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Моя работа в Сетелем отрицательный голос не засчитан
Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я тоже устраивалась работать в этот банк, даже прошла обучение в другом городе, но выйдя на работу, мне через день позвонила супервайзер, Оля Ш-на из Екатеринбурга, сказала, что они не могут меня принять на работу (хотя моя трудовая находилась у них, и подписала я соответствующие документы), так как у моего гражданского мужа были проблемы с уголовным кодексом, после этого я провела свое расследование, откуда и что вообще произошло. Выяснилось следующее: "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) в городе Красноуфимск не понравилась я (может, что-то другое), и они решили таким образом от меня избавиться. Я знала, что тем самым они нарушают ТК РФ, но все равно я обратилась в Трудовую инспекцию в городе Екатеринбург и мне пришло подтверждение, что мои знания ТК РФ были верными, теперь я буду обращаться в суд и требовать моральный ущерб от этого банка smile:D
Персань • несостоявшийся сотрудник
04.08.2012 13:36
8 комментариев
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budun
06.08.2012 22:32
Мисс Марпл отдыхает)) Екатерина, вы когда-нибудь на точках от банка работали? Раскрываю секрет: сначала вас принимают на работу в банк, от него потом распределяют по точкам, так что заранее из-за одного магазина не принять на работу в банк абсолютная неправда. Ну и даже если вас не взяли в один магазин, причем здесь банк?
Персань
Автор отзыва
07.08.2012 08:48
budun, так мне из банка позвонили и сказали, что мы вас не можем принять на работу, а у нас город маленький и почти все большие магазины только у "этих", а этот банк слушает "всяких", так какое отношение к банку после всего произошедшего? "Сетелем" всего год в городе работает, а уже показали себя не компетентными в вопросах ТК РФ, они думают что человек промолчит, за кого людей принимают? smile:o smile:D
budun
07.08.2012 20:03
Персань, нужно, наверно, быть в очень хороших отношениях с банком, чтобы, во-первых, вам сообщили причину отказа, а во-вторых, такую, откровенно сказать, скандальную причину. Скорее всего, просто прикрылись. В любом случае, не огорчайтесь, пробуйте устроиться лучше продавцом-консультантом в другой магазин, уверяю, ваша зарплата будет больше банковского консультанта.
Персань
Автор отзыва
07.08.2012 20:30
budun, а зачем прикрываться если они ТК РФ соблюдают, мне с этим банком не зачем быть в хороших отношениях быть, есть другие банки более адекватные, можно в нашем городишке посеять в рядах сомнение и к ним вообще минимум будут ходить за кредитами, а на счет огорчения - не так уж и страшно, у меня есть образование и я могу работать там, просто хотелось узнать что-то новое smile:D
ServiceMan
18.08.2012 09:51
Цитата
Выяснилось следующее: "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) в городе Красноуфимск не понравилась я (может, что-то другое), и они решили таким образом от меня избавиться. Я знала, что тем самым они нарушают ТК РФ, но все равно я обратилась в Трудовую инспекцию в городе Екатеринбург и мне пришло подтверждение, что мои знания ТК РФ были верными, теперь я буду обращаться в суд и требовать моральный ущерб от этого банка

Так было и будет ВСЕГДА!!!
Кто не нравится "хозяевам" магазина "Эксперт" (в том числе их водитель М-ин) те не будут работать во всех этих магазинах.
Госпожа следователь, ваша информация устарела, я уже не водитель smile:D
А подружка будет продолжать помогать вести расследования smile:D , вылетит следом с работы. Не угроза, так, констатация фактов smile:D smile:D smile:D
Я просто уверен что без ее участия тут не обошлось

Изменено: ServiceMan - 18.08.2012 09:53
Pif
18.08.2012 10:11
ServiceMan,
Персань,
Либо вы немедленно прекращаете общаться в таком духе, либо я ограничу вашу активность на форуме. smile:!:
Anna!!
19.10.2012 19:13
вас могли просто поставить на другую точку,если проблема в водителе эксперта,вы просто не прошли в службе безопастности и все!могут даже не взять из-за того что родственник не платил кредит,мошенник!
Персань
Автор отзыва
23.10.2012 12:09
я была в Екатеринбурге на обучении и знала точно, что СБ не причем, мои родственники берут кредиты в сбербанке и все у них нормально, а на другие точки этот банк не приглашают smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D

Изменено: Персань - 23.10.2012 12:15
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