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Неполученные премии отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Поработала в "Петровском" немного - ушла. И очень рада. Такой отстой творится в банке - никому не поверишь, пока не испытаешь на собственной, так сказать, шкуре. Премии платятся аж кварталом позже, многие не дожидаются их; при увольнении премии никто не выплачивает - спрашивается, куда девается премия сотни уволенных людей? Я полагаю, руководители незаслуженно их забирают себе, просто КИДАЮТ сотрудников, которые так ждали ту премию. Да, кстати, на испытательном сроке премии не платятся, а планы на испытательном сроке сотрудниками выполняются! Зарплата смех - 20 000 рублей на руки, это средняя з/п сотрудника.
dilaбывший сотрудник
01.09.2012 21:10
1 комментарий
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мария климина
11.12.2012 00:35
А как вы хотели? Провалиться на испытательном сроке и получить премию smile:D smile:D smile:D
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