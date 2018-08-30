Работала в ККО г. Самара в течение 2-х с небольшим лет, стоит отметить, что коллектив в самом ККО отличный, что и удерживало столько времени на данном месте работы. Чего нельзя сказать о московском руководстве. Мне не только не была выплачена премия как сотруднику банка, но и зар.плата за работу по совместительству по агентскому договору, просто по росчерку пера уважаемого руководства. Видимо, сэкономить 20000 руб. для банка считается у них высшим благом. После увольнения написала официальную претензию, на нее не ответили (по законодательству, кстати говоря, должны ответить в течение 30 дней, не ответили до сих пор, хотя прошло более 3-х месяцев). Что самое интересное, сотрудники ККО до сих пор работают в субботу и воскресенье, хотя по табелю рабочего времени это обычная пятидневная неделя! И, видимо, не боятся ни суда, ни трудовой инспекции. Так что, уважаемые работники банка Траст, совет: собрались увольняться? - последний квартал перед увольнением не работайте вообще! иначе выйдет, что отработаете за спасибо. Собираюсь идти в трудовую инспекцию и отстаивать свои права, по результатам поделюсь впечатлениями.