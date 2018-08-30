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|Зря потраченное время
|отрицательный голос не засчитан
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В июле откликнулась на вакансию в банке, позвонила сотрудница отдела кадров, провела предварительное собеседование, пригласила на собеседование в банк. Итак, первая неделя: первое собеседование прошла (посетила двое сотрудников), вторая неделя - еще одно собеседование (опять же двое сотрудников собеседовали), после этого две недели сотрудница отдела кадров приводила разные аргументы (еще не подошел на собеседование второй претендент, уехал в отпуск руководитель отдела и т.д.). Далее опять звонок - вот-вот мы вам позвоним с ответом... В итоге месяц ожидания, заявка на вакансию снята, никто не позвонил, неграмотная работа отдела кадров, ответа нет, зря потраченных два рабочих дня с долгими собеседованиями. Если есть возможность, лучше не связываться.
Админ: Где Вы проходили собеседование? На какую вакансию претендовали?
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SO777 • несостоявшийся сотрудник
09.09.2012 21:38
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Может оно и к лучшему?