Добрый день! Являюсь сотрудником банка уже почти 3 года. Читаю некоторые отзывы и удивляюсь... Складывается такое ощущение, что работаем в разных банках. Большинство жалуются на низкую зарплату. Мне так и хочется сказать: "Хочешь хорошо заработать - нужно хорошо поработать!". Не надо сидеть и плакать, что всё плохо! Оторвите свою пятую точку и начните, наконец-то, общаться с клиентами Да, на испытательном сроке ты получишь только оклад, но потом-то все в твоих руках! Или все думают, что в банке все только сидят на месте и получают "мильёны"?! В моём РП руководство и коллектив отличный, просто нужно уметь общаться между собой. И когда тебе указывают на некоторые твои недочеты и недоработки не нужно вставать в позу невиновно наказанного, будьте адекватны! Ведь ошибки и вправду есть. Всем, кто планирует устраиваться в Банк Хоум Кредит хочу сказать - не так страшен чёрт, как его малюют! Если есть желание работать, значит будет у Вас и зарплата