Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Собеседование в ХКФ
|не голосовал
|Хотелось бы рассказать про Хоум в Нижнем Новгороде. Ходила к ним на собеседование на должность специалист бэк офиса. Отказалась от вакансии сама. Интересно, кто у них устанавливает оклады? Это же ужас. Работы море, а з/п - никакая.
|
1
mkmn • несостоявшийся сотрудник
11.09.2012 23:38
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.