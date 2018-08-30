Привет всем. Вот пришло и моё время поделиться опытом работы в Райфе.



Пришла на работу, полная энтузиазма, с промытыми Г. и Н. мозгами. Классно работают - работу выполняют на 5+. Я жаждала встать в ряд доблестных сотрудников Райффайзена и показать всем!

На первую встречу ехала, как на праздник. Вторая, третья... стало получаться хорошо. Но вот чёртовы баллы никак не хотели "капать", как выражаются в Райфе. Начала выяснять, WTF? Оказалось, мой процент одобрения висит между 40 и 45 дохлыми процентами. Ладно, думаю, надо работать усерднее на благо команды! В голове прикинула, что при заводимых мною 8 в среднем баллах (уже назначенная операторами встреча - 1 балл, личная продажа - 3 балла), т.о. 3 встречи в день кредитку к кредиту я оформляла почти всегда, это 1+3 балла, кредитку к кредитке часто это тоже 1=3 балла. Так вот 8 баллов 21 рабочий день, 168 баллов заведено, 40 % одобрения и я с лихвой выполняю план. 70 баллов. Ага! НЕ ТУТ-ТО БЫЛО! Во-первых, большая часть ваших личных продаж по 3 балла сливаются на***, потому что вторую кредитку дают только людям с з/п 100-150-200 тысяч ОФИЦИАЛКА! Я таких за 3 месяца человек 10 видела. Во-вторых, даже те, которые одобрены, "капнут" только когда продукт заберут, исключение кредитки. В общем, еле-еле добрав до 43 баллов во втором месяце (про первый я вообще молчу), я получила свои законные... барабанная дробь... 15660! Потому что план 45 тогда был и я могу пастись с бонусами!



К слову скажу, что 3 дня из этих чудесных 21 рабочих я возвращалась из чудесного Выхино в 9 вечера, с горем пополам отбиваясь от бомжей.

Ещё одним чудесным днем - в 10 вечера из Подольска (вообще легендарное место).

А ещё одним туманным вечером - из Лобни, есть такое чудесное слово "дооформление", и 4 раза возвращалось с проверки из АГ (Админ.группа). Почему 4 раза возвращалось? Потому что там работают дети малолетние, у которых уровень ответственности и внимания, как у детей. Странно, да?



Работа совсем не "чистенькая", как вам в уши льют! В метро на грязных парапетах второпях оформляли людей, лишь бы успеть на следующую встречу! Встречи нифига не рядом! Расставляют как хотят в основном, иногда, конечно, совпадает, что все рядом, но 1 - на Тёплом Стане, а 3 на Строгино. Ха-ха.. А чё, рядом же...



В общем, когда моё руководство осознало, что я план выполнять не намерена и активно ищу новое место работы, оно сделало финт ушами. Морозным утром меня пригласили на беседу с руководством и супервайзером. Мне предъявили пакет документов, где я (не успевая на дооформление) своей рукой написала "исправленному верить", а этого, как оказалось, делать нельзя. Вообще, вопрос фрода в этом банке стоит довольно интересно: все это делают, все в курсе, но никто никому ничего не говорит и только берегут прецеденты до момента, когда ты перестанешь выполнять план, приносить пользу системе и тебя нужно будет запугать. Так случилось и со мной.

Все с серьезными, даже траурными, лицами, типа как же ты могла нас так подвести... Сидят и читают мне мораль. А я им логично - "да я не подделывала ничего (это действительно факт! подделка это подпись! и только на документах не ниже ценных бумаг РФ), я вообще не знала (и это правда, куски информации доходят не всегда системно и не всегда целиком, никакой методички по правильному оформлению выдано не было, был только тренинг, но всё запомнить нереально! ссылаться не на что!) - в общем, лечат они мне "если мы сейчас это придадим огласке, то либо уволим тебя по статье, либо вообще это уголовно наказуемо ОТ 3 ДО 5 лет ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ". Что?! Что?!! Я смеюсь почти в лицо, от смиренного саркастичного "я всё поняла, больше не буду" не осталось и следа...

И тут меня понесло: "Во-первых, я ничего не подписывала, во-вторых, ничего не подделывала! Инструкций не видела! И если вам жить скучно, идите вообще докажите, что это я! А я и не отпираюсь, и вины за мной нет!" Через 10 минут подобной перепалки говорят мне: "Хорошо, давай забудем, просто напиши нам объяснительную. Так, мол, и так, я такая и такая"! Что?! Что? Дубль 2... "То есть, по вашим словам, это уголовное преступление, а я вам должна признательную написать? Ну нет, это в фильмах сапогами делают и калёным железом. Можете приступать!" Зачиркала эту глупую надпись "исправленному верить" встала и вышла!

Спустя день пригласили меня снова - мы расторгаем договор с тобой. А я и сама готова уйти, только обидно, что в такую контору попала.



Так что до тех пор, пока вы в мороз, грязь, слякоть и жару за 15600 им носите баллы, вы человек. Стоит заболеть, разочароваться или оскорбиться маленькой зарплате, вас сразу начинают нагло шантажировать несуществующими вещами! История не только со мной такая произошла, просто я не убежала поджав хвост, а отстаивала свои права. Сейчас понимаю, что глупо... глупо было даже приходить на собеседование в корпорацию. Держитесь подальше от корпораций - это соковыжималки, если, конечно, вы не среднее и высшее руководство...



И последнее... Спустя 1 неделю поисков работы я нашла место, где платят почти в 3 раза больше, чем в Райфе, так что знайте себе цену и не бойтесь посылать всех. А ещё через месяц встретила своего приятеля по Райфу, а он, как зомби, мне "мне 4 балла до плана не хватает"... ничего кроме работы не видит. Его бы рвение да в нормальную контору, эх...

Там осталось еще много ребят с одинаковым плюс/минус мнением "Работа - г****, но мы привыкли" и им лень что-то менять...

Учитесь на наших ошибках.