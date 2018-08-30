Добрый день, будущие или нынешние коллеги.

Я хочу рассказать вам о своем многолетнем опыте работы в Банке Москвы. В 18 лет после окончания банковского колледжа и сдачи вступительных экзаменов в Университет я успешно прошла собеседование в несколько банков. Прохождение практики в Сбербанке оставило у меня неизгладимое впечатление - целыми днями на протяжении 1,5 месяцев я, как робот, набивала коммунальные квитанции, принятых от бабушек-старушек. После получения диплома было решено, что стоит попробовать что-то новенькое. Поэтому прошла собеседование и, недолго думая, выбрала - Банк Москвы.



Банк Москвы в отличие от многих банков предлагал стажерские программы с возможностью бесплатного обучения и с выплатой дотации (размером около 15 т.р. в течение 2 месяцев). Радости не было предела - мне 18, я самостоятельный человек - сама себя обеспечиваю, помогаю родителям. В первые два месяца: обучение, организованное Учебным Центром Банка + практика - работа в отделении. В группе нас было около 20 человек, каждому кандидату подобрали отделение поближе к дому и наиболее удобный график (чтобы совместить с учебой). СУПЕР!



Закончилось два месяца, сдала тестирование и приступаю к дорогим клиентам в должности "Экономиста по работе с физ.лицами". Ох уж, стресса было. От моей впечатлительности и высокого уровня внутренней самоорганизации цифры и клиенты стали сниться по ночам Ничего, втянулась. Удивлением стала новость, что по результатам работы 4-х месяцев ко мне подошел наш куратор и похвалил - я показала высокий уровень продаж. Это сказалось на моей первой настоящей зарплате в 25 т.р.



Ныне многое поменялось и новые сотрудники, работающие на фронте, именуются "специалистами по продажам и РКО". В какой-то момент банк решил пересмотреть организацию работы и специалисты были обучены работе с денежными средствами и кредитными продуктами, так называемая работа в "одно окно".

С уверенностью могу сказать - Банк Москвы РАСТЕТ и вместе с ним растет зарплата, повышаются навыки специалистов, расширяется спектр предлагаемых услуг. Безусловно, кто-то не выдерживает подобного ритма и уходит с банка.



Коллектив. Это отдельная история, особо душевная. В каких бы подразделениях я не работала и с кем не приходилось взаимодействовать - везде только отзывчивые и простые в общении специалисты. Действительно, иногда найти подход к взрослому поколению немного сложнее, но это встречается очень редко. Каждые сотрудник ощущает себя частичкой единого механизма. И руководство неоднократно об этом заявляет. Небольшие корпоративчики, совместные дни рождения, шашлыки и свадьбы - это подтверждение того, что на работу мы ходим не только ради денег.



Ребята, з/п достойная, регулярные премии (квартальные и годовые), бонусные программы, корпоративные проекты (спортивные конкурсы, тренинги, фитнес и пр.). Банк Москвы - отличная школа жизни. Не бойтесь проявить себя и свой потенциал!



Вот так пролетели мои 6 лет, как один день. Теперь я опытный банковский менеджер среднего звена. У меня есть своя машина и квартира, мной гордятся родители. Здесь я встретила будущего мужа. И, честное слово, ни разу не пожалела, что судьба связала меня с Банком Москвы.



P.S. Это реальная история. Happy END!!!