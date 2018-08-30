Решила написать этот отзыв, что называется, "ради правды на земле", потому что, как правило, люди легко пишут на таких форумах, если они чем-то не довольны (и это понятно, я и сама такие отзывы пишу), но всегда лень заходить и что-то писать, если все хорошо и ты всем доволен.

Вот я, справедливости ради, решила все-таки найти время и написать, что я всем довольна.

Я работаю с Русским Торговым Банком по договору как фрилансер с марта 2012-го года. Договор оформили очень быстро, проверку прошла всего за неделю, хотя я сама в прошлом работник банка и знаю, что обычно это занимает недели три, не меньше. Зарплату платят без задержек (что, к сожалению, часто бывает в отношении фрилансеров), причем всегда предупреждают по почте или звонком, что деньги придут тогда-то. Вообще все четко, без лишней волокиты и лишнего "подъезжайте, подпишите, дошлите еще какие-то документы, и тогда заплатим". Сделала работу - получи деньги.

Вот в общем-то все.

Как говорится, когда чем-то недоволен, можешь писать об этом очень долго, а когда все хорошо, то и сказать-то больше нечего.