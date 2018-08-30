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|Моя работа в Сетелем
|отрицательный голос не засчитан
|Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я тоже устраивалась работать в этот банк, даже прошла обучение в другом городе, но выйдя на работу, мне через день позвонила супервайзер, Оля Ш-на из Екатеринбурга, сказала, что они не могут меня принять на работу (хотя моя трудовая находилась у них, и подписала я соответствующие документы), так как у моего гражданского мужа были проблемы с уголовным кодексом, после этого я провела свое расследование, откуда и что вообще произошло. Выяснилось следующее: "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) в городе Красноуфимск не понравилась я (может, что-то другое), и они решили таким образом от меня избавиться. Я знала, что тем самым они нарушают ТК РФ, но все равно я обратилась в Трудовую инспекцию в городе Екатеринбург и мне пришло подтверждение, что мои знания ТК РФ были верными, теперь я буду обращаться в суд и требовать моральный ущерб от этого банка
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Персань • несостоявшийся сотрудник
04.08.2012 13:36
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Так было и будет ВСЕГДА!!!
Кто не нравится "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) те не будут работать во всех этих магазинах.
Госпожа следователь, ваша информация устарела, я уже не водитель
А подружка будет продолжать помогать вести расследования , вылетит следом с работы. Не угроза, так, констатация фактов
Я просто уверен что без ее участия тут не обошлось
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Персань,
Либо вы немедленно прекращаете общаться в таком духе, либо я ограничу вашу активность на форуме.
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