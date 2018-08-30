Вкратце.

Однажды лет 8 назад собрался я свалить из Сбера (и свалил), но направили меня на ТУПУЮ учебу и "предложили" договор, который я подписал (грешен) на сумму около 10000, которые я потом вернул по суду через год. Говорил открытым текстом, что увольняюсь в течение 1-2 месяцев, но нужно было 2-3 дня за свой счет - путевка уже была куплена.



Однажды пару месяцев назад дочка 15 летняя устроилась работать в Сбер летом исполнителем - помогать клиентам и предлагать услуги (автоплатеж, СБОЛ и т.д.). На сегодня (23.09.2012) имеем акт выполненных работ от 3 сентября на сумму около 8000 и договор с печатью Сбера и подписями. Мы как родители никоим образом не участвовали и ничего не подписывали. В договоре срок оплаты 10 рабочих дней с подписания акта. Акт подписан 3 сентября - т.е. 5 дней просрочки уже есть. Дочка говорит, денег на карту не перечислили. Есть желание пообщаться с бывшим работодателем. В договоре есть, конечно, ещё разные тонкости, он таки на 6 страницах и не заполнен во многих местах (дополнительное вознаграждение - прочерк, перечислять на банковскую карту - прочерк и т.д.).



Подскажите алгоритм действий для начала тяжбы, в первую очередь через интернет и письма. Хочется копеечку, но содрать со Сбера. Могу ли я как родитель требовать неустойку за пропущенный срок в оплате за работу дочки, притянуть Сбер за эксплуатацию несовершеннолетней, ну и другое что.