллеги.
Я хочу рассказать вам о своем многолетнем опыте работы в Банке Москвы. В 18 лет после окончания банковского колледжа и сдачи вступительных экзаменов в Университет я успешно прошла собеседование в несколько банков. Прохождение практики в Сбербанке оставило у меня неизгладимое впечатление - целыми днями на протяжении 1,5 месяцев я, как робот, набивала коммунальные квитанции, принятых от бабушек-старушек. После получения диплома было решено, что стоит попробовать что-то новенькое. Поэтому прошла собеседование и, недолго думая, выбрала - Банк Москвы.

Банк Москвы в отличие от многих банков предлагал стажерские программы с возможностью бесплатного обучения и с выплатой дотации (размером около 15 т.р. в течение 2 месяцев). Радости не было предела - мне 18, я самостоятельный человек - сама себя обеспечиваю, помогаю родителям. В первые два месяца: обучение, организованное Учебным Центром Банка + практика - работа в отделении. В группе нас было около 20 человек, каждому кандидату подобрали отделение поближе к дому и наиболее удобный график (чтобы совместить с учебой). СУПЕР!

Закончилось два месяца, сдала тестирование и приступаю к дорогим клиентам в должности "Экономиста по работе с физ.лицами". Ох уж, стресса было. От моей впечатлительности и высокого уровня внутренней самоорганизации цифры и клиенты стали сниться по ночам smile:) Ничего, втянулась. Удивлением стала новость, что по результатам работы 4-х месяцев ко мне подошел наш куратор и похвалил - я показала высокий уровень продаж. Это сказалось на моей первой настоящей зарплате в 25 т.р.

Ныне многое поменялось и новые сотрудники, работающие на фронте, именуются "специалистами по продажам и РКО". В какой-то момент банк решил пересмотреть организацию работы и специалисты были обучены работе с денежными средствами и кредитными продуктами, так называемая работа в "одно окно".
С уверенностью могу сказать - Банк Москвы РАСТЕТ и вместе с ним растет зарплата, повышаются навыки специалистов, расширяется спектр предлагаемых услуг. Безусловно, кто-то не выдерживает подобного ритма и уходит с банка.

Коллектив. Это отдельная история, особо душевная. В каких бы подразделениях я не работала и с кем не приходилось взаимодействовать - везде только отзывчивые и простые в общении специалисты. Действительно, иногда найти подход к взрослому поколению немного сложнее, но это встречается очень редко. Каждые сотрудник ощущает себя частичкой единого механизма. И руководство неоднократно об этом заявляет. Небольшие корпоративчики, совместные дни рождения, шашлыки и свадьбы - это подтверждение того, что на работу мы ходим не только ради денег.

Ребята, з/п достойная, регулярные премии (квартальные и годовые), бонусные программы, корпоративные проекты (спортивные конкурсы, тренинги, фитнес и пр.). Банк Москвы - отличная школа жизни. Не бойтесь проявить себя и свой потенциал!

Вот так пролетели мои 6 лет, как один день. Теперь я опытный банковский менеджер среднего звена. У меня есть своя машина и квартира, мной гордятся родители. Здесь я встретила будущего мужа. И, честное слово, ни разу не пожалела, что судьба связала меня с Банком Москвы.

P.S. Это реальная история. Happy END!!!
Antonina Popova • сотрудник
21.07.2012 19:03
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
nadoleva
21.07.2012 19:55
Вау! Какая радужная картинка, девочка с зарплатой в 25 тыс.рублей за шесть лет накопила на машину и квартиру! Потому что, про "регулярные премии (квартальные и годовые)" - позвольте вам не поверить, "спортивные конкурсы" в боуллинге были пару раз , фитнес - за свой счет, что там еще - корпоративчики местечковые - может быть, общебанковские закончились лет 5 назад, а в остальном - " все хорошо, прекрасная маркиза, все х-о-р-о-ш-о"...
essa
22.07.2012 09:01
Прежде всего, если вдруг это реальный честный отзыв, в чем я очень сомневаюсь, то можно порадоваться, что в какой-то части фронта БМ сотрудник рад своей работе уже 6 лет как в первый день. В разных филиалах и разных БЦ ситуация очень разнится, так что может быть. К тому же информации о регионе нет - надеюсь, администратор спросит.

