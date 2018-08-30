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Странная система отбора кандидатов не голосовал
Пришла в банк на собеседование на должность бухгалтер-кассир. В вакансии было написано, что рассматривают кандидатов без опыта работы (я без опыта). Сначала было групповое собеседование, где каждый рассказывал немного о себе, затем тест на логику и внимательность (на время) и после задание на коммуникации (продать продукт другому кандидату). Отмечу, что на собеседовании многие были очень далеки от банковской сферы (кто-то закончили КХТИ по технологическому направлению, кто-то - КАИ, и т.д., только 4 человека из 20 закончили финансовый факультет).

Первый этап прошла, назначили собеседование через 4 дня. Пришла, уже один на один поговорила с сотрудником отдела кадров, и потом она дала мне тест на компьютере на знание нормативных документов и бух.учета в банке. Меня, конечно, предупреждали, что нужно прочитать документы и подготовиться, но такого сложного теста я не ожидала. Человеку, который ни разу не сталкивался с этим, не работал кассиром именно в банке, очень трудно выполнить такой специфический тест. Тест я завалила, и мне сразу дали отказ.

Итог: потратила 2 недели на эти дурацкие собеседования и телефонные переговоры.
Вопрос первый: Зачем писать, что вы берете людей без опыта, если на собеседовании требуете показать свою опытность?
Вопрос второй, точнее совет: Выставите приоритеты, что для вас важнее - быстрота и логичность работника или его знания (которые, как говорили на собеседовании, даются в процессе работы).
Ailin • несостоявшийся сотрудник
06.09.2012 15:01
6 комментариев
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Morfius
07.09.2012 09:38
Жаль потраченых 2х недель.
Nikandrik
11.09.2012 14:13
Мне сегодня позвонили и пригласили на собеседование, я уже обрадовалась и решила зайти на сайт узнать побольше, читаю ваши отзывы и боюсь теперь)) у меня опыта работы в банке нет, но кассиром работала. что делать идти или нет? ведь опытработы в банке не помешает. а сколько зарплата у бухгалтера-кассира??
Ailin
Автор отзыва
11.09.2012 14:23
на исп.срок - 12, после аттестации (тестирование) - 15. говорят что есть ежекварт.премия - но по результатам работы. как я поняла еще от кросс-продаж тоже зависит. работа посменная 2/2, вс - всегда выходной. режим: с 8:30 до 19:00 или м.б. другой (зависит от конкретного офиса), но 10 часов в любом случае.

думаю если у вас опыт есть, тестирование вы пройдете)).. у меня то нет опыта совсем(
Nikandrik
11.09.2012 14:26
12 000 это без вычета налога 13%?
Ailin
Автор отзыва
11.09.2012 16:20
без вычета,
и еще хочу добавить что эти данные по з/п - на весну 2012 года.
Lakavo4ka
14.10.2012 21:53
Тоже ходила в банк на собеседование, но после 3-го собеседования, я провалила. Но ни капли не жалею об этом, поговорив с работниками, проработавшими некоторое количество месяцев в этом банке обрадовали меня переработками и з/п в 10 тыс рублей))))) Так, что нам повезло, что не взяли в этот "прекрасный" банк.
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