Добрый день, Галина Вайсбанд! Я являюсь сотрудником Липецкого БО. Работа нравится, зарплата достойная, хороший коллектив, но все эти положительные моменты очень сильно омрачает хамское поведение руководства, а именно директора РП - К-ева и замдиректора С-иной. К-ев принуждает всех сотрудников работать без выходных(!), а несогласных с его прямым нарушением трудового законодательства он грозит уволить. Выход на работу в свой законный день он оплачивать, естественно, не собирается. С-ина полностью поддерживает эту идею. Кстати, она постоянно кричит и оскорбляет своих подчиненных ненормативной лексикой в присутствии других сотрудников и даже клиентов! В апреле этого года С-ина и К-ев в принудительном порядке собрали с каждого сотрудника по 700 рублей якобы на рекламу банка, которую так никто и не увидел… Такое отношение, разумеется, вызывает массовую текучку кадров. Скажите, возможно ли остановить этот липецкий произвол в рамках нашей «семьи» или же придется обращаться в трудовую инспекцию?