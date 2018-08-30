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|"Потрясающая работа" отдела кадров!
|отрицательный голос не засчитан
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27.07.2012 я прошла собеседование в отделе кадров на вакансию специалист по работе с клиентами (стажер).
30.08.2012 мне позвонила некая Маргарита из отдела кадров и предложила должность "Администратора зала". Прежде чем согласиться, я уточнила все нюансы! В трубку мне прозвучало, что все условия те же и график (который я и искала!) 100% 5/2! Отлично!
Я согласилась и началась проверка СБ. Вместо обещанных "максимум 7 рабочих дней" мою анкету проверяли 10 рабочих дней. Я дождалась! Маргарита подобрала мне отделении на Полянке и назначила встречу с управляющим на Фрунзенской. Уже там я неожиданно для себя открыла, что график все-таки 2/2. При том, что я уточняла и мне было названо 5/2!
Я приехала на Трубную. Мило улыбаясь мне в лицо, Маргарита обещала, что позвонит мне в течение 2 дней и чтобы эти два дня я не занимала и была готова подъехать на собеседование!
Звонка не было!
Позвонив Маргарите в понедельник, в трубке я услышала невозмутимое "Вы понимаете, нужно время. С таким графиком сейчас проблемы". Так зачем было его обещать, спрашивается?
Сейчас 12.09.2012. Звонка от Маргариты так и не было! Пару раз я звонила и напоминала о себе... и опять же слышала "Я Вам позвоню". Чем же занимается отдел кадров? Если даже нормально не могут устроить сотрудника? Не тратьте чужое время! И наймите нормальных сотрудников в отдел кадров!
Админ: Допускаете ли Вы, что дополнительное время понадобилось для того, чтобы подобрать желаемый график работы, ведь Вам сообщили, что "С таким графиком сейчас проблемы"?
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Jennis • несостоявшийся сотрудник
12.09.2012 14:24
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Зачем спрашивается?Если они мной не заинтересованы,сразу бы после собеседования надо говорить,что я им не подхожу.
Меня приглашала Маргарита (не знаю та же эта девушка или нет) очень доброжелательная и милая.
В крупных компаниях насколько я знаю всегда несколько этапов прохождения собеседований и т.д., а уж в банках тем более.
Создается впечатление, что у автора это первый опыт трудоустройства.