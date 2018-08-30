27.07.2012 я прошла собеседование в отделе кадров на вакансию специалист по работе с клиентами (стажер).

30.08.2012 мне позвонила некая Маргарита из отдела кадров и предложила должность "Администратора зала". Прежде чем согласиться, я уточнила все нюансы! В трубку мне прозвучало, что все условия те же и график (который я и искала!) 100% 5/2! Отлично!



Я согласилась и началась проверка СБ. Вместо обещанных "максимум 7 рабочих дней" мою анкету проверяли 10 рабочих дней. Я дождалась! Маргарита подобрала мне отделении на Полянке и назначила встречу с управляющим на Фрунзенской. Уже там я неожиданно для себя открыла, что график все-таки 2/2. При том, что я уточняла и мне было названо 5/2!



Я приехала на Трубную. Мило улыбаясь мне в лицо, Маргарита обещала, что позвонит мне в течение 2 дней и чтобы эти два дня я не занимала и была готова подъехать на собеседование!



Звонка не было!

Позвонив Маргарите в понедельник, в трубке я услышала невозмутимое "Вы понимаете, нужно время. С таким графиком сейчас проблемы". Так зачем было его обещать, спрашивается?



Сейчас 12.09.2012. Звонка от Маргариты так и не было! Пару раз я звонила и напоминала о себе... и опять же слышала "Я Вам позвоню". Чем же занимается отдел кадров? Если даже нормально не могут устроить сотрудника? Не тратьте чужое время! И наймите нормальных сотрудников в отдел кадров!



Админ: Допускаете ли Вы, что дополнительное время понадобилось для того, чтобы подобрать желаемый график работы, ведь Вам сообщили, что "С таким графиком сейчас проблемы"?