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|О работе в БРС
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я в БРС работаю с лета прошлого года. До этого работала в другом банке почти год. Уволилась из-за з/п. Платили только оклад, а начисление премии вообще непонятное было. Т.е. можно было рассчитать её, но постоянно какое-то депремирование было.
В БРС всё по-другому. И оклад и премия всегда выплачивались, сколько я посчитала премии, столько и выплатят. У меня 3 категория, оклад 6500-13% - это, конечно, немного, но премию можно заработать до 12000 тыс. В среднем где-то 10000 тыс. премии получалось. Люблю декабрь месяц, можно хорошо заработать. А особенно январь, когда з/п приходит. По поводу карьерного роста: в нашем маленьком городке его, наверно, вообще не увидишь. Ведущий уволился, на его место взяли девочку, которая старшим менеджером была. И всё... карьерный рост на этом прекратился. Есть сотрудники, которые на должности 3 категории работают уже 5лет! И категории выше им не дают. Года идут и не хотелось бы всю жизнь, ну или лет до 35, работать в должности менеджера 3 категории.
А в целом, работать можно. Везде хорошо, где нас нет.
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kzni • сотрудник
31.07.2012 09:17
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|besenoklapka
31.07.2012 18:45
|Добрый день. А в каком городе работаете?
|kzni
Автор отзыва
31.07.2012 19:29
|Алтайский край.
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