Как бы то ни было, в среднем по банку это точно не так. О каких-либо ярких корпоративных мероприятиях последнее время я не слышал, хотя лично мне совершенно непонятно, чем они так прекрасны. Кто хочет оторваться - можно просто собраться после работы и сходить вместе - вполне весело, и не то чтобы недоступно по цене.

60% отзыва рассказывает про то, что обычно именуют "соцпакетом", и еще 20% про тестирование, программы стажировки. И то, и другое - сфера компетенции сотрудников HR. Это создает впечатление, что автор сего текста - скорее девушка из HR, нежели человек, работавший на фронте.

Ну и наконец - "happy end". Я как-то плохо могу примерить это слово к карьере. Если на работе счастье, то это обычно сулит продолжение работы, а не конец. Чудной текстик, нечего сказать. Креатив филиальского отдела кадров?.. Если в качестве потенциального работодателя рассматривается прежде всего Сбер, то вряд ли это Мск или миллионники - тут как-то больше в брендовые частные банки все ломятся, чем в Сбер. Да и позитивные эмоции от зарплаты 25 т.р. - вряд ли Мск/Спб.
kerin
22.07.2012 12:22
Отзыв о личном карьерном росте в банке, а не о работе в нем.

Изменено: kerin - 22.07.2012 12:33
AskorbinkA
24.07.2012 17:42
Так уж сложилось, что я работала вместе с этим отличным специалистом. Все просто: Регион Москва. Ранее БГ Даниловское. Да, соглашусь корпоративы не "халявные" за счет банка, а из кармана сотрудников. НО! Это не мешает людям отлично проводить время вне работы. А про свои "заслуги" на работе вам (уважаемые комментаторы) лучше промолчать. Все же есть люди, которые в "радужный" пример сами себя взростили и при этом не опускают руки, глядя вперед- в светлое будущее! Выше нос;)
bilge
27.07.2012 13:02
Я работаю в БМ, не планирую пока куда-то уходить, но такой безудержный восторг не поддерживаю. Ситуация скорее неопределённая. Банк _НЕ_ РАСТЕТ. За последние четыре года значительно сокращён штат. За последний год закрыто большинство допофисов, один филиал. То бишь, это скорее "оптимизация расходов", чем "расширение бизнеса". Что, впрочем, не удивительно в условиях мировой экономической депрессии. Кроме того, при переходе под ВТБ пошёл естественный процесс смены командиров. Топов всех уже поменяли. Сейчас как раз меняют "банковских менеджеров среднего звена", так что автору отзыва есть о чём беспокоиться.
При этом банк нормально функционирует, технологии совершенствуются, деньги платят вполне приличные, есть даже кое-какие премии. На рынке БМ весьма конкурентноспособен. То бишь, работать и делать карьеру вполне можно.
валерсия
18.08.2012 23:48
Хочется радоваться за людей, которым нравится их работа, но действительно, вызывает сомнение,что с з/пл 25 тыс можно купить и машину , и квартиру.Наверно помогли родители, которые радуются за своего ребенка...За 7 лет работы премию видели только в 2011году. Хоть год вздохнули. Зарплату давно не прибавляли, вновь поступившие сотрудники приходят на оклад больше ,чем работающие. Поменялась вся структура банка. Набрали кучу директоров. На одного подчиненного приходится 5 руководителей. Бедные подчиненные уже не знают ,планы какого из директоров приводить в исполнение. А отчеты по этим мероприятиям занимают целый рабочий день. Вот и выходит, вместо того, чтоб качественно обслуживать людей, приходится сочинять отчетность: кому позвонили, сколько раздали листовок. Но вроде такая тенденция идет по всем банкам, в СБЕРЕ не дучше.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (134)