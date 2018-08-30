Уволилась по "собственному желанию" из банка 30.09.2012., по всем документам сотруднику не выплачивается мотивация за месяц, в котором он увольняется, т.е. за сентябрь мне не должны заплатить эту мотивацию. Вопрос: почему мне не заплатили мотивацию за август? Никаких замечаний, жалоб, претензий в мой адрес не было. В связи с этим прошу руководство Питерского филиала в лице господина К-ского В.Э. выплатить мне недополученную премию.