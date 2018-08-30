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Работаю в доп.офисе Железногорский Красноярского филиала. При трудоустройстве в 2007 году вызывался в Москву на собеседование и прохождения полиграфа. Находясь в ГО отметил для себя приветливое и доброжелательное отношением со стороны всех работников банка, с которыми я общался. Как мне сказали, забота о своих сотрудниках это фирменный стиль банка.

Прошло всего 5 лет - а ощущение, что я работаю в другом банке. Отношение со стороны руководства ОО Красноярска иначе как скотским не назовешь. Пример - не пустили в очередной отпуск по графику, хотя знакомили с графиком отпусков под роспись. Когда написал заявление, то специалист по кадрам В-ова О.А. мне заявила, что это был не график, а список пожеланий сотрудников, а с графиком отпусков администрация НИКОГО ЗНАКОМИТЬ НЕ ОБЯЗАНА. В итоге сорван отпуск у всей моей семьи. В кадрах твориться что-то невообразимое, В-ова ни на один вопрос ответить не может, абсолютно некомпетентна и беспомощна. Последний ее шедевр - увольнение 30 июля 2012г. сотрудницы железногорского ОО К-овой О.Н., в трудовой книжке которой В-ова поставила дату увольнения 30 марта.

Роль руководителя ДО сведена к функции пересылки счетов за эл. энергию, охрану и оплату услуг водоканала в Красноярск. За последние два года сменилось 3 руководителя ДО, новые люди приходят поработать на полгода.

В банке отсутствуют привлекательные банковские продукты, совершенно провально работает переключенная на Москву система проверки кредитных заявок, кредитный инспектор заводит подряд 9 клиентов и всем им приходит отказ, причем в течение 1 минуты. Никто это объяснить не может или не хочет. Обидно за клиентов банка, многие имею хорошую кредитную историю, ранее получали в банке кредиты, но они вынуждены уходить в другие банки. Город маленький, у жителей складывается мнение, что ПСБ кредиты больше не выдает.
karev52 • сотрудник
07.08.2012 06:38
Ответ банка:
Уважаемый Александр Николаевич!

График отпусков на 2012 г. был утвержден в Банке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При этом о времени начала отпуска Вы были заранее извещены надлежащим образом.

При составлении графика отпусков Банком учитывались как Ваши пожелания, так и потребности Банка в рабочей силе. Таким образом, отпуск Вам был установлен в то время года, в которое Вы пожелали, но без пересечений отпусков с иными работниками, выполняющими схожие трудовые функции.

С уважением, Департамент управления персоналом "ОАО "Промсвязьбанк".
8 комментариев
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Transer
08.08.2012 23:12
А при чем тут кадровик и ваш отпуск. Решение принимает непосредственный руководитель. И если вы заваливаете все и безобразно работаете - о каком отпуске может идти речь? А если это не так то нужно общаться с руководителем почему хороший сотрудник дающий показатели не может сходить в отпуск.
Prog.SPb
09.08.2012 14:46
Transer:

Возможно, не всегда реальность так наивно-правильна, как Вы описали... Хотя, насколько я помню, по трудовому законодательству никакие оценки " заваливаете все и безобразно работаете" на отпуск влиять не могут. Премии, должности, снабжение, помещение -- что угодно можно использовать для мотивации. А график отпусков для того и согласовывается заранее, чтобы все смогли сходить без ущерба для работы.
ferocius
12.08.2012 11:24
На счет кадров согласен - там бедлам полный!
Transer
13.08.2012 21:53
2 Prog.SPb
Это хорошо у вас такое позитивное видение ситуации. И что у вас сотрудники которые "не работают", так же по графику идут в отпуск с теми кто пашет в том числе и за них. У нас по другому.
Но мне так и не стало понятно, при чем тут кадровик и принятие решений об отпуске.
Dobrchel
21.08.2012 00:01
"а с графиком отпусков администрация НИКОГО ЗНАКОМИТЬ НЕ ОБЯЗАНА." Это вранье. См ст.123 Трудового кодекса РФ
karev52
Автор отзыва
21.08.2012 12:55
Не на ту ст.ТК ссылаетесь, уважаемый. Согласно ст. 22 ТК администрация ОБЯЗАНА ЗНАКОМИТЬ работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. А график отпусков таким документом является...
А согласно ст.123 ТК работник о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Извещение это напоминание, уведомление о начале отпуска. Закон нужно соблюдать в обоих случаях, наши же кадровики этого не делают.
Dobrchel
21.08.2012 13:51
Ну одно не исключает другого. В ст.123 внимание можно обратить на то, что график обязателен для выполнения обеими сторонами - и это главное. А извещение - это технический вопрос. Вы же как раз писали о том, что ваш кадровик представил график всего лишь как список пожеланий.
Garriman
22.08.2012 03:00
"кредитный инспектор заводит подряд 9 клиентов и всем им приходит отказ, причем в течение 1 минуты"

А это не новость, у промсвязи закончились деньги на кредитование розницы и всем ляпают отказы. Особенно с безупречной КИ.
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