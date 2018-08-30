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В банке началась перестройка отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я как бывший сотрудник недавно уволившийся могу сказать, что всё в банке плохо. Просто ужасно. Работать некому, а те кто работают, новые сотрудники, вообще ничего не знают что делают, по этой причине я и уволилась, что невозможно сидеть и слушать тот бред называемый консультацией клиентов. Старых опытных сотрудников, которых осталось совсем мало, не ценят и они уходят не от того, что поменялась политика банка и надо продавать и т.д., а от того, что набирают начальниками и руководителями своих знакомых, которым обычный менеджер должен объяснять как обслуживать клиентов и решать за руководителей конфликтные ситуации, потому что придя из банка Ренесанс все тонкости работы Бинбанка знать невозможно, для этого как раз нужен опыт старых сотрудников. Согласитесь это так. Это касается Питерского филиала. Карьерный рост в этом банке теперь зависит не от знаний, а от знакомства, что очень печально.
SPB2012бывший сотрудник
31.07.2012 22:47
4 комментария
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avs20044
02.08.2012 14:50
Что правда, то правда...
Интересно, а ЦО читает все это? Где их мнение? Ау...головной офис, вы где? Скоро на вашем/нашем месте будет Ренесанс...
zgluka
02.08.2012 23:51
На этом сайте есть информация ключевых показателей банков, так вот ради интереса сравнил прибыльность Бинбанка и упоминаемого Ренессанса и оказалось, что Ренессанс в 8 раз (!!!) прибыльнее (1,7 млрд. Ренессанс против 222 млн Бинбанк)... А любой банк работает ради получения прибыли! Вот такое сравнение получилось.
барбос
03.08.2012 15:55
А в ЦО тоже самое присходит - им некогда заниматься продвижением банка, они заняты борьбой за "место под солнцем".
А "на вашем/нашем месте" будут гастеры. И зачем "ренессанцам" убегать в дремучую неизвестность, когда у них простой и понятный монокультурный банк.

Изменено: барбос - 03.08.2012 15:56
Leon33
06.08.2012 23:15
вот не надоело еще ныть то? прям как будто в питере только такая хрень, а в остальных регионах все зашибись))
в москве то же самое, в разы хуже причем, потому что ноги отсюда проросли
слава богу ушел отсюда чуть раньше, пока еще шизофрения переориентации банка в розницу не достигла своего апогея


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