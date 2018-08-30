История продолжается (кому интересно, начало тут http://www.banki.ru/services/official...D=4019714)



13 августа 2012 обратился с жалобой в Прокуратуру города Москвы, подробный образом описал все факты нарушения законодательства руководством банка, приложил копии справок, почтовых квитанций, служебных записок, приказов, диск с аудиозаписями разговоров и т.д. - всего получилось около 20 страниц. Жалобу, конечно, приняли, через несколько дней даже пришел на прием к прокурору узнать, что и как. Он пояснил, что с жалобой ознакомился, и её передали в Мещанскую прокуратуру, не помню точно, сколько по закону времени дается прокуратуре на ответ, но на сегодняшний день (08 сентября 2012) никакого решения по моей жалобе я не получал.



14 августа 2012 вновь пришлось идти в Мещанский суд. Оказывается, я не единственный сотрудник Гута-Банка, в отношении которого руководство банка использует практику денежного шантажа. Ситуация такая: в очередной раз было устроено переформирование отделов, казалось бы, заурядная ситуация, проблема в том, что структурное подразделение расформировали, а вот заместителю начальника департамента об этом сказали только постфактум. Задним числом оформили приказ (это вообще любимая практика руководства банка) и дали подписать. Вероятно, таким образом перевели не только его, но остальные, похоже, молча это проглотили. Он, по-видимому, стал возражать, в итоге всех его подчиненных перевели в другие подразделения, а ему перестали платить премию. Он обратился в суд. Вот эта самая премия, я уже писал, очень удобный способ давления на персонал. При устройстве на работу вам обещают некую сумму, но в трудовом договоре её хитро дробят. В зависимости от должности зарплату режут: 50% оклад, 50% премия, некоторым везет меньше - 20-30% оклад, соответственно, 80-70% премия. При этом процентное соотношение не указываю, просто пишут, что помимо оклада будет установлена «персональная надбавка», размер которой регулируется соответствующим положением. Я перерыл на сервере все нормативные документы, но этого не нашел, получить его удалось только по решению суда. Всё ещё больше запутанно тем, что в трудовом договоре это указанно как «персональная надбавка» в расчетном листке «премия», а «положение о премировании» и «положение о персональной надбавке» это два разных нормативных документа. Да и то, весь процесс выплаты описан очень аморфно, в сущности его можно свести к следующему: «Выплаты производятся по усмотрению руководства». Надо отдать должное, по умолчанию её платят всем и всегда, но стоит хоть немного проявить самостоятельность или чем-то не угодить начальству, этой премии (надбавки) лишают. Кстати, при выплате больничных базой для исчисления служит только оклад, но не вся з/п, поэтому болеть в Гута-Банке очень не выгодно, многие приходят на работу с температурой, их можно понять, кому охота получить в конце месяца четверть, если не пятую долю своего заработка только из-за простуды. Это создаёт очень нездоровую атмосферу во всех смыслах слова, человек не только болеет сам, но и других заражает.



Так вот, 14 августа 2012 было очередное рассмотрение иска к банку со стороны заместителя начальника департамента (на тот момент бывшего), он спросил готов ли я выступить свидетелем. Я только ЗА. Но суд отказался вызывать меня в качестве свидетеля. Часа два я просидел возле зала заседания, в один момент, когда оттуда выходил какой-то человек, зашедший заверить какую-то бумагу, через открытую дверь донеслась фраза представителя банка. Н-ова Л.В. нервно доказывала суду, что такой свидетель как я абсолютно необъективен, вызывать его нельзя, так как он был арестован на митинге, на Болотной площади… Она не успела закончить фразу, как судья замахала руками повторяя «хватит, хватит, сейчас дело не о том» или что-то близкое к этому. По интонации судьи было видно, что этот аргумент ей совсем не нравится, однако в качестве свидетеля меня так и не вызвали.



04 сентября 2012 состоялось второе слушание по моему делу, рассматривалось два иска, оба об отмене приказов, один о выговоре, второй о депремировании. В первом случае позиция банка осталась непробиваемой. На рабочем месте отсутствовал, в отпуске было отказано, при получении второго высшего отпуск не полагается. К этому было высокомерно добавлено, что опоздал я на 3 часа 37 минут, то есть ещё немного и меня бы уволили за прогул (прогулом, согласно 81 ст. ч.6 п.а ТК РФ, считается отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов без уважительных причин). Тот факт, что я несколько раз писал и переписывал заявления не отпуск, приносил справку из института, и даже просил предоставить за свой счет, оповестив при этом всех, кого только мог, не посчитали аргументом. То есть, когда я устраивался на работу, я знал, что придется сдавать экзамены, значит, сам виноват (только г-жа Н-ова Л.В. назвала очень красиво: «при поступлении на работу был осведомлен о необходимости сдачи сессии, следовательно, принимал на себя все риски» по-моему, так она это назвала.) "Принимал риски..." - каково, просто не работа, а лотерея. Ладно, если не дали отпуск, и даже не дали отгул за свой счет, ну можно было, по крайней мере, не выносить взыскания, в конце концов, не на пьянку же я отпрашивался. В реальности всё, конечно, просто, если руководство поставило перед собой цель выдавить, уж поверьте, вход пойдут все средства.



По поводу приказа о депремировании - вообще сказка, всё та же Н-ова Л.В., неловко подбирая слова, путаясь в терминах «случайно», «ошибочно», «неправильно», сообщила судье, что приказ о депремировании был аннулирован как ошибочный через два дня после издания. Уведомить об этом меня, конечно же, посчитали не нужной формальностью. Так вот, в зале суда 04 сентября 2012 я узнал, что приказ №384-К от 20 июня 2012 был отменен путём издания другого приказа 387-К/1 от 22 июня 2012. В который раз издают документы задним числом. Самое смешное, приказ-то они отменили, а вот премию так и не выплатили. Кстати, за август тоже не выплатили, но уже тихо, молча, без всяких приказов, ничего не говоря. Сколько я не писал служебки, сколько не звонил в бухгалтерию, никто не мог объяснить причину. Бухгалтер сказала, что все премии она начисляет согласно спискам, а меня там нет уже два месяца, вот собственно и всё. В суде получилось очень хорошо, я требовал отмены приказа, так его и отменили и уже «давно». А о выплате премии я не просил, мол, в следующий раз точнее надо быть. Видимо придется подавать ещё один иск. Отдаю должное, потрудились на славу. Хотя я подозревал, что они задним числом отменят все приказы, а потом скажут, что предмета для иска нет. Но я-то был о них более высокого мнения, я-то думал, они за несколько заходов перечислят премию, и в суде скажут, дескать, всё выплатили, всё отменили, не понимаем, что он (в смысле я) в суд пошёл. Оказывается, я был слишком высокого мнения о них. Не скрою, приятное разочарование, сотрудники Гута-Банка, участвующие в этом прессинге, оказались ещё бОльшими негодяями, чем я о них думал.



Продолжение следует.