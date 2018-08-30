Я как бывший сотрудник недавно уволившийся могу сказать, что всё в банке плохо. Просто ужасно. Работать некому, а те кто работают, новые сотрудники, вообще ничего не знают что делают, по этой причине я и уволилась, что невозможно сидеть и слушать тот бред называемый консультацией клиентов. Старых опытных сотрудников, которых осталось совсем мало, не ценят и они уходят не от того, что поменялась политика банка и надо продавать и т.д., а от того, что набирают начальниками и руководителями своих знакомых, которым обычный менеджер должен объяснять как обслуживать клиентов и решать за руководителей конфликтные ситуации, потому что придя из банка Ренесанс все тонкости работы Бинбанка знать невозможно, для этого как раз нужен опыт старых сотрудников. Согласитесь это так. Это касается Питерского филиала. Карьерный рост в этом банке теперь зависит не от знаний, а от знакомства, что очень печально.