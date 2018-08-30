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|Жаль время
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Отработал в Собине более 2 лет. Все устраивало, были планы, несколько предложений конкурентов отклонил, но наступила осень 2008 и, как многим ипотечникам, пришлось уйти по собственному желанию.
А так хотелось стоить карьеру!
Жаль, что так все сложилось.
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nektoff • бывший сотрудник
06.08.2012 22:52
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