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Назначение руководителей не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Тренд заданный самым высоким руководством Сбербанка очень позитивный и направлен на развитие. Самое высокое руководство Поволжского Банка СБ РФ тоже очень активно и позитивно. Но многие руководители направлений розничного блока ПБ реально никогда не работали с клиентами, хотя работали раньше в "бизнес-подразделениях". Возникает непонимание с нижестоящими сотрудниками на территориях и получается, что руководители направлений учатся у своих подчиненных.

Такие руководители направлений назначают на территориях также региональных менеджеров не работающих раньше с клиентами, но работающих в "бизнес-подразделениях". Простой вопрос для таких руководителей направления и региональных менеджеров "Когда Вы последний раз были на встрече с клиентом и привлекли его на обслуживание?" - и они сразу засыпятся. Хочется, чтобы в ПБ четко выполнялись те инструкции, спущенные им из ЦА по поводу стандартов при приеме руководителей, их компетенциях и необходимом опыте.

Хотелось бы, чтобы будущие руководители имели опубликованные предложения на Бирже идей. А то получается, что рядовые сотрудники пашут и еще успевают предложения продумывать и публиковать. А руководители вообще неактивны и похоже не думают об оптимизации.
tamm1980 • сотрудник
06.09.2012 21:10
7 комментариев
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LoveLean
07.09.2012 14:40
...Хотелось бы, чтобы будущие руководители имели опубликованные предложения на Бирже идей....

Как!!!???
На бирже идей нет предложений от Него?
И от Дениса нет?
И ни одного предложения от Председателей тербанков?
И госпожа Златкис ни разу на бирже не побывала?

Никогда не поверю.
Вы просто лжете !!!
И я это могу доказать.

Никогда не сможет стать руководителем и топ-менеджером не креативный человек.
А значит ваше утверждение - есть ложь!!!
peroon
07.09.2012 17:27
Зря Вы так. Вам, можно смело сказать, везет, что вы работаете с руководителем из "бизнес-подразделения". Если бы руководитель был выходцем из "функциональных", Ваши условия труда были бы менее комфортными. И "оптимизацию" Вы бы уже прочувствовали... Просто подумайте об этом. А о себе заявляют другими способами.
Александер666
07.09.2012 20:02
<b>peroon</b>

А можно чуть "ширше"? smile:gramercy: Насколько мне приходится сталкиваться с "бизнесом", то их требования звучат для меня (и не только), как "вот тут надо сделать "зелёным", тут пару "помпончиков" - красный и синий, а вот тут надо провести "красную линию"". Почему и спрашиваю.
Mirija
08.09.2012 07:57
По сути, Вы написали следующее: на бумаге - все очень позитивно и креативно, а реально получается полный отстой. И это нормально.
Кусочек миссии: "успех которой основан на ........ ощущении гармонии и счастья ее сотрудников." - это на бумаге. Думаю, в жизни сотрудникам хотелось бы самим испытать эти ощущения. Отсюда, если изначально, в миссии, заложено, что гармонию и счастье за сотрудников будет ощущать кто-то, сотрудникам остается "пахать и придумывать".
cghfdjxybr
08.09.2012 09:19
smile:D smile:D про КРАСНУЮ ЛИНИЮ - это нечто! smile:rofl:
vindigo
08.09.2012 09:45
>про КРАСНУЮ ЛИНИЮ

Напоминает мне разговоры наших автоматизаторов с экономистами.
Meggi
15.09.2012 03:16
В том то и дело! У руководителей СВОЯ РАБОТА! Им некогда спускаться "с небес" и вникать в работу подчиненных! У них ГЛОБАЛЬНЫЕ проекты, требующие несказанных умственных усилий!Вот и получается, правая рука не ведает, что творит левая. Рак пятится назад, а щука лезет в воду! Однако командность и наставничество мы активно проповедуем! И всё это будет, пока структура не сформируется окончательно, не будет чётко сформулировано кто и за что отвечает, пока в руководящем составе будет каждый тащить "своего"... Уверена, "лучшая в мире финансовая компания" будет построена, выстрадана кровью.... но по-видимому, увидит это X-поколение.

Изменено: Meggi - 15.09.2012 06:42
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