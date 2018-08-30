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Ужасный банк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Трудовой договор заключается на 5 тыс. рублей, остальное как премии. Мотивация жестко прописана, зависит от выдач и выполнения плана, но даже если все выполняется, оплата 50% через месяц, а то и два, 50 % по итогам квартала, тоже через месяц, а то и два. Зарплата 20 числа следующего месяца. При увольнении делают мозги, например, у меня потерялось заявление. Ну и, конечно, заплатили по трудовому договору 5 тыс. рублей. Так что советую хорошенько подумать, прежде чем идти, больше потеряете, чем получите.

Админ: По остальным аспектам работы как отзоветесь?
KoDikбывший сотрудник
02.08.2012 08:46
5 комментариев
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Transer
08.08.2012 23:14
Работает в банке друг. Никаких 5 тыс нет.
KoDik
Автор отзыва
08.08.2012 23:25
что еще меньше? Общался со многими регионами у всех такие договора, так что ваш друг чего то не договаривает
gabovats
02.10.2012 22:45
В договоре обычно прописан только оклад. Да, остальное - премиальная часть, но она официально декларируется. Если получать справку о зарплате, то там указывается всегда полная сумма.
На какой должности вы работали?
Pulj
03.10.2012 01:08
А при чем справка, и что премия декларируется. Платите все окладом, а не премиальными, оклада НЕ лишают, а вот премии можно и лишить.

Изменено: Pulj - 03.10.2012 01:11
banker1985
17.11.2012 21:07
Во многих банках зарплата на какую-то существенную часть состоит из премии. Обычно это 50 процентов.

Изменено: banker1985 - 17.11.2012 21:09
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