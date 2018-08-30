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|Мирсис за донос моему руководству о смене работы
|не голосовал
|Сходил на собеседование в этот банк, управляющий дал положительный отзыв, в Москве тоже положительное решение, настал черед "доблестной" СБ. С этого момента начались основные чудеса. В начале этот гений позвонил на мое место работы, а как иначе, руководство же должно знать, что их сотрудник хочет сменить работу , после чего меня вызвали на допрос. Затем пришел отказ по линии СБ, причем без объяснения причин. Уголовки нет, данные достоверные, кредитная история - чистая (действующие кредиты есть, но, во-первых, нет ни одной просрочки, во-вторых, размер моих вкладов в ОМС (золото) в 5 раз превышает задолженность). Если они так же клиентов оценивают - то мне жаль. Не себя - их. С таких подходом не видать им ни клиентской базы, ни нормального развития.
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1
Voldemort • несостоявшийся сотрудник
08.08.2012 15:48
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Просто, прочтите мой отзыв годичной давности : http://www.banki.ru/services/official...ID=2986149 и Вы поймете сами, насколько неправы.
Изменено:
2 Автор
А вы уже заполняли анкету о приеме на работу?
Изменено:
Я вообще ни одного вменяемого СБ-шника пока ещё не встречал..... были нормальные рабочие моменты, но невменоз в некоторых ситуациях просто поражает
Если думаете, что на прошлом месте работы о вас плохо отзовутся, а будующий работодатель настаивает на рекомендации, то так и скажите ему: "Я не уверен, что бывшее руководство честно скажет о моей работе".
Но это прокатывает не всегда. Но я знаю случаи когда прокатывало.