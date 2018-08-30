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Работаю в доп.офисе Железногорский Красноярского филиала. При трудоустройстве в 2007 году вызывался в Москву на собеседование и прохождения полиграфа. Находясь в ГО отметил для себя приветливое и доброжелательное отношением со стороны всех работников банка, с которыми я общался. Как мне сказали, забота о своих сотрудниках это фирменный стиль банка.
Прошло всего 5 лет - а ощущение, что я работаю в другом банке. Отношение со стороны руководства ОО Красноярска иначе как скотским не назовешь. Пример - не пустили в очередной отпуск по графику, хотя знакомили с графиком отпусков под роспись. Когда написал заявление, то специалист по кадрам В-ова О.А. мне заявила, что это был не график, а список пожеланий сотрудников, а с графиком отпусков администрация НИКОГО ЗНАКОМИТЬ НЕ ОБЯЗАНА. В итоге сорван отпуск у всей моей семьи. В кадрах твориться что-то невообразимое, В-ова ни на один вопрос ответить не может, абсолютно некомпетентна и беспомощна. Последний ее шедевр - увольнение 30 июля 2012г. сотрудницы железногорского ОО К-овой О.Н., в трудовой книжке которой В-ова поставила дату увольнения 30 марта.
Роль руководителя ДО сведена к функции пересылки счетов за эл. энергию, охрану и оплату услуг водоканала в Красноярск. За последние два года сменилось 3 руководителя ДО, новые люди приходят поработать на полгода.
В банке отсутствуют привлекательные банковские продукты, совершенно провально работает переключенная на Москву система проверки кредитных заявок, кредитный инспектор заводит подряд 9 клиентов и всем им приходит отказ, причем в течение 1 минуты. Никто это объяснить не может или не хочет. Обидно за клиентов банка, многие имею хорошую кредитную историю, ранее получали в банке кредиты, но они вынуждены уходить в другие банки. Город маленький, у жителей складывается мнение, что ПСБ кредиты больше не выдает.
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karev52 • сотрудник
07.08.2012 06:38
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Ответ банка:
Уважаемый Александр Николаевич!
График отпусков на 2012 г. был утвержден в Банке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При этом о времени начала отпуска Вы были заранее извещены надлежащим образом.
При составлении графика отпусков Банком учитывались как Ваши пожелания, так и потребности Банка в рабочей силе. Таким образом, отпуск Вам был установлен в то время года, в которое Вы пожелали, но без пересечений отпусков с иными работниками, выполняющими схожие трудовые функции.
С уважением, Департамент управления персоналом "ОАО "Промсвязьбанк".
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Возможно, не всегда реальность так наивно-правильна, как Вы описали... Хотя, насколько я помню, по трудовому законодательству никакие оценки " заваливаете все и безобразно работаете" на отпуск влиять не могут. Премии, должности, снабжение, помещение -- что угодно можно использовать для мотивации. А график отпусков для того и согласовывается заранее, чтобы все смогли сходить без ущерба для работы.
Это хорошо у вас такое позитивное видение ситуации. И что у вас сотрудники которые "не работают", так же по графику идут в отпуск с теми кто пашет в том числе и за них. У нас по другому.
Но мне так и не стало понятно, при чем тут кадровик и принятие решений об отпуске.
А согласно ст.123 ТК работник о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Извещение это напоминание, уведомление о начале отпуска. Закон нужно соблюдать в обоих случаях, наши же кадровики этого не делают.
А это не новость, у промсвязи закончились деньги на кредитование розницы и всем ляпают отказы. Особенно с безупречной КИ.