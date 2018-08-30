Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не писатель, но поделюсь
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток!
Вот почитал комментарии, да и решил поделиться своим опытом работы в РОСе...
Пришел я туда уже давно, аж в 200... пыльном году. Позвал знакомый, мол, есть работа, БАНК!!! Ну, все мы люди доверчивые, тем более такая вывеска. Первый день, новый начальник:
- А не сходить ли нам с тобой в допофис?
- А может документы в кадрах оформим?
- Да брось ты, ещё успеется...
- Не брошу! Утром деньги - вечером стулья
- Ну, чёрт с тобой...
Полдня на оформление документов в кадрах - это нормально. Но как я был прав, узнав после,
что сотрудник, принятый на работу после меня, ходил не оформленным 2(два) месяца. А после выяснилось, что и деньги не вернут за отработанное.
Оформился, сходили в допофис, поработали, вернулись. Главный специалист по недвижимости:
- А давай-ка ты...
- Стоп! А Вы кто будете, и каким боком ко мне относитесь?
- Да я тут практически самая главная!
- Ну, хоть после директора?
- Да даже выше него! Без меня ни один вопрос не решается!
- Ну, тогда дайте указание моему начальнику, чтоб он уже командовал.
- Да ты обнаглел, ещё не работал здесь и ваще...
Короче, субординации никакой! Люди приветливые, и если подойти по-человечьи, то всё решается очень быстро. Банк огромный и неповоротливый.
Московские проверки ехали на самолёте (какой такой поезд???) с полными... нет, не руками, а багажниками. Начальство - всё родня, друзья, зятья, сватья, однокурсники, нужные люди. Когда разгоняли ТУ, все надеялись, что хоть кто-то из свиты вылетит, так ведь кроме единиц всех спустили в филиал, технично подвинув работяг, долгие годы тащивших лямку, на нижестоящие должности.
Особая песня - переезды. Закончилась аренда и арендодатель намекает, что пора бы вам освободить занимаемое... А директор ни сном и ни духом. На работу он ходит после обеда, попить кофе, посидеть с друзьями часов до 21 с коньячком , да и прыгнув в автомобиль с банковским водителем, которому переработку никто не оплачивает, поехать домой. Отдыхать до завтрашнего обеда... А тут вдруг аренда... Короче, переговоров не было. А было указание: найти помещение для филиала и ТУ в аренду вот у неё. У неё - в смысле у мамы директора ТУ... Нет, в прокуратуру не пойду, показаний давать не буду! Да и фамилия у неё совсем другая. Да и безопасность все договора "проверяет"
и визирует на листе согласований.
В общем, переезд был, даже два! Сначала под крылышко к "маме" на бывшую фабрику с убогими помещениями. Но деньги-то в дом!!! А потом в купленное через друзей директора помещение с арендой, как в лучших домах Парижа и Лондона. Ну а ремонт этих помещений стал уже французам в такую копеечку!..
Общее впечатление - проще потратить миллион, чем копейку. Про зарплату не заикаться! Её директору не хватает. Премии - слово неизвестное и чуждое! Так что работайте, негры! Солнце ещё высоко!!!
P.S. А уж сколько бумаги в эту прорву уходит. По делу и не по делу...
Мужики у нас по полдня таскали. Коробок 500 на месяц...
Служебки - любимое занятие...
Админ: Пока мало фактов для зачета оценки. Из личного опыта работы по пунктам можете что-либо добавить?
|
5
ProstoJA • бывший сотрудник
29.07.2012 12:38
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
безопасность там сильная, вычислят как два пальца об асфальт...
Могу рассказать ещё. Рекламная продукция например приходила в огромных объёмах... но через квартал-два после потребности.
Лично видел, как разгрузка производилась сразу в мусорный контейнер.
Развозная ГАЗель работала день в неделю на БАНК, а остальное время на Руководство ТУ. Дачи строились, бассейны копались.
Зачем тратить деньги бедным начальникам, если за счёт банка приятней и ХАЛЯВА...
Начальники ОИТ и АХО жили на дачах вождей, потому, что надо устанавливать что-то, собирать... да и ремонтировать тоже.
Не забуду слова управляющего одного из допников: - Мне за перевыполнение плана на 15% дали премию 115(сто пятнадцать)рублей.
Как это расценивать, как насмешку, или как достойную оценку труда?
Допофисы держатся только на опыте управляющих, которые долгие годы тянут эту лямку, обучают новых сотрудников,
а после те уходят на нормальную зарплату и условия труда. И всё по-новой, набери - научи.
Нынешнее переформатирование приведёт к ещё большему хаосу. А если будут уходить старые опытные кадры, то банк
посыплется как карточный домик. Молодёжь приходит без опыта, а главное без желания работать.
Или перформатирование идёт на дачах начальства?
Теперь оптимизируют филиалы, превращая их в оперофисы...
А уж что будет дальше представить страшно, оставят голову на Маше,
а по стране только зоны 24 и точки продаж... зато как экономно!
безопасность там сильная, вычислят как два пальца об асфальт...
Вычислят, придут домой и начнут долго бить по яйкам? Не смешите людей, кому вы - бывший сотрудник - нужны? Безопасники будут за вами бегать и слезно просить удалить или исправить ваш отзыв? Просто ржака, сразу видно, что вы пишете чушь.
А Вы товарисч не из ОИТ или Ахо будете???