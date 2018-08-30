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|Привет с Сахалина
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в банке в должности менеджера по продажам фин. услуг не так давно, около двух месяцев. Но первое впечатление - оно самое сильное. Да, собеседования после отправки резюме я ждала больше двух недель. И вот - я сотрудник банка, член большой семьи "хомячков". Читая на сайте много отрицательных отзывов бывших работников, я решила специально зарегистрироваться и написать свой - хороший. Работа в банке мне очень нравится. Коллектив в нашем МО небольшой, но дружный. А наш НГП - всегда поможет, чем может. По всем вопросам к нему можно обратиться - никогда не отмахнется, хотя не может похвастаться наличием свободного времени в течение рабочего дня. Ничего не могу сказать о соц.пакете - не довелось пользоваться. Но я не думаю, что возникнут проблемы. Кредитные специалисты с других АП тоже всегда готовы помочь и поделиться своим опытом. Про зарплату тоже сказать ничего не могу, так как пока получаю только оклад. Но как только получу первую премию, то, думаю, что банк получит от меня еще один положительный отзыв.
ЭПИЛОГ: в банке мне все нравится. На поступающие предложения работы от банков-конкурентов отвечаю отказом. Надеюсь, что смогу принести своему банку пользу, и что наше партнерство будет долгим, продуктивным и взаимовыгодным. Процветания тебе, любимый Хомяк!
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Cucush-ka • сотрудник
25.09.2012 12:11
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Спасибо за отзыв, за преданность Хоум Кредиту и своей команде, хотя работаете Вы здесь совсем недавно.
Я уверена, что Вы только утвердитесь в своем мнении о Банке, и я надеюсь, что у Вас не будет поводов для разочарований!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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В своем первом банке я первые 3 месяца тоже был в восторге. Туда я пришел из болотистой гос. конторки и банк был для меня как глоток свежего воздуха.
Но прошло каких-то 1,5 года и я сменил свое мнение на диаметрально противоположное.
Не пытайтесь Ваши мнения и впечатления привить другим сотрудникам Банка.
Я работаю в тесном контакте с КС, которая была в нашем городе самой первой от "Хомяков", она работает уже шесть лет и никогда я от нее не слышала ни одного плохого слова в адрес Банка и его руководства. Так что я скорее поверю ее многолетнему опыту (она мне знакомый человек), чем Вам (тем более, что я совсем не знаю, что Вы вообще когда либо были сотрудником Банка).
А по поводу болотистой гос.конторки - я считаю, что атмосферу рабочего места создает его коллектив. Так что, может быть стоит в себе разобраться?
Я до прихода в Банк работала начальником отдела кадров в небольшой торговой организации и возможно бы долго не сменила бы место работы, если бы своевременно производилась выплата заработной платы. Коллектив был прекрасный, до сих пор, если есть свободная минутка, забегаю проверить бывшего шефа и девчат. И НИКОГДА не назову то место, где мне довелось работать "болотом".
Работаю не так давно, я уже писала - около двух месяцев.
Резюме отправляла в несколько банков, предложения были разные, но выбрала "Хоум Кредит". Почему? Во-первых, это коллектив и непосредственный руководитель. Во-вторых, я заканчиваю институт (экономика) и работать [отелось именно в банковской сфере.А в-третьих, я сама была Клиентом этого Банка, и неприятных впечатлений не было. Предлагать продукты Банка потенциальным клиентам я могу, основываясь на собственном положительном опыте.
- это всего лишь ожидания и неопределенность. Смотрите, как бы однажды не получили ответ от банка в духе Аршавина: "Если мы не оправдали Ваши ожидания, это Ваши проблемы".
В данной ситуации присоединюсь Morfiusу, почитайте отзывы чуть ниже, или за прошлый месяц о выплате премий, руководстве.
А по поводу
это напоминает не отзыв, а "бе-бе-бе, вот возьму и назло опровергну".
По поводу Ваших вырезок из моего комментария могу сказать только следующее: я читала ВСЕ отзывы сотрудников о банке, так почему же не имею права написать свой ХОРОШИЙ? Если Вас лично не устраивает Банк Хоум Кредит, это сугубо Ваше мнение, делитесь им с другими. Но не пытайтесь навязать его другим. Специально для вас поправлюсь - я УВЕРЕНА, что проблем не возникнет, что моя работа в Банке принесет только положительные эмоции (до настоящего времени отрицательных не случалось), про порядок выплаты премии и оклад всех вновь прибывших сотрудников предупреждают сразу, и если что-то не устраивает, лучше сразу уходить, чем потом писать здесь плаксивые отзывы, что вот мол Банк такой-сякой, поэтому я не поняла, почему именно эту фразу Вы вытянули из моего текста. Определенность есть, так как я знаю, к чему стремлюсь и чего хочу от этой работы, и также знаю, что моя зарплата - наглядный результат моего труда. Да, я зарегистрировалась специально, потому что хотела поделиться своим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, пусть и небольшим, опытом, и не вижу в этом ничего предосудительного, ведь для этого и создан служебный рейтинг банков.
А вот Ваш отзыв реально напоминает "бе-бе-бе", вырванные из общего текста фразы теряют вложенный в них смысл. И не пытайтесь читать мой отзыв между строк, ища что-то такое, что можете увидеть только Вы Вашим воспаленным воображением. Я не вкладываю в отзывы никакого тайного смысла, все написано прямо, так как есть.
С уважением, Кристина.
Именно так. Банк - хороший. Каждый выбирает для себя (с)