Поработала в "Петровском" немного - ушла. И очень рада. Такой отстой творится в банке - никому не поверишь, пока не испытаешь на собственной, так сказать, шкуре. Премии платятся аж кварталом позже, многие не дожидаются их; при увольнении премии никто не выплачивает - спрашивается, куда девается премия сотни уволенных людей? Я полагаю, руководители незаслуженно их забирают себе, просто КИДАЮТ сотрудников, которые так ждали ту премию. Да, кстати, на испытательном сроке премии не платятся, а планы на испытательном сроке сотрудниками выполняются! Зарплата смех - 20 000 рублей на руки, это средняя з/п сотрудника.