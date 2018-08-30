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Надувают фрилансеров. Заказывают работу, а потом не платят по договору плохо (−1)
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Меня зовут Екатерина. Я пиарщик и журналист с большим стажем работы. Но поскольку недавно родила третьего ребенка, подрабатываю копирайтером. В январе 2012-го года я выполнила для РУССЛАВБАНКА работу: написала для них несколько аудиороликов для радио, буклеты, листовки. Больше 20 СМС.
Как только я заговорила в феврале о деньгах, почему-то сразу их руководство отказалось работать с физлицами. "Давайте мы с физлицом договор расторгнем. Потом вы найдете у кого-нибудь ИП, мы заключим с этим ИП договор и через него вам заплатим". Это при том, что по договору с физлицом в случае его расторжения (там так написано), они обязаны были все мне выплатить, что должны.

Я, как дура, нашла им это ИП. До мая они делали новый договор, потом их сотрудница меня кормила еще месяц завтраками, что бумаги на подписи у руководства, что вот-вот их подпишут и деньги придут на ИП. Звоню в очередной раз напомнить о себе (сами они не звонили ни разу), а она уволилась. А ее начальница Светлана мне сообщает, что все документы утеряны и все нужно начинать по-новой. Это уже было в июле.

В августе хозяин ИП сказал мне, что ИП он закрывает, так как он ему не нужен, а держать его еще полгода из-за какого-то банка он не будет. В РУССЛАВБАНКе почесали репу и сказали, что выплатят так, на карточку, только нужны реквизиты. Я бегала за ними в банк. Потом позвонили еще через 2 недели и сказали, что заплатят налом. И вот опять ни ответа, ни привета.

Итак, 8 месяцев и ни копейки за мою работу, которую я сдавала всегда вовремя, имея троих детей, одному из которых было тогда всего два месяца. Но я своими проблемами никого не отягощала: взяла работу - делай.

Граждане, РУССЛАВБАНК - меня обманул. Это факт.
Судя по всему, ему плевать на свою репутацию. Думаю, что и во всем остальном он такой же.
katya-catarinaбывший сотрудник
26.09.2012 15:48
8 комментариев
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karinjan
27.09.2012 09:24
Что вам мешает пойти в суд. Договора у вас на руках, если там все прописано сколько они должны, давно бы сходили и отсудили бы. 8 мес ждать , глупо
katya-catarina
Автор отзыва
27.09.2012 10:15
Я столько прождала по двум причинам: во-первых, меня с этим банком позвала работать моя хорошая знакомая, поэтом ругаться мне было сначала неловко; во-вторых, у меня трое детей, один из которых грудной и ходить по судам мне довольно сложно.
Но теперь уже довели.
Рахимбай
27.09.2012 15:03
karinjan, как я понимаю, у автора нет "своего" договора с банком, договор с ИП. Пока будет длиться суд, ИП будет ликвидирован. Что, в свою очередь, даст возможность банку еще потянуть время. И это еще при условии, что при подписании договора с ИП были правильно оформлены и все сопутствующие документы, типа актов выполненных работ и т.п. А то ведь в суде и проиграть можно.

katya-catarina
Автор отзыва
27.09.2012 16:07
свой договор тоже есть
1LIlia
27.09.2012 23:13
katya-catarina, а можно с Вами как-то связаться? Хотел бы обсудить с Вами один вопрос.
katya-catarina
Автор отзыва
28.09.2012 01:27
да, пожалуйста. Напишите мне в личку. Здесь, по-моему, она тоже сть.
1LIlia
28.09.2012 19:47
Написал Вам
katya-catarina
Автор отзыва
05.10.2012 21:31
Банк сегодня все выплатил. Вопрос закрыт и претензий больше я не имею. Спасибо большое всем за советы и поддержку, но больше всего хочу поблагодарить Banki.ru за то, что существуует такой ресурс, который действительно помогает людям. Спасибо!
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