Всем добрый день!

Уволилась из этого банка пару дней назад с должности ведущего кредитного специалиста. В банке проработала более 4- х лет.

Всем рекомендую данный отдел как начальное место работы. Здесь дают хорошую базу и знания. Главное - дисциплина и ответственность. Поэтому, если вы лентяй и думаете, что на работе можно тихо сидеть попивать кофе - вряд ли это ваше место. Здесь оценивают сотрудников за результат. Поэтому есть хорошие перспективы роста. Проводятся регулярные аттестации, предлагают переводы в офис. Когда на точках начинается сезон - руководство проводит всевозможные конкурсы.

Прочитала предыдущие отзывы - очень огорчает, что вы так относитесь ко своим руководителя. Б. Наталья Леонидовна - это человек карьерист, и она большая молодец! А за работу на ТТ она переживает не меньше чем вы! А то что начальство строгое и требовательное, никто и не спорит! Вы же пришли работать в банк, а не дворником!



По поводу обучения - в банке проводятся регулярные тренинги, и если у вас возникают вопросы, звоните коллегам и непосредственным руководителям - в нас воспитывали командный дух, мы работает за одно дело, и, уж поверьте, ваш вопрос никто не оставит без внимания!



З/п, конечно, не выше среднего, НО есть хорошая бонусная система и поэтому бонусы получить можно хорошие.



Уволилась я по причине того, что поступило предложение немного достойнее, шанс этот упустить не могла, перешла через себя и уволилась в другой банк. Не думала, что это будет так тяжело... до слёз

В общем, банк хороший! Руководству огромное спасибо за воспитание, полученные навыки и опыт!

Желаю процветания банку.

А Отделу Сетевых продаж - хороших, преданных сотрудников, высоких продаж и рейтингов!!!