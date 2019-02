Даже не знаю с чего начать… Я в банке отработал месяц менеджером по кредитованию, после чего понял, куда я попал. Когда я пришёл устраиваться работать в банк, мне обещали з/п от 25 тыс. рублей до 30 тыс рублей, 4/3 рабочий график по 10 часов + ко всему з/п обещали белую. Я ПОДУМАЛ, ВОТ МНЕ ПОВЕЗЛО… Ага, как бы не так! Вот что на самом деле происходит в банке… З/п 14 тыс. рублей прописана у вас в договоре, поверьте, больше вы не получите 100%, рабочий график у вас будет 6/1, 5/2 по 12 часов и не дай бог раньше уйдёте, получите значимую порцию негатива в свой адрес, изменение планов и графика происходит каждый день! Ведущие менеджеры, чтобы закрыть свои косяки, будут толкать вас на должностное преступление! Был такой случай у меня, человек оформил карту, но не активировал, звонит ведущий менеджер и говорит, дай его паспортные данные, я сама активирую! Ну и все в таком стиле! Вам обещали премию? ЗАБУДЬТЕ! Нет никакой премии, эту премию ведущие делят между собой, скорее всего, а может быть, банк забирает премию себе... кто знает! Способы вам ее не платить найдут, не беспокойтесь… Полное нарушение ТК! Банк живёт за счет конвейера - одни пришли на 3 месяца, ушли, следующие - обучение! По поводу хорошего обучения: собирают 15–20 человек в кабинетике 6 на 2, начинают вам парить какие они клёвые и рисовать суммы непонятные о вашей з/п… Все смс и звонки за ваш счёт: то есть вы с утра звоните, говорите - я на месте, вечером отправляете смс со статистикой! Посчитайте сами, кругленькая сумма выходит в месяц, а в год огромная! Это то, что я увидел тут за месяц, все писать не стану, смысла нет, описал вкратце… Хотите почувствовать себя рабом - Welcome to the Russian standart!