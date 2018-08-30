Трудовой договор заключается на 5 тыс. рублей, остальное как премии. Мотивация жестко прописана, зависит от выдач и выполнения плана, но даже если все выполняется, оплата 50% через месяц, а то и два, 50 % по итогам квартала, тоже через месяц, а то и два. Зарплата 20 числа следующего месяца. При увольнении делают мозги, например, у меня потерялось заявление. Ну и, конечно, заплатили по трудовому договору 5 тыс. рублей. Так что советую хорошенько подумать, прежде чем идти, больше потеряете, чем получите.



Админ: По остальным аспектам работы как отзоветесь?