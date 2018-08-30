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Корона для бабушки плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Настоящие и будущие сотрудники! Остерегайтесь некомпетентных руководителей, которых набирают из серии "рыночных торговок" либо "расчетчиков заработной платы", которым лет по 50. По приходу на должность руководителей Операционных Офисов с этих дам уже не снять корону. Они считают, что после 20 лет работы в банковской сфере ты тупее, чем они. Моя ситуация началась комично! До прихода новой "метлы" (иначе не назвать) мы все работали в отличном коллективе с СУПЕР руководителем, с её же приходом начались ужасные для всех работников дни. Нас заставляли под диктовку писать докладные и служебки друг на друга, сталкивали лбами и т.д. Благо, что весь коллектив порядочный и вовремя сообразил, что "бабушка" заставляет это делать только с одной целью - прикрыть свою ж... При этом нам строго-настрого было запрещено звонить в филиал, чтобы получить любую консультацию. Тогда мы всем скопом решили получать консультации у несведущей "бабули", после 2-3 дней наших вопросов табу на звонки были сняты, так как она не могла нас проконсультировать НИ В ЧЕМ. Потом долгое время длились другие заскоки, которые описывать очень долго... Дня за 3 до моего выхода из отпуска раздался звонок "Вам бы надо придти для беседы". Сразу позвонили девчонки из ОО "Не ходи, она хочет тебя уволить". Спросите первое впечатление? Я смеялась... Рабочий стаж 20 лет, все предыдущие руководители знают как отличного, грамотного и исполнительного работника, а тут на тебе... Перед уходом в отпуск сдала все дела под роспись, что еще надо? Пошла полюбопытствовать и услышала фразу, которую уже многие озвучивали в предыдущих отзывах: "У меня на Ваше место есть человек, Вас я на этом месте не вижу - поэтому напишите заявление по собственному". Отказ пошел моментально, на что был ответ - уволю любыми путями. Ну и доувольнялась, я пошла в суд. Я рада, что хоть как-то наказала непосредственного представителя в лице управляющей ОО. Думаю, мнение руководства о данном руководителе резко поменялось, так как банк по причине её неправомерных действий понес убытки. Банк жаль, в нем работалось хорошо, но руководству МОБ следует проверять тех, кого принимает на работу в качестве упр. и зам. упр. на знание статей закона, ТК, и в первую очередь адекватность.
altair03бывший сотрудник
24.07.2012 00:05
11 комментариев
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alex2100
24.07.2012 11:48
а как она вас уволила то? и как вы восстановились?
nastasya_88
24.07.2012 12:22
да, мне тоже интересно, какую причину вам указали при увольнении
Доктор Верховцев
24.07.2012 16:31
> Нас заставляли под диктовку писать докладные и служебки друг на друга

Под угрозой расстрела? Вы же "все работали в отличном коллективе с СУПЕР руководителем". а тут сразу писать. Странно.
tesy
24.07.2012 18:05
Автор читайте классику.
Ваша цитата " (иначе эту бальзаковскую моль в обмороке не назвать) " не соответствует возрасту описываемой дамы.
Бальзаковский возраст - дамы 30 лет, а вы указываете по даму 50 лет.
altair03
Автор отзыва
24.07.2012 19:59
Может и ошибаюсь, ноникак по другому не назвать бабушку, которая хочет казаться девушкой. Дама без возраста....
altair03
Автор отзыва
25.07.2012 10:21
Администратору: с 8 июля 2011 года и прессинг продолжался почти год
razumow
29.07.2012 15:04
автор,называя 50-летнюю женщину бабушкой,вы показываете свой низкий уровень культуры и воспитанности,и увы,еще и незнание классики))почитайте Бальзака на досуге,вместо того,чтобы строчить кляузы.
altair03
Автор отзыва
29.07.2012 16:35
На данный момент вступать в полемику с razumow нет желания, я не обвиняла банк, а предостерегала сотрудников от таких "горе руководителей"! По поводу почитать Бальзака- простите инструкций и памяток хватало, как то не до Бальзака было. Для alex2100, nastasya_88, Доктора Верховцева я полностью ответила на все вопросы по поводу увольнения и как в данном случае надо действовать. Но к великому сожалению администратор его не пропустил. Я знаю прекрасно, как тяжела работа банкиров (сама по себе) поэтому еще раз всем желаю удачи и стойкости, надежного и адекватного руководителя. Мне было очень приятно и комфортно работать в МОБ.
altair03
Автор отзыва
29.07.2012 16:40
Забыла одно, дай бог, чтобы Вас и Ваших близких стороной обошел тот Мобинг, который пришлось испытать мне. Не давайте себя обижать, вы в первую очередь ОТЛИЧНЫЕ и ВЫДЕРЖАННЫЕ работники.
избанка24
08.10.2012 18:00
Хотелось бы сказать, что не в возрасте дело, а в человеке. У нас руководитель была молодая, немного за 20,тоже тряслась за своё место, знаний мало не только по работе, но и пробелы в школьном образовании чувствовались, она говорила, что ей "плевать на опыт и образование, всех заменю на молодых".

Тут как-то неприятно читать, что 50 лет- бабушки. По мне так комфортнее, когда руководитель старше, опытнее и грамотнее подчинённых. А в Вашем случае попалась наглая некомпетентная тётка, и такое бывает.
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