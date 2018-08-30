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|Устройство на работу
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Здравствуйте!
Мне позвонили из БМ, назвали вакансию, условия, предложили пройти собеседование.
Прихожу, а там сидит ещё 5 человек. Вопросы нам задали следующие: должность на последнем месте работы, стаж, обязанности, желаемая з/п, желаемое время на дорогу до работы. Всё, что указано, в принципе, в резюме, если его открыть. Потом "спасибо, ваши кандидатуры будут рассматриваться 2-3 дня, потом вам позвонят, если вы заинтересовали, если не заинтересовали, то вам опять же напишут или позвонят и сообщат об этом".
Жду. Ни через 3 дня, ни через неделю ответа нет. Я уже нашла другую работу, как через 3 недели с момента собеседования звонит БМ и, не назвав вакансию, з/п и т.д., предлагает приехать на собеседование.
Как-то не очень, на мой взгляд.
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BankirGirl • несостоявшийся сотрудник
04.09.2012 22:20
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Солидарен : процесс подбора и проведения собеседований у них организован отвратительно. был я там еще при Бородине. В моем случае пригласили в какую-то комнатенку в арендуемом помещении рядом с м. Автозаводская. Ремонта там не было похоже еще с советских времен. Хотя, я был один и кадровичка была вполне вежлива, к женщине за соседним столом вломился какой-то техник-ремонтник и начал с ней скандалить, не обращая на нас никакого внимания : орал так, что я свою собеседницу почти и не слышал. С тех пор, я в Банк Москвы - ни ногой : кто бы не звонил и чего бы не обещали.