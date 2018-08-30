Может, кому-то будет интересен мой опыт.

Работал 6 месяцев на позиции руководителя в секторе физических лиц. Собеседования на позицию прошел довольно-таки быстро, общался с 4-5 людьми. Причем перед общением я не очень понимал, что это за люди и чем они занимаются (за исключением директора офиса и директора по региону). Я работал в одном из региональных офисов, поэтому буду говорить в привязке к специфике работы регионы-Москва.



Итак.

Зарплата. Нормальная зарплата, оплатят столько, во сколько ты себя оценил, если переоценил, то тебя поправят. Соответственно, если ты без опыта работы - то з/п будет низкой, пока не будут хорошие показатели в работе, по-моему, это разумно. Я не доработал полный год, поэтому не знаю, как там с выбиванием премий. Но рядовые сотрудники всегда получали заработанную премию.



Соцпакет. Он как бы есть, но, видимо, в моем офисе не очень были этим озабочены. Мобильную связь так и не дали, хотя обещали. ГСМ мне никто не возмещал. ДМС есть, но список настолько "бедный", что никто не ходит. Других социальных льгот не обнаружено.



Коллектив.

Это, наверное, самое главное. В любой организации.

Неоднозначное у меня осталось впечатление от коллектива. Возможно потому, что я пришел туда из активного, открытого и грамотного коллектива. В моем регионе коллектив так себе, разной половозрастной группы, у части коллектива твердое мнение, что в ИМПЕКСБанке было лучше, они до сих пор живут прошлым, часть коллектива молодые, и имеют незначительный опыт работы, но при этом во всю учат новичков работы, это касается не только уровня региона.

В общем, коллектив формирует руководитель, но этого мне сделать так и не удалось. Объяснения есть, но они никому не интересны.



Руководство.

Вполне. Я доволен.



Общий комфорт:

Вполне комфортно, но иногда было недопонимание, которое усугублялось человеческим фактором.



Если это ваше первое место работы - то смело идите. Если же у вас уже есть опыт, то тоже идите, но "ветряные" мельницы есть везде.



p.s. Бизнес банка, имя банка делают люди, которые там работают. Жаль, что в моем регионе Райффайзенбанк имеет слабые позиции.