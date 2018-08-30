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Добрый вечер, уважаемые коллеги! Проработала в Росинтербанке очень короткий период времени, всего 4 месяца! Но за это время успела повидать очень многое и нервов мне потрепали немало! Слезы за рабочим столом - это уже было нормальное явление. В банк пришла по приглашению Марии из отдела кадров, приятная и вежливая девушка! Общаться с ней было одно удовольствие. Проходила собеседование с Г-жой С-вой О., общались со мной очень спокойно и мило. Рассказали про функционал и обязанности. Через неделю вышла на работу. Вот тут-то вся сказка и закончилась! Спустя буквально неделю после моего трудоустройства Г-жу С-ву как подменили! Ее улыбка и желание помочь и подсказать куда-то резко исчезли, и на лице появилось выражение "Не подходи!". Много чего уже написано об этом человеке на сайте и это все правда! А главное, что много еще чего и не написано! Этот человек не остановится ни перед чем! И если ты пришелся в немилость - то тебя уберут, уничтожат, сживут с Белого Света! В общем и целом коллектив у меня был хороший, всегда находили общий язык и жили мирно и дружно! В банке работают очень приятные и хорошие люди! И многие начальники других департаментов на много приятнее и вежливее в общении. А то, что напоследок в этом банке лишают части зарплаты, так я так понимаю, что здесь просто так принято поступать! И я не исключение! Ну а вообще, всем советую, уважаемые коллеги, прежде чем устраиваться на работу в данный банк, очень хорошо подумайте! О хороших людях такого не когда не напишут!
Всего Вам самого доброго и наилучшего!
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romashka-ka • бывший сотрудник
03.10.2012 00:06
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Ответ банка:
Здравствуйте!
Работа в ЗАО КБ «РосинтерБанк» – нелегкая и ответственная, требующая вовлеченности и активной жизненной позиции. Одним из приоритетных направлений развития Банка является повышение уровня обслуживания Клиентов, а следовательно создание сильной команды профессионалов. По этой причине мы вынуждены предъявлять высокие требования к сотрудникам, ведь работа каждого из них должна способствовать тому, чтобы Клиенты выбирали именно РосинтерБанк в качестве своего финансового партнера.
Мы рады, что в своем отзыве Вы отметили готовность сотрудников структурных подразделений Банка оказывать содействие и помощь в решении текущих вопросов, ведь Росинтербанк – это одна семья. Сотрудники Банка, как настоящие профессионалы своего дела, стремятся решать в конструктивном ключе все возникающие в процессе работы ситуации.
Желаем Вам удачи и успехов!
С уважением,
ЗАО КБ «Росинтербанк»
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|Sunrise_avenu
03.10.2012 07:37
|Дааа, а я думала только меня не покидает чувство поскорее убежать из этого банчка! я полностью солидарна с Вашими оценками: з/п - норма, действительно соответствует рыночной, но на этом забота о персонале заканчивается, иногда я себя чувствую рабом, особенно после того как милые руководители дадут свои партийные задания, а сами пойдут чаёвничать
|mirimma
03.10.2012 11:18
|Как отлично подмечено про г-жу Ск-ву... наверно работали в Центральном офисе?
|belka_naka
25.10.2012 11:13
|4 месяца- это слишком маленький срок, чтобы делать такие выводы. Не зря всегда говорят, начинать надо с себя. Думаю, что мало есть среди Ваших знакомых, кто хоть раз не ругнулся матом. А то, что описываете про К-к? Это имело отношение к Вам, или это было при Вас? Зачем писать то, что Вы не слышали? Поэтому в банке такая обстановка, что все ищут тепленького местечка. А наводить порядок или хотя бы работать с полной отдачей, это слабо? Конечно, трудно, конечно, не сладко, но, что Вы лично сделали для улучшения работы? Сбежали из банка или Вас попросили?
|vvv2
10.11.2012 00:39
|4 месяца для этого банка много!!!!!!! тут месяц за три идет. а чтобы узнать что за птица Ск-ва, не обязательно работать в центральном офисе. ее выходки знают все
|belka_naka
19.11.2012 13:38
|Мой предыдущий комментарий был предназначен не для этого сообщения, попал сюда случайно. Но обратите внимание, все уходят, а она работает. Наверное, надо чему-то у нее научиться. Хотя бы, как себя вести с руководством.
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