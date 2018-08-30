Дело, значит, обстояло данным образом.

Обновил резюме и буквально мне через 5 минут звонят из "Русского Стандарта", предлагают работу.

На следующий день явился на собеседование, все прошел, сказали приезжать в понедельник для встречи с руководителем по развитию к 9.30. Приехал, поговорил в течение 2-х минут, сказал, что все ок, и отправил девушку с ресепшена меня проводить в учебный центр в группу, где я уже был в списках заранее. Первый день обучения прошёл довольно быстро, рассказывали вначале про банк, далее разобрали все виды вкладов, сообщили, что на следующий день будет тестирование по вкладам, где будет порядка 90 вопросов. Соответственно, где-то пол-вечера я потратил на подготовку к данному тесту.

На следующий день, уже после начала обучения, входит девушка, спрашивает "присутствует ли кандидат *** ?", говорю "да, это я". Выхожу из аудитории и происходит данный диалог:

- К сожалению, ваша кандидатура не была согласована с банком.

- В смысле? Я же прошёл все собеседования и говорил с руководителем!

- Причины нам не были озвучены, оставляйте материалы и уходите (прозвучало как линяйте и побыстрее).

- А можно ли по-подробнее узнать, как произошло или что, я по поводу отделения ни с кем же не разговаривал?

- Причины нам не были озвучены.



После этого девушка в скором порядке ретировалась, ни извинений, ничего, прям как в уже боянистом хеш-теге "давай до свидания".



Я бы мог ещё понимать, если бы я состоял на учете, или у меня сидели родственники, или я платил когда-нибудь административные штрафы, но нет, такого не было... меня даже после мячиков никогда не забирали. Высшее образование так же имелось, как и опыт прямых продаж, собеседования-то оба я прошел. Ну ладно, значит не судьба Оценку не поставил, т.к. оценивать-то и нечего, разве что отношение, но, я думаю, это стандартно.