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Издевательское отношение к работникам плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я проработала в одном из отделений этого так называемого банка 3 месяца операционистом на испытательном сроке. Попросили уволиться по собственному желанию. Не сложились отношения с руководством. Хотя они и не правы, ну, да бог с ними. Самое плохое началось после написания заявления. Выяснилось, что на мне висит долг по авансовому отчету за командировку 20000 руб. Дело в том, что отчет был составлен неправильно, но хотя он был давно мною отправлен в Москву в бухгалтерию, выяснилось это только при увольнении. Ладно, отчет я переделала, отправила заново по почте заказным письмом с уведомлением о получении. Отслеживая судьбу письма по интернету, я поняла, что с почты его никто забирать не собирается. По почте письмо шло 7 дней, прошла неделя, а письмо лежит. Я позвонила в бухгалтерию банка выяснить, почему никто не забирает письмо, на что мне ответили, что их курьер в отпуске и выйдет через 2 недели, и кроме него некому забрать это письмо. Когда же курьер вышел из отпуска, мне заявили, что они не знают, как получать такие письма! Потом они все-таки пообещали послать за письмом водителя (что тоже странно, если есть на это курьер). И вот прошло еще несколько дней, а письмо все лежит. Скоро его отправят назад по причине невостребованности. Кроме этого мне заявили, что письмо надо было отправлять курьером. Но, извините, сколько у меня на тот момент было в кошельке денег, столько я и заплатила за отправку, а на курьера мне явно не хватало. И в итоге, все из-за того, что кому-то лень оторвать свою пятую точку от стула, мне вымотали все нервы и не дают расчет, законно заработанные деньги. В общем, это не банк.
Sony123бывший сотрудник
04.09.2012 00:37
6 комментариев
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gls
04.09.2012 17:12
В ПРББ это нормально. Только я зная что так получиться, за неделю до увольнения бухгалтерию за одно место прихватил. Иначе никак!!!!
gls
04.09.2012 17:12
В ПРББ это нормально. Только я зная что так получиться, за неделю до увольнения бухгалтерию за одно место прихватил. Иначе никак!!!!
Юличка
06.09.2012 20:16
А в каком городе работали (если не секрет)? Или хотя бы область напишите)
amega-5
16.10.2012 14:51
добрый день! просматриваю вакансии в интернете. наткнулась на вакансию менеджер по развитию факторинга. указана зп оклад 35 т.р.+бонусы от продаж. вопрос: так и есть на самом деле???(боюсь менять шило на мыло,при трудоустройстве на деле выходит порой все не так как обещали). заранее спасибо за ответ
Sony123
Автор отзыва
16.10.2012 15:07
Ничего по данной должности я сказать не могу, тем более не знаю в каком городе Вы находитесь. Если вы из Москвы или Питера, то наверно да, все так и будет; а если из более маленького города, то не уверена.
А рассчет мне до сих пор не дали....
amega-5
17.10.2012 20:28
В КАЖДОМ БАНКЕ ЕСТЬ СВОИ,ТАК СКАЗАТЬ,ПОДВОДНЫЕ КАМНИ. Я РАБОТАЮ В НБ ТРАСТ,ХОЧУ СБЕЖАТЬ ОТСЮДА,К НАМ НА ОСВОБОДИВШИЕСЯ МЕСТА БЕГУТ ИЗ СИТИ БАНКА,С ИНВЕСТ КАПИТАЛ БАНКА И Т.Д.,ВО ВСЕХ БАНКАХ ТЕКУЧКА КАДРОВ...
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