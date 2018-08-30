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Сбербанк-полное болото. отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сбербанк - это сборище некомпетентных, грубых и невоспитанных людей. Набирают кого попало. А особенно это касается Мещанского отделения в Москве. Правильно, что толковые смышленые ребята увольняются. Там сплошная деградация. И это "самый народный банк". Болото полное. Только вот от того, что здесь всеми написано, им ни холодно ни жарко. Страдают люди, а они "элита". Но выходя из дверей банка вы тоже становитесь обыкновенными.
NickHouseбывший сотрудник
20.09.2012 10:20
4 комментария
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Marinak
21.09.2012 20:46
Но выходя из дверей банка вы тоже становитесь обыкновенными.Совершенно верно ! smile:evil:
vindigo
23.09.2012 17:52
Бестолковых из сбера тоже много приходит. Почему то у выходцев из Сбербанка огромное ЧСВ. Чего им там наговаривают? Часто их обламывать приходится, ставить на свое место.
peroon
01.10.2012 16:02
Приходите на работу и станьте образцом для подражания.
prima111
17.10.2012 20:00
Да не только в Мещанском к сожалению....система гниет!!!
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