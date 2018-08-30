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|Работа в Хоум Кредите
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Являюсь сотрудником банка уже почти 3 года. Читаю некоторые отзывы и удивляюсь... Складывается такое ощущение, что работаем в разных банках. Большинство жалуются на низкую зарплату. Мне так и хочется сказать: "Хочешь хорошо заработать - нужно хорошо поработать!". Не надо сидеть и плакать, что всё плохо! Оторвите свою пятую точку и начните, наконец-то, общаться с клиентами Да, на испытательном сроке ты получишь только оклад, но потом-то все в твоих руках! Или все думают, что в банке все только сидят на месте и получают "мильёны"?! В моём РП руководство и коллектив отличный, просто нужно уметь общаться между собой. И когда тебе указывают на некоторые твои недочеты и недоработки не нужно вставать в позу невиновно наказанного, будьте адекватны! Ведь ошибки и вправду есть. Всем, кто планирует устраиваться в Банк Хоум Кредит хочу сказать - не так страшен чёрт, как его малюют! Если есть желание работать, значит будет у Вас и зарплата
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Asya85 • сотрудник
06.09.2012 11:36
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Ответ банка:
Здравствуйте, Ася,
Спасибо за Ваш позитивный отзыв! Совершенно с Вами согласна – это то, о чем я не устаю повторять: приложи усилия – получишь результат.
Еще – очень рада слышать, что коллектив у Вас в РЦ отличный, чувствуется, что Вы работаете в Хоум Кредите с удовольствием и отдачей.
Успехов Вам и отличных результатов!
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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