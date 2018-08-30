Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Выставили на улицу целый блок МСБ
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Работала я в Национальном Банке ТРАСТ в 2010г кредитчиком по малому и среднему бизнесу. Понятно, что любой работодатель хочет выжать из сотрудника по-максимуму и исходит из принципа "незаменимых людей нет". К этому, я считаю, нужно с пониманием относиться, поставив себя на место этого самого работодателя. Но вот одно можно сказать однозначно - решения акционеров похожи на действия беременной женщины, у которой настроение, мнение и желания меняются по пять раз на дню.
Программа кредитования малого и среднего бизнеса открывалась/закрывалась несколько раз, при этом по не очень внятным причинам. Так что о один прекрасный момент (а было это в декабре в преддверии нового 2011г.) огромный блок МСБ оказался на улице, при этом ни о каком сокращении с выплатой 2-х окладов и речи не было. Людей просто заставляли писать заявление по собственному, причем до нового года. Либо предлагали перейти в привлеченцев пассивов (абсолютно противоположный функционал) с весьма призрачными перспективами. Ужасно некрасивая была ситуация. То же самое происходило с программой автокредитования, кстати. Так что, по моему субъективному мнению, сам банк очень нестабилен. Не знаешь, когда у руководства перемкнет, и оно решит все снова кардинально поменять.
|
0
МСБ2012 • бывший сотрудник
01.10.2012 16:35
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
+1
Мда, когда из кредитных продуктов МСБ остались только скоринговые БОЛ и БЭСК, у нас поняли что хана и весь ДРЮЛ во главе с директором дружно подали заявления и свалили в Лайф-банк. Теперь по юр. лицам работает консультант сопровождения. ППЦ!
Конкуренты потирают руки, глядя на то как Траст своими руками гробит все свои наработки.
Да неприятно, но неужели автор не понимает, что на рынке была сложная ситуация и у банка были проблемы с ликвидностью? Соответственно кредиты были не в приоритете, а сотрудников нацеливали на работу с пассивами. Знаю, что как раз пассивщики срубали неплохие бонусы за привлечение.
Можно было продать какой-нибудь кредитный портфель, как делали раньше или ещё какие-либо способы.
Почему же, я, как и другие, отлично понимала ситуацию. Вот только не нужно путать ситуацию на рынке в целом и в банке локально. На рынке как раз было вполне стабильно. А вот решения руководства не могли привести к балансу ликвидности: то откровенный избыток (самые высокие ставки по вкладам, помните? тогда и бонусы были хорошие, но не потом), то ее недостаток. Это раз. И главное, сотрудник работает не в отряде альтруистов, и не должен ничего понимать. А кто его поймет, что ему нужно за квартиру заплатить и ребенка содержать? В такой ситуации либо работодатель предлагает должность с аналогичным функционалом, либо выплачивает два оклада по сокращению (по ТК если уж на то пошло), третьего не дано. Не все универсальные солдаты и готовы из кредитчиков переродится в эффективных привлеченцев пассивов по щелчку. Имхо.
Изменено:
В это же время был порезан весь МБ.
И что называется пошли новым курсом на POS-кредитование, карты и экспрессы.
Дешевая рабочая сила, массовые выдачи.
Открыли 300 точек экспресс кредитования.
Про POS кредитование вообще молчу, объемы там немалые.
И ожидается увеличения прибыли в 3 раза.
все это звенья одной цепи.
все с МБ не плохо устроились, так как были хорошие специалисты.
считаю что получаю разумную плату за свою работу
(не продажник, на окладе)
вполне допускаю что через какое то время не буду восстребован в банке как специалист.
Банк заказывает музыку, а мы вправе решать будем ли мы делать ту работу за те деньги.
правильно это было сделано или не правильно, скоро узнаем...
Изменено: