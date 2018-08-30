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Отдел сетевых продаж хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем добрый день!
Уволилась из этого банка пару дней назад с должности ведущего кредитного специалиста. В банке проработала более 4- х лет.
Всем рекомендую данный отдел как начальное место работы. Здесь дают хорошую базу и знания. Главное - дисциплина и ответственность. Поэтому, если вы лентяй и думаете, что на работе можно тихо сидеть попивать кофе - вряд ли это ваше место. Здесь оценивают сотрудников за результат. Поэтому есть хорошие перспективы роста. Проводятся регулярные аттестации, предлагают переводы в офис. Когда на точках начинается сезон - руководство проводит всевозможные конкурсы.
Прочитала предыдущие отзывы - очень огорчает, что вы так относитесь ко своим руководителя. Б. Наталья Леонидовна - это человек карьерист, и она большая молодец! А за работу на ТТ она переживает не меньше чем вы! А то что начальство строгое и требовательное, никто и не спорит! Вы же пришли работать в банк, а не дворником!

По поводу обучения - в банке проводятся регулярные тренинги, и если у вас возникают вопросы, звоните коллегам и непосредственным руководителям - в нас воспитывали командный дух, мы работает за одно дело, и, уж поверьте, ваш вопрос никто не оставит без внимания!

З/п, конечно, не выше среднего, НО есть хорошая бонусная система и поэтому бонусы получить можно хорошие.

Уволилась я по причине того, что поступило предложение немного достойнее, шанс этот упустить не могла, перешла через себя и уволилась в другой банк. Не думала, что это будет так тяжело... до слёз smile:)
В общем, банк хороший! Руководству огромное спасибо за воспитание, полученные навыки и опыт!
Желаю процветания банку.
А Отделу Сетевых продаж - хороших, преданных сотрудников, высоких продаж и рейтингов!!!
А.М._бывший сотрудник
03.10.2012 20:22
5 комментариев
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Morfius
05.10.2012 09:03
Какой-то набор фраз. Как в рекламном ролике. Никакой конкретики. Старые песни о главном - о командном духе. Пока "З/п, конечно, не выше среднего" никакие восторженные словеса никого не впечатлят.

Изменено: Morfius - 05.10.2012 09:07
LadyVamp
05.10.2012 11:43
Morfius, а вы приведите пример, где на стартовой должности зарплата такая, что рвет карманы.
Morfius
05.10.2012 17:38
В регионе (в котором я когда-то работал и у меня была куча знакомых в разных банках) ситуация была такая: зп операциониста: Траст-12 т.р., Юниаструм - 15 т.р., Пушкино - 18т.р.
И речь идёт не о "зарплата такая, что рвет карманы.", а о "З/п, конечно, не выше среднего".
А.М._
Автор отзыва
05.10.2012 21:08
Для стартовой позиции кредитного специалиста з/п в пределах 25 т.р., и это не предел! В Москве - это очень даже неплохо!
Вурдалак
28.10.2012 03:24
Классический пример штампованной розовухи от очередного HRа smile:puke: . Текст "обо всём и ни о чём". Уже неоднократно говорил об этом (например, здесь), но всё без толку smile:wall: . +1 в копилку банка "Кредит Европа". А мне с ветряными мельницами бороться надоело. Я в Дон Кихоты не нанимался. Понаблюдаю, как КЕБ будет постепенно продвигаться вверх в Служебном рейтинге банков.
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