Здравствуйте!

Мне позвонили из БМ, назвали вакансию, условия, предложили пройти собеседование.

Прихожу, а там сидит ещё 5 человек. Вопросы нам задали следующие: должность на последнем месте работы, стаж, обязанности, желаемая з/п, желаемое время на дорогу до работы. Всё, что указано, в принципе, в резюме, если его открыть. Потом "спасибо, ваши кандидатуры будут рассматриваться 2-3 дня, потом вам позвонят, если вы заинтересовали, если не заинтересовали, то вам опять же напишут или позвонят и сообщат об этом".



Жду. Ни через 3 дня, ни через неделю ответа нет. Я уже нашла другую работу, как через 3 недели с момента собеседования звонит БМ и, не назвав вакансию, з/п и т.д., предлагает приехать на собеседование.

Как-то не очень, на мой взгляд.