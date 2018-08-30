Уважаемые руководители, отдел кадров, бухгалтера по начислению заработной платы! Во-первых, почему допускается нарушение ТК по непрерывной работе сотрудников в течение 14 смен и более чем по 12 часов? Вы считаете, что мы роботы? Во-вторых, почему за вышеуказанные переработки сотрудники буквально "выдирают" доплату, т.к. служебные записки на доплату каждый раз чудесным образом "теряются" и оплачиваются только через несколько месяцев?! И вообще, для чего существует табель учета фактически отработанного времени, если на него никто не обращает внимания? Почему в некоторых отделениях есть подменные сотрудники, а в других - не положено?! Поверьте, если ваши сотрудники будут работать с выходными днями - ошибок в работе будет гораздо меньше!



Админ: Положительные стороны работы можете осветить?