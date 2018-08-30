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|Бессловесные липецкие рабы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день, Галина Вайсбанд! Я являюсь сотрудником Липецкого БО. Работа нравится, зарплата достойная, хороший коллектив, но все эти положительные моменты очень сильно омрачает хамское поведение руководства, а именно директора РП - К-ева и замдиректора С-иной. К-ев принуждает всех сотрудников работать без выходных(!), а несогласных с его прямым нарушением трудового законодательства он грозит уволить. Выход на работу в свой законный день он оплачивать, естественно, не собирается. С-ина полностью поддерживает эту идею. Кстати, она постоянно кричит и оскорбляет своих подчиненных ненормативной лексикой в присутствии других сотрудников и даже клиентов! В апреле этого года С-ина и К-ев в принудительном порядке собрали с каждого сотрудника по 700 рублей якобы на рекламу банка, которую так никто и не увидел… Такое отношение, разумеется, вызывает массовую текучку кадров. Скажите, возможно ли остановить этот липецкий произвол в рамках нашей «семьи» или же придется обращаться в трудовую инспекцию?
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IvanovIV • сотрудник
23.07.2012 00:42
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Ответ банка:
Добрый день,
То, что Вы описываете в своем письме, – абсолютно недопустимо.
Я тщательно проверю описанные Вами факты и обязательно разберусь в ситуации.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Не сочтите за иронию вышесказанное.
А посоветовать могу лишь одно: если работа начинает сильно бесить, если утром просыпешься и от мысли, что надо идти на работу мозг кипит, если ты сидишь на работе тихо тихо и стараешься по минимуму общаться с коллегами, чтобы не сорваться на ком-нибудь - БРОСАЙ ТАКУЮ РАБОТУ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!
Психическое здоровье восстанавливается дольше чем физическое и работа того не стоит, чтоб терпеть рабство.
Я так поступал два раза и доволен остался.