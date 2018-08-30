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|Хорошая школа
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Добрый день.
Меня зовут Дмитрий.
В потребах Кеба я отработал больше года, начинал кредитным специалистом, а увольнялся старшим кредитным специалистом в июле 2012г. по причине того, что нашел более высокооплачиваемую работу. За время работы меня очень многому научили, т.к. это место было моим первым местом работы. Работал больше 20 дней в месяц, з.п. получал стабильно без задержек порядка 25тыс., начальница, конечно, не ангел, но доставалось всегда только за косяки! Коллектив молодой, работать было интересно. Работал я в разных московских ТЦ проекта Мебель - оформлял потребкредиты клиентам. Требовали от меня немало, но никаких конфликтов и недопонимания не было! Взаимоотношения с начальницей были нормальные, мне даже предлагали повышение и перевод в офис, но в моей личной жизни произошли серьезные изменения. Мне нужна з.п. не менее 40 тыс., чтоб прокормить семью. Только по этой причине я ушёл на др. работу. Всем молодым специалистам рекомендую Кеб для получения опыта и навыков. Карьеру здесь построить можно, начальство всё тоже молодое и тоже все начинали карьеру на точках.
Дмитрий М-в.
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Mausdima55 • бывший сотрудник
01.08.2012 22:08
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|osiris
05.08.2012 23:07
|Мооороз! Ну че куда ща устроился?)
|svetik-fatina
20.10.2012 00:43
|Ой, Димка, осталось только в попец Л-ву и С-ву поцеловать!! Браво! Молодец!!!
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