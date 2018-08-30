Отработал в Собине более 2 лет. Все устраивало, были планы, несколько предложений конкурентов отклонил, но наступила осень 2008 и, как многим ипотечникам, пришлось уйти по собственному желанию.

А так хотелось стоить карьеру!

Жаль, что так все сложилось.