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Бессловесные липецкие рабы плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, Галина Вайсбанд! Я являюсь сотрудником Липецкого БО. Работа нравится, зарплата достойная, хороший коллектив, но все эти положительные моменты очень сильно омрачает хамское поведение руководства, а именно директора РП - К-ева и замдиректора С-иной. К-ев принуждает всех сотрудников работать без выходных(!), а несогласных с его прямым нарушением трудового законодательства он грозит уволить. Выход на работу в свой законный день он оплачивать, естественно, не собирается. С-ина полностью поддерживает эту идею. Кстати, она постоянно кричит и оскорбляет своих подчиненных ненормативной лексикой в присутствии других сотрудников и даже клиентов! В апреле этого года С-ина и К-ев в принудительном порядке собрали с каждого сотрудника по 700 рублей якобы на рекламу банка, которую так никто и не увидел… Такое отношение, разумеется, вызывает массовую текучку кадров. Скажите, возможно ли остановить этот липецкий произвол в рамках нашей «семьи» или же придется обращаться в трудовую инспекцию?
IvanovIV • сотрудник
23.07.2012 00:42
Ответ банка:
Добрый день,

То, что Вы описываете в своем письме, – абсолютно недопустимо.
Я тщательно проверю описанные Вами факты и обязательно разберусь в ситуации.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
6 комментариев
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MEN_018
23.07.2012 09:22
Сильное заявление!!! В школе собирают с родителей в "добровольном " порядке на новую доску, в «Хоум Кредит Банк» на рекламу. Интерсно увидеть комментарии руководства.
Morfius
23.07.2012 09:49
Автор, думайте, что сделали взнос в пользу бедных. В ином мире вам воздастся.
Не сочтите за иронию вышесказанное.
А посоветовать могу лишь одно: если работа начинает сильно бесить, если утром просыпешься и от мысли, что надо идти на работу мозг кипит, если ты сидишь на работе тихо тихо и стараешься по минимуму общаться с коллегами, чтобы не сорваться на ком-нибудь - БРОСАЙ ТАКУЮ РАБОТУ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!
Психическое здоровье восстанавливается дольше чем физическое и работа того не стоит, чтоб терпеть рабство.
Я так поступал два раза и доволен остался.
Baskilla
23.07.2012 21:13
В следующий раз записывайте разговоры и просьбы на любые носители, любыми доступными способами. Для таких как Вы описали данный факт будет иметь оглушительный успех.
Irabotnik
08.08.2012 14:08
Очень интересно узнать ответ на данную ситуацию.
Irabotnik
08.08.2012 14:42
Исследовав служебный рейтинг не увидели ни одного ответа с разъяснением какие последствия и для кого произошли после выяснений. Думаю так все и останется. А IvanovIV можно сказать уже бывший работник.
Morfius
08.08.2012 14:47
с чем его и поздравляем smile:)
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