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|Вроде все нормально
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Может, кому-то будет интересен мой опыт.
Работал 6 месяцев на позиции руководителя в секторе физических лиц. Собеседования на позицию прошел довольно-таки быстро, общался с 4-5 людьми. Причем перед общением я не очень понимал, что это за люди и чем они занимаются (за исключением директора офиса и директора по региону). Я работал в одном из региональных офисов, поэтому буду говорить в привязке к специфике работы регионы-Москва.
Итак.
Зарплата. Нормальная зарплата, оплатят столько, во сколько ты себя оценил, если переоценил, то тебя поправят. Соответственно, если ты без опыта работы - то з/п будет низкой, пока не будут хорошие показатели в работе, по-моему, это разумно. Я не доработал полный год, поэтому не знаю, как там с выбиванием премий. Но рядовые сотрудники всегда получали заработанную премию.
Соцпакет. Он как бы есть, но, видимо, в моем офисе не очень были этим озабочены. Мобильную связь так и не дали, хотя обещали. ГСМ мне никто не возмещал. ДМС есть, но список настолько "бедный", что никто не ходит. Других социальных льгот не обнаружено.
Коллектив.
Это, наверное, самое главное. В любой организации.
Неоднозначное у меня осталось впечатление от коллектива. Возможно потому, что я пришел туда из активного, открытого и грамотного коллектива. В моем регионе коллектив так себе, разной половозрастной группы, у части коллектива твердое мнение, что в ИМПЕКСБанке было лучше, они до сих пор живут прошлым, часть коллектива молодые, и имеют незначительный опыт работы, но при этом во всю учат новичков работы, это касается не только уровня региона.
В общем, коллектив формирует руководитель, но этого мне сделать так и не удалось. Объяснения есть, но они никому не интересны.
Руководство.
Вполне. Я доволен.
Общий комфорт:
Вполне комфортно, но иногда было недопонимание, которое усугублялось человеческим фактором.
Если это ваше первое место работы - то смело идите. Если же у вас уже есть опыт, то тоже идите, но "ветряные" мельницы есть везде.
p.s. Бизнес банка, имя банка делают люди, которые там работают. Жаль, что в моем регионе Райффайзенбанк имеет слабые позиции.
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Figlio • бывший сотрудник
25.09.2012 16:04
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SenAc, возможно за 6 мес. работы я не успел оценить все прелести ДМС, но вот обучение языку через вебинар - фигня, в интернете полно таких курсов, Тренинги личного развития? Это наверное только в Москве, т.к. в регионах этого нет, приезжаеют тренены, которые не самые опытные и не сильные, в общем данная опция сомнительна))) Корп.мероприятия - это зависит от самого офиса, если офис тухляцкий, то хрен вы куда соберетесь, если активный, то разумеется.
На моем прежнем месте работы был отличный выбор стамотологий, поликлинник и т.п. а в Райфе был полный отстой из бюджетных больниц.
В любом случаю желаю Вам удачи на новом работе!
Англ в регионах нет, по крайне мере с преподавателем, возможно тоже зависит от менеджмента офиса.
Спасибо