Работал в Банке Москвы на должности операциониста в одном из московских ДО с весны 2011 по весну 2012 года. Уволился по собственному желанию. Руководство было хорошее (оценка 4), коллектив тоже неплохой (4), соцпакет чуть лучше стандартного (4), но вот зарплаты конечно совсем никакие. Для молодых и зеленых - то что нужно, набраться опыта - и идти дальше, уже без Банка Москвы. Знаю многих сотрудников, которые сидят по 3 года, по 5 лет, и просто не решаются уйти. В неизведанное, а вдруг там хуже?! Поверьте, Вы легко найдете себе место лучше и достойнее чем Банк Москвы! Вы талантливы, работоспособны и дружелюбны - не сидите в этом болоте, найдите себе что-нибудь поинтереснее (это призыв безусловно к низшему звену сотрудников, таких как операционисты и т.д., об условиях труда сотрудников среднего звена не берусь говорить, т.к. лично об этом ничего не знаю)! Надеюсь, мой стих поможет Вам по-другому взглянуть на Вашу работу и сподвигнет на важный шаг в Вашей жизни. Всем молодым и талантливым специалистам-операционистам удачи!



***



Банк Москвы! Достать чернил и плакать.

Я начинаю свой рассказ,

Когда на улице царила слякоть,

Я институт закончил в первый раз.



И вот вопрос трудоустройства

Передо мной как никогда возник,

И я, амбиций полон, и без всякого расстройства

В крупнейший банк столичный неосознанно проник.



На собеседовании, в жизни моей первом,

Я нервничал, как школьник на свидании,

Но чувство такта и хорошие манеры

До минимума сократили все терзания.



И вот уже иду на обученье,

Недельное, не помню точно, но не важно,

Все выучил, и знанья как обеспеченье,

Мне помогли экзаменатора пройти отважно!



Все сдал, но я пока не выйду на работу,

Детектор лжи пройти необходимо!

Я ощущаю очень чуткую заботу,

Когда сижу весь в датчиках, как подсудимый.



Родился, рос в Москве, и школа с институтом

Не самого последнего порядка,

Общительный и адекватный по поступкам,

Родители хорошего достатка.



Но нет – детектор лжи, он неизбежен.

Не пью ли, не курю ль марихуану?

И если вдруг ответ слегка небрежен,

В душе твоей раскроем мы изъяну.



И в принципе вопросы все стандартны,

Но иногда, позвольте, до чего ж вы глУпы,

Когда с улыбкою и видом авангардным

Спросили Вы меня про женские… глаза.



Да ладно, я прошел и это испытанье!

И я теперь серьезный человек!

Я буду поощрён за все старанья,

Сказал, и попрощался с этой мыслью навек.



Сначала было все так ново, интересно,

Я впитывал все знания, как губка,

Зарплата ни о чем, скажу Вам честно,

Когда ее мне заплатили в первый раз – подумал «шутка».



Карьерный рост, и перспективы продвиженья,

Ответственность и повышение достатка.

По факту: на обед дешевое печенье,

Ведь вся зарплата уходила без остатка.



Шло время, повышал квалификацию,

Стал получать второе высшее в заочной форме,

Сам для себя придумал мотивацию,

Но так и не дождался должностной реформы.



И каждый месяц на работе все сложнее,

Растут и планы, и отчеты, все нюансы,

Я чувствую себя компании нужнее,

В дни, исключающие начисление аванса.



И так прошел весь год, настало время

Мне посмотреть, чего сумел достичь я.

Достиг того, что за зарплату в пять копеек,

Я и кассир, и консультант, ну и кредитчик.



Я все умею, мастер на все руки,

В пределах банковского документооборота,

Я кладезь знаний, получаю на поруки

Я всех стажеров, им нужна забота.



Я осознал, что я уже все знаю,

И новых знаний я не получу, вот хоть я тресну

И стало быстро нарастать желанье

Найти работу для себя поинтересней.



Я быстро подыскал себе другое место,

З/п в два раза выше при чуть большем функционале,

Об этом я при увольненьи сказал честно,

Начальству по работе с персоналом.



И не хочу сказать какую гадость

Про Банк Москвы, спустя уж столько время,

Хочу нести народу празднество и радость,

Но все же, я считаю, это бремя!



И если ты неопытен и молод,

И ничего в работе ты не знаешь,

Готов испытывать подавленность и голод,

Иди в БМ – ты ничего не потеряешь!



Но если ты амбициозен, энергичен,

Пусть мой пример послужит для тебя уроком!

Меняй работу – будь небезразличен

К годам, которые есть шанс потратить с проком.



Как про покойника хотел про бывшую обитель,

Как говорится, хорошо или никак!

Но я же не поэт, а так, любитель,

А правила пусть соблюдает Пастернак.