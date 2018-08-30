Здравствуйте. Я в БРС работаю с лета прошлого года. До этого работала в другом банке почти год. Уволилась из-за з/п. Платили только оклад, а начисление премии вообще непонятное было. Т.е. можно было рассчитать её, но постоянно какое-то депремирование было.

В БРС всё по-другому. И оклад и премия всегда выплачивались, сколько я посчитала премии, столько и выплатят. У меня 3 категория, оклад 6500-13% - это, конечно, немного, но премию можно заработать до 12000 тыс. В среднем где-то 10000 тыс. премии получалось. Люблю декабрь месяц, можно хорошо заработать. А особенно январь, когда з/п приходит. По поводу карьерного роста: в нашем маленьком городке его, наверно, вообще не увидишь. Ведущий уволился, на его место взяли девочку, которая старшим менеджером была. И всё... карьерный рост на этом прекратился. Есть сотрудники, которые на должности 3 категории работают уже 5лет! И категории выше им не дают. Года идут и не хотелось бы всю жизнь, ну или лет до 35, работать в должности менеджера 3 категории.

А в целом, работать можно. Везде хорошо, где нас нет.