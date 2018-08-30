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|Расчет при увольнении
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уволилась по "собственному желанию" из банка 30.09.2012., по всем документам сотруднику не выплачивается мотивация за месяц, в котором он увольняется, т.е. за сентябрь мне не должны заплатить эту мотивацию. Вопрос: почему мне не заплатили мотивацию за август? Никаких замечаний, жалоб, претензий в мой адрес не было. В связи с этим прошу руководство Питерского филиала в лице господина К-ского В.Э. выплатить мне недополученную премию.
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wmw • бывший сотрудник
05.10.2012 17:51
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|ferocius
07.10.2012 12:53
|Да Банк Ингушского Народа - этим все сказано! Хотя мне выплатили на зарплатную карту через месяц (бонусы)...главное карту не закрывать!
|MEN_018
08.10.2012 09:42
|Да, все с этой премией " попадают" скорее всего получить у вас ее не получится, т.к. премия нигдне не прописана и выплачивается на основании согласования с руководителем.
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