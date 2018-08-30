Настоящие и будущие сотрудники! Остерегайтесь некомпетентных руководителей, которых набирают из серии "рыночных торговок" либо "расчетчиков заработной платы", которым лет по 50. По приходу на должность руководителей Операционных Офисов с этих дам уже не снять корону. Они считают, что после 20 лет работы в банковской сфере ты тупее, чем они. Моя ситуация началась комично! До прихода новой "метлы" (иначе не назвать) мы все работали в отличном коллективе с СУПЕР руководителем, с её же приходом начались ужасные для всех работников дни. Нас заставляли под диктовку писать докладные и служебки друг на друга, сталкивали лбами и т.д. Благо, что весь коллектив порядочный и вовремя сообразил, что "бабушка" заставляет это делать только с одной целью - прикрыть свою ж... При этом нам строго-настрого было запрещено звонить в филиал, чтобы получить любую консультацию. Тогда мы всем скопом решили получать консультации у несведущей "бабули", после 2-3 дней наших вопросов табу на звонки были сняты, так как она не могла нас проконсультировать НИ В ЧЕМ. Потом долгое время длились другие заскоки, которые описывать очень долго... Дня за 3 до моего выхода из отпуска раздался звонок "Вам бы надо придти для беседы". Сразу позвонили девчонки из ОО "Не ходи, она хочет тебя уволить". Спросите первое впечатление? Я смеялась... Рабочий стаж 20 лет, все предыдущие руководители знают как отличного, грамотного и исполнительного работника, а тут на тебе... Перед уходом в отпуск сдала все дела под роспись, что еще надо? Пошла полюбопытствовать и услышала фразу, которую уже многие озвучивали в предыдущих отзывах: "У меня на Ваше место есть человек, Вас я на этом месте не вижу - поэтому напишите заявление по собственному". Отказ пошел моментально, на что был ответ - уволю любыми путями. Ну и доувольнялась, я пошла в суд. Я рада, что хоть как-то наказала непосредственного представителя в лице управляющей ОО. Думаю, мнение руководства о данном руководителе резко поменялось, так как банк по причине её неправомерных действий понес убытки. Банк жаль, в нем работалось хорошо, но руководству МОБ следует проверять тех, кого принимает на работу в качестве упр. и зам. упр. на знание статей закона, ТК, и в первую очередь адекватность.