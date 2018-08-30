Работала я в Национальном Банке ТРАСТ в 2010г кредитчиком по малому и среднему бизнесу. Понятно, что любой работодатель хочет выжать из сотрудника по-максимуму и исходит из принципа "незаменимых людей нет". К этому, я считаю, нужно с пониманием относиться, поставив себя на место этого самого работодателя. Но вот одно можно сказать однозначно - решения акционеров похожи на действия беременной женщины, у которой настроение, мнение и желания меняются по пять раз на дню.



Программа кредитования малого и среднего бизнеса открывалась/закрывалась несколько раз, при этом по не очень внятным причинам. Так что о один прекрасный момент (а было это в декабре в преддверии нового 2011г.) огромный блок МСБ оказался на улице, при этом ни о каком сокращении с выплатой 2-х окладов и речи не было. Людей просто заставляли писать заявление по собственному, причем до нового года. Либо предлагали перейти в привлеченцев пассивов (абсолютно противоположный функционал) с весьма призрачными перспективами. Ужасно некрасивая была ситуация. То же самое происходило с программой автокредитования, кстати. Так что, по моему субъективному мнению, сам банк очень нестабилен. Не знаешь, когда у руководства перемкнет, и оно решит все снова кардинально поменять.