Тренд заданный самым высоким руководством Сбербанка очень позитивный и направлен на развитие. Самое высокое руководство Поволжского Банка СБ РФ тоже очень активно и позитивно. Но многие руководители направлений розничного блока ПБ реально никогда не работали с клиентами, хотя работали раньше в "бизнес-подразделениях". Возникает непонимание с нижестоящими сотрудниками на территориях и получается, что руководители направлений учатся у своих подчиненных.



Такие руководители направлений назначают на территориях также региональных менеджеров не работающих раньше с клиентами, но работающих в "бизнес-подразделениях". Простой вопрос для таких руководителей направления и региональных менеджеров "Когда Вы последний раз были на встрече с клиентом и привлекли его на обслуживание?" - и они сразу засыпятся. Хочется, чтобы в ПБ четко выполнялись те инструкции, спущенные им из ЦА по поводу стандартов при приеме руководителей, их компетенциях и необходимом опыте.



Хотелось бы, чтобы будущие руководители имели опубликованные предложения на Бирже идей. А то получается, что рядовые сотрудники пашут и еще успевают предложения продумывать и публиковать. А руководители вообще неактивны и похоже не думают об оптимизации.