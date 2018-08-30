Сходил на собеседование в этот банк, управляющий дал положительный отзыв, в Москве тоже положительное решение, настал черед "доблестной" СБ. С этого момента начались основные чудеса. В начале этот гений позвонил на мое место работы, а как иначе, руководство же должно знать, что их сотрудник хочет сменить работу , после чего меня вызвали на допрос. Затем пришел отказ по линии СБ, причем без объяснения причин. Уголовки нет, данные достоверные, кредитная история - чистая (действующие кредиты есть, но, во-первых, нет ни одной просрочки, во-вторых, размер моих вкладов в ОМС (золото) в 5 раз превышает задолженность). Если они так же клиентов оценивают - то мне жаль. Не себя - их. С таких подходом не видать им ни клиентской базы, ни нормального развития.