Пришла в банк на собеседование на должность бухгалтер-кассир. В вакансии было написано, что рассматривают кандидатов без опыта работы (я без опыта). Сначала было групповое собеседование, где каждый рассказывал немного о себе, затем тест на логику и внимательность (на время) и после задание на коммуникации (продать продукт другому кандидату). Отмечу, что на собеседовании многие были очень далеки от банковской сферы (кто-то закончили КХТИ по технологическому направлению, кто-то - КАИ, и т.д., только 4 человека из 20 закончили финансовый факультет).



Первый этап прошла, назначили собеседование через 4 дня. Пришла, уже один на один поговорила с сотрудником отдела кадров, и потом она дала мне тест на компьютере на знание нормативных документов и бух.учета в банке. Меня, конечно, предупреждали, что нужно прочитать документы и подготовиться, но такого сложного теста я не ожидала. Человеку, который ни разу не сталкивался с этим, не работал кассиром именно в банке, очень трудно выполнить такой специфический тест. Тест я завалила, и мне сразу дали отказ.



Итог: потратила 2 недели на эти дурацкие собеседования и телефонные переговоры.

Вопрос первый: Зачем писать, что вы берете людей без опыта, если на собеседовании требуете показать свою опытность?

Вопрос второй, точнее совет: Выставите приоритеты, что для вас важнее - быстрота и логичность работника или его знания (которые, как говорили на собеседовании, даются в процессе работы).