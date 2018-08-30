Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Помогите вернуть должок Сбербанку, нужен алгоритм действий
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Вкратце.
Однажды лет 8 назад собрался я свалить из Сбера (и свалил), но направили меня на ТУПУЮ учебу и "предложили" договор, который я подписал (грешен) на сумму около 10000, которые я потом вернул по суду через год. Говорил открытым текстом, что увольняюсь в течение 1-2 месяцев, но нужно было 2-3 дня за свой счет - путевка уже была куплена.
Однажды пару месяцев назад дочка 15 летняя устроилась работать в Сбер летом исполнителем - помогать клиентам и предлагать услуги (автоплатеж, СБОЛ и т.д.). На сегодня (23.09.2012) имеем акт выполненных работ от 3 сентября на сумму около 8000 и договор с печатью Сбера и подписями. Мы как родители никоим образом не участвовали и ничего не подписывали. В договоре срок оплаты 10 рабочих дней с подписания акта. Акт подписан 3 сентября - т.е. 5 дней просрочки уже есть. Дочка говорит, денег на карту не перечислили. Есть желание пообщаться с бывшим работодателем. В договоре есть, конечно, ещё разные тонкости, он таки на 6 страницах и не заполнен во многих местах (дополнительное вознаграждение - прочерк, перечислять на банковскую карту - прочерк и т.д.).
Подскажите алгоритм действий для начала тяжбы, в первую очередь через интернет и письма. Хочется копеечку, но содрать со Сбера. Могу ли я как родитель требовать неустойку за пропущенный срок в оплате за работу дочки, притянуть Сбер за эксплуатацию несовершеннолетней, ну и другое что.
|
0
Через3банкаВстретимся • бывший сотрудник
23.09.2012 22:04
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
Теперь по сути вопроса:
В части 3 статьи 63 Трудового Кодекса предусматривается возможность заключения трудового договора с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Важно, чтобы предлагаемая работа соответствовала возрасту претендента и состоянию его здоровья.
Если Вы или супруга такое согласие не давали, то смело в суд.
По поводу не своевременной оплаты труда, то тоже смело в суд, а можно и в прокуратуру, за задержку выплаты зарплаты и уголовная статья может светить, правда срок задержки выплаты должен быть поболе.
Да и последнее Вы в праве представлять интересы своего несовершенолетнего ребенка в любых инстанциях и в праве отстаивать его права, без всяких доверенностей.
А на корпоративном календаре сбера за 2010 (или 2011) год так и нарисовано - детский сад.
На работу не гнали - уже пару лет она вела разговор про работу летом, мы только направление дали. Библиотека, тоже хорошо, но за 1000-1500 р в месяц, а тут за 4 часа работы в день заработать 8 штук в месяц - по мне так совсем не плохо.
И говорит, есть некоторые работавшие по 6 часов день и заработавшие за месяц до 15000 р.
Судиться из-за этого не хочется, просто инет-запрос в "правильную" организацию с вопросом почему сбер договор нарушает. Или договор недействительный , т.к. формально этого не было: с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя).
Кстати: 13 % налога берут, но т.к. несовершеннолетняя, то дальше в ПФР эти данные на её лицевой счет не направляются , счета нет - прокол в законе.
Изменено:
а какая связь между 13% и ПФР?
Вы говорите "акт на руках" - а договор? договор где? Договор есть?
Судя по тому, что мы говорим о некоем имеющимся акте, то причем тут трудовое законодательство, bizon04?
К чему цитируемая Вами статья?
Ни к чему.
Это гражданско-правовой договор, господа!
Ну, оспади, юристы! Глаза разуйте!
Тут не работает трудовое законодательство!
Хотя... Кстати, есть к чему придраться:
Почему гпд, а не трудовой договор? Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. А почему нет?
На основании чего они с дитем заключили именно гражданско-правовой договор, а?!
Второе. Вы говорите: "выплата зп на карточку - прочерк". А где, куда, на что вы ждете денег? Говорите "уже пять дней просрочки". Но раз не на карточку, то, возможно, Вашему дитя сказали подойти за деньгами в кассу?
Третье. А оно Вам надо? Геморроя за 8 000?
Изменено:
Ну да, ну да. Сбер нашел лазейку в законодательстве и оформляет детишек к себе на плантации абсолютно на законных основаниях, без согласия родителей, не делая необходимых отчислений в соответствующие фонды (свидетельства ПФР нет, значит и отчислять не надо), не выплачивая вознаграждения за труд (а зачем?, в графе "выплата зп на карточку - прочерк"!, трудно ли ребенку такой договор на подпись подсунуть, ребенок не юрист, да и родителей рядом нет, они же не в курсе, что их ребенка в рабство взяли), да еще и не судиться за несчастные 8000 руб, глядишь Грефу на премию побольше упадет. Все в рамках закона. Замечательно, а еще можно таким детишкам 12 часовой рабочий день устроить, под действие ТК они все равно не попадают.