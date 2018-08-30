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Устройство на работу не голосовал
Дело, значит, обстояло данным образом.
Обновил резюме и буквально мне через 5 минут звонят из "Русского Стандарта", предлагают работу.
На следующий день явился на собеседование, все прошел, сказали приезжать в понедельник для встречи с руководителем по развитию к 9.30. Приехал, поговорил в течение 2-х минут, сказал, что все ок, и отправил девушку с ресепшена меня проводить в учебный центр в группу, где я уже был в списках заранее. Первый день обучения прошёл довольно быстро, рассказывали вначале про банк, далее разобрали все виды вкладов, сообщили, что на следующий день будет тестирование по вкладам, где будет порядка 90 вопросов. Соответственно, где-то пол-вечера я потратил на подготовку к данному тесту.
На следующий день, уже после начала обучения, входит девушка, спрашивает "присутствует ли кандидат *** ?", говорю "да, это я". Выхожу из аудитории и происходит данный диалог:
- К сожалению, ваша кандидатура не была согласована с банком.
- В смысле? Я же прошёл все собеседования и говорил с руководителем!
- Причины нам не были озвучены, оставляйте материалы и уходите (прозвучало как линяйте и побыстрее).
- А можно ли по-подробнее узнать, как произошло или что, я по поводу отделения ни с кем же не разговаривал?
- Причины нам не были озвучены.

После этого девушка в скором порядке ретировалась, ни извинений, ничего, прям как в уже боянистом хеш-теге "давай до свидания".

Я бы мог ещё понимать, если бы я состоял на учете, или у меня сидели родственники, или я платил когда-нибудь административные штрафы, но нет, такого не было... меня даже после мячиков никогда не забирали. Высшее образование так же имелось, как и опыт прямых продаж, собеседования-то оба я прошел. Ну ладно, значит не судьба smile:D Оценку не поставил, т.к. оценивать-то и нечего, разве что отношение, но, я думаю, это стандартно.
kk_lolz • несостоявшийся сотрудник
31.07.2012 14:46
5 комментариев
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besenoklapka
31.07.2012 18:43
90% что не взяли из-за СБ (служба безопасности). Не прошел проверку.
kk_lolz
Автор отзыва
31.07.2012 20:28
Ммм.. расскажите мне плз на будущее, что в основном проверяют в данной службе? У меня просто мать в данный момент устроилась в Шереметьево, так там она заказывала "справку о судимости", которую делают месяц и где проверяют вообще все и вся, так так никаких нареканий не было
Leximo
01.08.2012 08:40
Ну если Вы уверены, что с Законом все точно чисто, тогда могли слить из-за предыдущего работодателя. Рекомендую взять с прошлого места работы рекомендательное письмо.
MEN_018
01.08.2012 11:26
Автор, не расстраиваете сильно, единственное жаль потраченного времени и волнения перед сдачей этого " экзамена". А так посмотрите предыдущие отзывы, там людей сливают и после сдачи экзамена, политика приема на работу вообще не понятная!!! Рассказывать про вклады , внутренние устои , методы работы, а потом сливать.
У меня вопрос к подразделению обучения/приема новых сотрудников, вам не противно что приходиться тратить/рассказывать свои звания в пустую ? проверять тесты которые окажуться никому не нужными ? т.к. СБ может слить кандидата и на последний стадии, так сказать когда он уже приступит к своим обязанностям.
kk_lolz
Автор отзыва
01.08.2012 18:46
Спасибо за комментарии) да я действительно после написания отзыва почитал посты ниже.. ужс. У меня правда родилась одна идейка, чисто случайно. Военного билета у меня нету, в этом году я закончил университет и соответственно в середине августа поступаю в магистратуру (ну точнее уже считай поступил), о чем я говорил на собеседовании. Может об это не уведомили СБ и там подумали что я будущий дезертир? smile:D
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