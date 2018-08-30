Добрый вечер, уважаемые коллеги! Проработала в Росинтербанке очень короткий период времени, всего 4 месяца! Но за это время успела повидать очень многое и нервов мне потрепали немало! Слезы за рабочим столом - это уже было нормальное явление. В банк пришла по приглашению Марии из отдела кадров, приятная и вежливая девушка! Общаться с ней было одно удовольствие. Проходила собеседование с Г-жой С-вой О., общались со мной очень спокойно и мило. Рассказали про функционал и обязанности. Через неделю вышла на работу. Вот тут-то вся сказка и закончилась! Спустя буквально неделю после моего трудоустройства Г-жу С-ву как подменили! Ее улыбка и желание помочь и подсказать куда-то резко исчезли, и на лице появилось выражение "Не подходи!". Много чего уже написано об этом человеке на сайте и это все правда! А главное, что много еще чего и не написано! Этот человек не остановится ни перед чем! И если ты пришелся в немилость - то тебя уберут, уничтожат, сживут с Белого Света! В общем и целом коллектив у меня был хороший, всегда находили общий язык и жили мирно и дружно! В банке работают очень приятные и хорошие люди! И многие начальники других департаментов на много приятнее и вежливее в общении. А то, что напоследок в этом банке лишают части зарплаты, так я так понимаю, что здесь просто так принято поступать! И я не исключение! Ну а вообще, всем советую, уважаемые коллеги, прежде чем устраиваться на работу в данный банк, очень хорошо подумайте! О хороших людях такого не когда не напишут!

Всего Вам самого доброго и наилучшего!