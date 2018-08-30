Хотелось бы рассказать про Хоум в Нижнем Новгороде. Ходила к ним на собеседование на должность специалист бэк офиса. Отказалась от вакансии сама. Интересно, кто у них устанавливает оклады? Это же ужас. Работы море, а з/п - никакая.