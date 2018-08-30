Доброго времени суток!



Вот почитал комментарии, да и решил поделиться своим опытом работы в РОСе...

Пришел я туда уже давно, аж в 200... пыльном году. Позвал знакомый, мол, есть работа, БАНК!!! Ну, все мы люди доверчивые, тем более такая вывеска. Первый день, новый начальник:

- А не сходить ли нам с тобой в допофис?

- А может документы в кадрах оформим?

- Да брось ты, ещё успеется...

- Не брошу! Утром деньги - вечером стулья

- Ну, чёрт с тобой...

Полдня на оформление документов в кадрах - это нормально. Но как я был прав, узнав после,

что сотрудник, принятый на работу после меня, ходил не оформленным 2(два) месяца. А после выяснилось, что и деньги не вернут за отработанное.



Оформился, сходили в допофис, поработали, вернулись. Главный специалист по недвижимости:

- А давай-ка ты...

- Стоп! А Вы кто будете, и каким боком ко мне относитесь?

- Да я тут практически самая главная!

- Ну, хоть после директора?

- Да даже выше него! Без меня ни один вопрос не решается!

- Ну, тогда дайте указание моему начальнику, чтоб он уже командовал.

- Да ты обнаглел, ещё не работал здесь и ваще...



Короче, субординации никакой! Люди приветливые, и если подойти по-человечьи, то всё решается очень быстро. Банк огромный и неповоротливый.

Московские проверки ехали на самолёте (какой такой поезд???) с полными... нет, не руками, а багажниками. Начальство - всё родня, друзья, зятья, сватья, однокурсники, нужные люди. Когда разгоняли ТУ, все надеялись, что хоть кто-то из свиты вылетит, так ведь кроме единиц всех спустили в филиал, технично подвинув работяг, долгие годы тащивших лямку, на нижестоящие должности.



Особая песня - переезды. Закончилась аренда и арендодатель намекает, что пора бы вам освободить занимаемое... А директор ни сном и ни духом. На работу он ходит после обеда, попить кофе, посидеть с друзьями часов до 21 с коньячком , да и прыгнув в автомобиль с банковским водителем, которому переработку никто не оплачивает, поехать домой. Отдыхать до завтрашнего обеда... А тут вдруг аренда... Короче, переговоров не было. А было указание: найти помещение для филиала и ТУ в аренду вот у неё. У неё - в смысле у мамы директора ТУ... Нет, в прокуратуру не пойду, показаний давать не буду! Да и фамилия у неё совсем другая. Да и безопасность все договора "проверяет"

и визирует на листе согласований.



В общем, переезд был, даже два! Сначала под крылышко к "маме" на бывшую фабрику с убогими помещениями. Но деньги-то в дом!!! А потом в купленное через друзей директора помещение с арендой, как в лучших домах Парижа и Лондона. Ну а ремонт этих помещений стал уже французам в такую копеечку!..



Общее впечатление - проще потратить миллион, чем копейку. Про зарплату не заикаться! Её директору не хватает. Премии - слово неизвестное и чуждое! Так что работайте, негры! Солнце ещё высоко!!!



P.S. А уж сколько бумаги в эту прорву уходит. По делу и не по делу...

Мужики у нас по полдня таскали. Коробок 500 на месяц...

Служебки - любимое занятие...



Админ: Пока мало фактов для зачета оценки. Из личного опыта работы по пунктам можете что-либо добавить?



