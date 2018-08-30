Я проработала в одном из отделений этого так называемого банка 3 месяца операционистом на испытательном сроке. Попросили уволиться по собственному желанию. Не сложились отношения с руководством. Хотя они и не правы, ну, да бог с ними. Самое плохое началось после написания заявления. Выяснилось, что на мне висит долг по авансовому отчету за командировку 20000 руб. Дело в том, что отчет был составлен неправильно, но хотя он был давно мною отправлен в Москву в бухгалтерию, выяснилось это только при увольнении. Ладно, отчет я переделала, отправила заново по почте заказным письмом с уведомлением о получении. Отслеживая судьбу письма по интернету, я поняла, что с почты его никто забирать не собирается. По почте письмо шло 7 дней, прошла неделя, а письмо лежит. Я позвонила в бухгалтерию банка выяснить, почему никто не забирает письмо, на что мне ответили, что их курьер в отпуске и выйдет через 2 недели, и кроме него некому забрать это письмо. Когда же курьер вышел из отпуска, мне заявили, что они не знают, как получать такие письма! Потом они все-таки пообещали послать за письмом водителя (что тоже странно, если есть на это курьер). И вот прошло еще несколько дней, а письмо все лежит. Скоро его отправят назад по причине невостребованности. Кроме этого мне заявили, что письмо надо было отправлять курьером. Но, извините, сколько у меня на тот момент было в кошельке денег, столько я и заплатила за отправку, а на курьера мне явно не хватало. И в итоге, все из-за того, что кому-то лень оторвать свою пятую точку от стула, мне вымотали все нервы и не дают расчет, законно заработанные деньги. В общем, это не банк.