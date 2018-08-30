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Мирсис за донос моему руководству о смене работы не голосовал
Сходил на собеседование в этот банк, управляющий дал положительный отзыв, в Москве тоже положительное решение, настал черед "доблестной" СБ. С этого момента начались основные чудеса. В начале этот гений позвонил на мое место работы, а как иначе, руководство же должно знать, что их сотрудник хочет сменить работу smile:o , после чего меня вызвали на допрос. Затем пришел отказ по линии СБ, причем без объяснения причин. Уголовки нет, данные достоверные, кредитная история - чистая (действующие кредиты есть, но, во-первых, нет ни одной просрочки, во-вторых, размер моих вкладов в ОМС (золото) в 5 раз превышает задолженность). Если они так же клиентов оценивают - то мне жаль. Не себя - их. smile:D С таких подходом не видать им ни клиентской базы, ни нормального развития.
Voldemort • несостоявшийся сотрудник
08.08.2012 15:48
12 комментариев
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mila72
08.08.2012 17:22
Не поняла, кто Вас вызвал на допрос- СБ или руководство банка в котором работаете?
Отверженный странник
08.08.2012 18:17
Ну, а КАК Вы хотели ? Не встав с одного стула, присесть на другой ? Естесственно, если уж Вы решились ехать на собеседование в новый банк ДО увольнения из старого, то там НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нужно было сообщать, где Вы работаете сейчас. Вас на старом месте расценили, как ПРЕДАТЕЛЯ и соответственно, выдали, Вам отрицательную характеристику, из-за которой Вам и отказали на новом месте. Уголовщина и просрочки по кредитам НЕ ПРИ ЧЕМ. А насчет того, что (цитата)
Цитата
- мне жаль. Не себя - их. С таких подходом не видать им ни клиентской базы, ни нормального развития
Есть ПРЕКРАСНАЯ прословица : смеется тот, кто смеется последним ! smile;)
Просто, прочтите мой отзыв годичной давности : http://www.banki.ru/services/official...ID=2986149 и Вы поймете сами, насколько неправы.

Изменено: Отверженный странник - 08.08.2012 18:28
maskroom
08.08.2012 20:32
Да вы поступили по крайней мере неэтично,поехав на собеседование не сообщив своему работодаетлю
Стрекоза24
08.08.2012 21:46
smile:o Это что же каждый раз надо говорить руководству, что едешь на собеседование??? тоже не говорю никогда и не собираюсь
Morfius
09.08.2012 08:39
Неэтично? Что за детский лепет.
2 Автор
А вы уже заполняли анкету о приеме на работу?

Изменено: Morfius - 09.08.2012 08:40
oko303
09.08.2012 09:27
ну значит невменяемая СБ, если допускает утечки, приводящие к таким ситуациям.....

Я вообще ни одного вменяемого СБ-шника пока ещё не встречал..... были нормальные рабочие моменты, но невменоз в некоторых ситуациях просто поражает smile:-)
Voldemort
Автор отзыва
09.08.2012 10:39
На допрос меня вызвало руководство банка, в котором я работаю. Что касается этики - то сразу видно, что пишет сторона работодателя: неужели каждый раз нужно сообщать руководству о желании сменить работы: очень "умный" шаг smile:D Работодатель точно это оценит. В части оповещения о настоящем месте работы - хотел спросить рекомендации, как это обойти, реальную практику. Сказать вымышленное место работы - все равно вычислят, сказать, что безработный - даже рассматривать не будут.
Morfius
09.08.2012 10:50
Рекомендации лучше вообще не указывать. Просто работал там-то, делал то-то.
Если думаете, что на прошлом месте работы о вас плохо отзовутся, а будующий работодатель настаивает на рекомендации, то так и скажите ему: "Я не уверен, что бывшее руководство честно скажет о моей работе".
Но это прокатывает не всегда. Но я знаю случаи когда прокатывало.
maskroom
09.08.2012 11:24
Ну Вас скорее всего,в скором времени попросят написать заявление,поэтому можете не шифроваться))))
Voldemort
Автор отзыва
09.08.2012 13:34
Многоуважаемый maskroom, Вашего "авторитетного" мнения никто не спрашивает. Цель моего отзыва - предупредить людей, чтобы подумали прежде чем идти в этом банк. Не только потенциальных работников, но и клиентов. Ведь если они сливают информацию всем подряд они могут и управленческую отчетность сдать в налоговую, тогда уже у людей будут более серьезные проблемы
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