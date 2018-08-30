Работаю в доп.офисе Железногорский Красноярского филиала. При трудоустройстве в 2007 году вызывался в Москву на собеседование и прохождения полиграфа. Находясь в ГО отметил для себя приветливое и доброжелательное отношением со стороны всех работников банка, с которыми я общался. Как мне сказали, забота о своих сотрудниках это фирменный стиль банка.



Прошло всего 5 лет - а ощущение, что я работаю в другом банке. Отношение со стороны руководства ОО Красноярска иначе как скотским не назовешь. Пример - не пустили в очередной отпуск по графику, хотя знакомили с графиком отпусков под роспись. Когда написал заявление, то специалист по кадрам В-ова О.А. мне заявила, что это был не график, а список пожеланий сотрудников, а с графиком отпусков администрация НИКОГО ЗНАКОМИТЬ НЕ ОБЯЗАНА. В итоге сорван отпуск у всей моей семьи. В кадрах твориться что-то невообразимое, В-ова ни на один вопрос ответить не может, абсолютно некомпетентна и беспомощна. Последний ее шедевр - увольнение 30 июля 2012г. сотрудницы железногорского ОО К-овой О.Н., в трудовой книжке которой В-ова поставила дату увольнения 30 марта.



Роль руководителя ДО сведена к функции пересылки счетов за эл. энергию, охрану и оплату услуг водоканала в Красноярск. За последние два года сменилось 3 руководителя ДО, новые люди приходят поработать на полгода.



В банке отсутствуют привлекательные банковские продукты, совершенно провально работает переключенная на Москву система проверки кредитных заявок, кредитный инспектор заводит подряд 9 клиентов и всем им приходит отказ, причем в течение 1 минуты. Никто это объяснить не может или не хочет. Обидно за клиентов банка, многие имею хорошую кредитную историю, ранее получали в банке кредиты, но они вынуждены уходить в другие банки. Город маленький, у жителей складывается мнение, что ПСБ кредиты больше не выдает.