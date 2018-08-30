Меня зовут Екатерина. Я пиарщик и журналист с большим стажем работы. Но поскольку недавно родила третьего ребенка, подрабатываю копирайтером. В январе 2012-го года я выполнила для РУССЛАВБАНКА работу: написала для них несколько аудиороликов для радио, буклеты, листовки. Больше 20 СМС.

Как только я заговорила в феврале о деньгах, почему-то сразу их руководство отказалось работать с физлицами. "Давайте мы с физлицом договор расторгнем. Потом вы найдете у кого-нибудь ИП, мы заключим с этим ИП договор и через него вам заплатим". Это при том, что по договору с физлицом в случае его расторжения (там так написано), они обязаны были все мне выплатить, что должны.



Я, как дура, нашла им это ИП. До мая они делали новый договор, потом их сотрудница меня кормила еще месяц завтраками, что бумаги на подписи у руководства, что вот-вот их подпишут и деньги придут на ИП. Звоню в очередной раз напомнить о себе (сами они не звонили ни разу), а она уволилась. А ее начальница Светлана мне сообщает, что все документы утеряны и все нужно начинать по-новой. Это уже было в июле.



В августе хозяин ИП сказал мне, что ИП он закрывает, так как он ему не нужен, а держать его еще полгода из-за какого-то банка он не будет. В РУССЛАВБАНКе почесали репу и сказали, что выплатят так, на карточку, только нужны реквизиты. Я бегала за ними в банк. Потом позвонили еще через 2 недели и сказали, что заплатят налом. И вот опять ни ответа, ни привета.



Итак, 8 месяцев и ни копейки за мою работу, которую я сдавала всегда вовремя, имея троих детей, одному из которых было тогда всего два месяца. Но я своими проблемами никого не отягощала: взяла работу - делай.



Граждане, РУССЛАВБАНК - меня обманул. Это факт.

Судя по всему, ему плевать на свою репутацию. Думаю, что и во всем остальном он такой же.