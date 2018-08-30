Я работаю в банке в должности менеджера по продажам фин. услуг не так давно, около двух месяцев. Но первое впечатление - оно самое сильное. Да, собеседования после отправки резюме я ждала больше двух недель. И вот - я сотрудник банка, член большой семьи "хомячков". Читая на сайте много отрицательных отзывов бывших работников, я решила специально зарегистрироваться и написать свой - хороший. Работа в банке мне очень нравится. Коллектив в нашем МО небольшой, но дружный. А наш НГП - всегда поможет, чем может. По всем вопросам к нему можно обратиться - никогда не отмахнется, хотя не может похвастаться наличием свободного времени в течение рабочего дня. Ничего не могу сказать о соц.пакете - не довелось пользоваться. Но я не думаю, что возникнут проблемы. Кредитные специалисты с других АП тоже всегда готовы помочь и поделиться своим опытом. Про зарплату тоже сказать ничего не могу, так как пока получаю только оклад. Но как только получу первую премию, то, думаю, что банк получит от меня еще один положительный отзыв.

ЭПИЛОГ: в банке мне все нравится. На поступающие предложения работы от банков-конкурентов отвечаю отказом. Надеюсь, что смогу принести своему банку пользу, и что наше партнерство будет долгим, продуктивным и взаимовыгодным. Процветания тебе, любимый Хомяк!