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|Назначение руководителей
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Тренд заданный самым высоким руководством Сбербанка очень позитивный и направлен на развитие. Самое высокое руководство Поволжского Банка СБ РФ тоже очень активно и позитивно. Но многие руководители направлений розничного блока ПБ реально никогда не работали с клиентами, хотя работали раньше в "бизнес-подразделениях". Возникает непонимание с нижестоящими сотрудниками на территориях и получается, что руководители направлений учатся у своих подчиненных.
Такие руководители направлений назначают на территориях также региональных менеджеров не работающих раньше с клиентами, но работающих в "бизнес-подразделениях". Простой вопрос для таких руководителей направления и региональных менеджеров "Когда Вы последний раз были на встрече с клиентом и привлекли его на обслуживание?" - и они сразу засыпятся. Хочется, чтобы в ПБ четко выполнялись те инструкции, спущенные им из ЦА по поводу стандартов при приеме руководителей, их компетенциях и необходимом опыте.
Хотелось бы, чтобы будущие руководители имели опубликованные предложения на Бирже идей. А то получается, что рядовые сотрудники пашут и еще успевают предложения продумывать и публиковать. А руководители вообще неактивны и похоже не думают об оптимизации.
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tamm1980 • сотрудник
06.09.2012 21:10
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Как!!!???
На бирже идей нет предложений от Него?
И от Дениса нет?
И ни одного предложения от Председателей тербанков?
И госпожа Златкис ни разу на бирже не побывала?
Никогда не поверю.
Вы просто лжете !!!
И я это могу доказать.
Никогда не сможет стать руководителем и топ-менеджером не креативный человек.
А значит ваше утверждение - есть ложь!!!
А можно чуть "ширше"? Насколько мне приходится сталкиваться с "бизнесом", то их требования звучат для меня (и не только), как "вот тут надо сделать "зелёным", тут пару "помпончиков" - красный и синий, а вот тут надо провести "красную линию"". Почему и спрашиваю.
Кусочек миссии: "успех которой основан на ........ ощущении гармонии и счастья ее сотрудников." - это на бумаге. Думаю, в жизни сотрудникам хотелось бы самим испытать эти ощущения. Отсюда, если изначально, в миссии, заложено, что гармонию и счастье за сотрудников будет ощущать кто-то, сотрудникам остается "пахать и придумывать".
Напоминает мне разговоры наших автоматизаторов с экономистами.
Изменено: