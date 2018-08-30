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Рабство еще не отменили ? отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Даже не знаю с чего начать… Я в банке отработал месяц менеджером по кредитованию, после чего понял, куда я попал. Когда я пришёл устраиваться работать в банк, мне обещали з/п от 25 тыс. рублей до 30 тыс рублей, 4/3 рабочий график по 10 часов + ко всему з/п обещали белую. Я ПОДУМАЛ, ВОТ МНЕ ПОВЕЗЛО… Ага, как бы не так! Вот что на самом деле происходит в банке… З/п 14 тыс. рублей прописана у вас в договоре, поверьте, больше вы не получите 100%, рабочий график у вас будет 6/1, 5/2 по 12 часов и не дай бог раньше уйдёте, получите значимую порцию негатива в свой адрес, изменение планов и графика происходит каждый день! Ведущие менеджеры, чтобы закрыть свои косяки, будут толкать вас на должностное преступление! Был такой случай у меня, человек оформил карту, но не активировал, звонит ведущий менеджер и говорит, дай его паспортные данные, я сама активирую! Ну и все в таком стиле! Вам обещали премию? ЗАБУДЬТЕ! Нет никакой премии, эту премию ведущие делят между собой, скорее всего, а может быть, банк забирает премию себе... кто знает! Способы вам ее не платить найдут, не беспокойтесь… Полное нарушение ТК! Банк живёт за счет конвейера - одни пришли на 3 месяца, ушли, следующие - обучение! По поводу хорошего обучения: собирают 15–20 человек в кабинетике 6 на 2, начинают вам парить какие они клёвые и рисовать суммы непонятные о вашей з/п… Все смс и звонки за ваш счёт: то есть вы с утра звоните, говорите - я на месте, вечером отправляете смс со статистикой! Посчитайте сами, кругленькая сумма выходит в месяц, а в год огромная! Это то, что я увидел тут за месяц, все писать не стану, смысла нет, описал вкратце… Хотите почувствовать себя рабом - Welcome to the Russian standart!
Elidanбывший сотрудник
06.10.2012 13:11
2 комментария
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emozgovoy
08.10.2012 11:25
Добрый день, Elidan!

Уточните, пожалуйста, Ваши персональные сведения. Данные просьба направить мне в личном сообщении через портал Banki.ru

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)

Изменено: emozgovoy - 08.10.2012 11:25
budun
08.10.2012 23:37
Elidan, давайте по существу... Отработав месяц, не совсем верно делать выводы, которые Вы приводите в тексте. Максимум Вы получили одну зарплату и говорите, что больше нет возможности получать - есть! Сам в 2006-2008 работал на ТТ в Связном, причем не в самых лучших местах, и могу с уверенностью сказать, что заработать можно усердно работая. Единственный нюанс, как в Вашем случае и и когда-то в моем случае, - сразу на хорошую проходную точку Вас не поставят, это стратегия, проверить работника на исполнительность, внимательность, работоспособность и т.д., потом было бы лучше, как говорится "тяжело в учении, легко в раю". Вы не прошли проверки. Прежде чем утверждать про премию - а она была заработана? С учетом того, что больше 14 тыс Вы не получили, то следует логичный вывод)) С графиком Вы дали слишком много воли воображению, не было, нет и быть такого не может... чисто физически. Остальное написанное так же поддается сомнению.
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