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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отработал в Собине более 2 лет. Все устраивало, были планы, несколько предложений конкурентов отклонил, но наступила осень 2008 и, как многим ипотечникам, пришлось уйти по собственному желанию.
А так хотелось стоить карьеру!
Жаль, что так все сложилось.
nektoffбывший сотрудник
06.08.2012 22:52
2 комментария
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tesy
07.08.2012 10:12
Прошло уже 4 года.
Вас до сих пор гложет обида или захотели поднять тему?
Uff6ff
30.04.2013 09:59
В посткризисные годы у ипотечников Собина не было плана по количеству/объему выдач, как не было и премий.
А хороший продажник себя всегда найдет smile:idea:
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