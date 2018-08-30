Сбербанк - это сборище некомпетентных, грубых и невоспитанных людей. Набирают кого попало. А особенно это касается Мещанского отделения в Москве. Правильно, что толковые смышленые ребята увольняются. Там сплошная деградация. И это "самый народный банк". Болото полное. Только вот от того, что здесь всеми написано, им ни холодно ни жарко. Страдают люди, а они "элита". Но выходя из дверей банка вы тоже становитесь обыкновенными.