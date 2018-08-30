Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я тоже устраивалась работать в этот банк, даже прошла обучение в другом городе, но выйдя на работу, мне через день позвонила супервайзер, Оля Ш-на из Екатеринбурга, сказала, что они не могут меня принять на работу (хотя моя трудовая находилась у них, и подписала я соответствующие документы), так как у моего гражданского мужа были проблемы с уголовным кодексом, после этого я провела свое расследование, откуда и что вообще произошло. Выяснилось следующее: "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) в городе Красноуфимск не понравилась я (может, что-то другое), и они решили таким образом от меня избавиться. Я знала, что тем самым они нарушают ТК РФ, но все равно я обратилась в Трудовую инспекцию в городе Екатеринбург и мне пришло подтверждение, что мои знания ТК РФ были верными, теперь я буду обращаться в суд и требовать моральный ущерб от этого банка