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О работе без выходных! нейтральный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемые руководители, отдел кадров, бухгалтера по начислению заработной платы! Во-первых, почему допускается нарушение ТК по непрерывной работе сотрудников в течение 14 смен и более чем по 12 часов? Вы считаете, что мы роботы? Во-вторых, почему за вышеуказанные переработки сотрудники буквально "выдирают" доплату, т.к. служебные записки на доплату каждый раз чудесным образом "теряются" и оплачиваются только через несколько месяцев?! И вообще, для чего существует табель учета фактически отработанного времени, если на него никто не обращает внимания? Почему в некоторых отделениях есть подменные сотрудники, а в других - не положено?! Поверьте, если ваши сотрудники будут работать с выходными днями - ошибок в работе будет гораздо меньше!

Админ: Положительные стороны работы можете осветить?
Ris44 • сотрудник
28.07.2012 22:37
8 комментариев
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razumow
29.07.2012 14:36
а что мешает написать в комитет по труду?или боитесь?
миро
29.07.2012 22:42
а вы считаете,что после такого обращения можно остаться в этом банке?
Uff6ff
29.07.2012 23:38
В дополнение к посту господина razumow, хочется задать вопрос непосредственно автору. Что ВАМ мешает отыскать работу, где Ваш опыт, личные наработки, знания и навыки были бы востребованы и оценены по достоинству? Если речь не идёт о крошечном городке с 2,5 оперофисами, то труда это не должно составлять - квалифицированные операционисты и клиентские менеджеры востребованы всегда. Так зачем и главное - ради чего, загонять себя в такую ситуацию?
миро
30.07.2012 19:40
Коллега Ris44!!! У нас тоже такие же проблемы в банке и маленький городок!! Я с Вами полностью согласна!! Меня всегда удивляло то, что нарушение ТК наш отдел кадров ни когда не волновало !!! А "с выходными днями - ошибок в работе будет гораздо меньше!!!"
Ris44
Автор отзыва
30.07.2012 22:31
Uff6ff! Скорее всего по поводу смены работы вы правы - если руководители не хотят, чтобы его сотрудники были именно полноценными работниками, а не измотанными от работы без выходных и постоянного недосыпания "существами", которые иногда просто не понимают, что хочет от них клиент - нужно уходить. Иначе такая "работа" может и здоровье подорвать-ведь когда сменщик в отпуске - никого не волнует, если ты вдруг заболел - хоть приползай, а работай - замены нет!!! Да и если ошибок в работе вдруг наделаешь - никто не примет в оправдание, что ты работаешь без отдыха. Получишь по полной!
Uff6ff
31.07.2012 14:42
Ris44, судя по Вашему ответственному отношению к работе и клиентам (что мало в каком отзыве встречается) без работы Вы точно не останетесь!
Терпения Вам и успехов на новом месте работы! smile:)
Ris44
Автор отзыва
31.07.2012 22:47
Спасибо за понимание!
Ris44
Автор отзыва
01.08.2012 22:04
Уважаемый администратор! Какие положительные стороны в работе при таких графиках Вы хотите рассмотреть? Здесь задан конкретный вопрос: неужели нельзя избежать, чтобы сотрудники, не выдержав работы без выходных, не разбежались по другим банкам, или "скатертью нам дорога"? По-моему, ответ очевиден...Вернее, отсутствие ответа.
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