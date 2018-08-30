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Эту фразу говорит все управление, когда какой-либо сотрудник уходит в другой банк.
Каждый день иду на работу со слезами (как и все кредитчики). Заплата маленькая, работы очень много, постоянные угрозы, что не доплатят, не выплатят и т.д.
Клиенты приходят и первым делом спрашивают: "а чем у вас пахнет?" А пахнет валерьянкой и корвалолом, все работают на взводе в постоянном стрессе. Уйти раньше 20:00 просто не прилично, это при том, что заявки смотрятся одни и те же по постоянным клиентам, но работа так не организована, что все смотрят и просматривают по несколько раз. Менеджеров не было вообще около полугода. Взяли недавно наконец нового и поставили зарплату в три раза выше, чем у кредитчика, которые живут на работе. И при этом зарплата нового менеджера еще и выше, чем у ее руководительницы. Взяли еще несколько специалистов после институтов, которым еще надо учиться и учиться, они совсем сырые, и тоже зарплату поставили на уровне кредитчиков, которые пашут под такой ответственностью и в постоянном стрессе. В общем, работать здесь можно, только если у вас железные нервы и вы старая дева и дома вас никто не ждет.
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ona.krasiva • бывший сотрудник
30.09.2012 14:19
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Еще года 3-4 назад, когда я там еще работал, было видно, что г-жа Управляющий уже "чудит".
Представляю, что она вытворяет сейчас. Из более чем 100 человек, что работали тогда со мной, до сих пор работают в филиале только 4 человека, включая "управляющую".