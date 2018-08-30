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Не выплачивается премия уволившимся сотрудником ККО плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в ККО г. Самара в течение 2-х с небольшим лет, стоит отметить, что коллектив в самом ККО отличный, что и удерживало столько времени на данном месте работы. Чего нельзя сказать о московском руководстве. Мне не только не была выплачена премия как сотруднику банка, но и зар.плата за работу по совместительству по агентскому договору, просто по росчерку пера уважаемого руководства. Видимо, сэкономить 20000 руб. для банка считается у них высшим благом. После увольнения написала официальную претензию, на нее не ответили (по законодательству, кстати говоря, должны ответить в течение 30 дней, не ответили до сих пор, хотя прошло более 3-х месяцев). Что самое интересное, сотрудники ККО до сих пор работают в субботу и воскресенье, хотя по табелю рабочего времени это обычная пятидневная неделя! И, видимо, не боятся ни суда, ни трудовой инспекции. Так что, уважаемые работники банка Траст, совет: собрались увольняться? - последний квартал перед увольнением не работайте вообще! иначе выйдет, что отработаете за спасибо. Собираюсь идти в трудовую инспекцию и отстаивать свои права, по результатам поделюсь впечатлениями.
natalinkaбывший сотрудник
08.10.2012 10:50
5 комментариев
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Morfius
08.10.2012 14:20
С нетерпением жду развития событий. Удастся-ли автору победить злобного дракона Трастдрагона.
Что-то последнее время много отзывов о ККО и везде на деньги кидают. Заглянул на hh. В регионе, в котором я работал, ищут управляющего ККО.
Походу дела тему ККО тоже скоро прикроют, как и мсб smile:D
natalinka
Автор отзыва
10.10.2012 10:40
уволилась в марте этого года
MariyaRFB
11.10.2012 09:42
Желаю удачи. smile:)
natalinka
Автор отзыва
12.10.2012 17:26
по поводу комментарий Morfiusa, ККО приносит банку прибыль, причем быстро и с высокой доходностью, отделам МСБ такое и не снится, ребята в ККо работают классные, общаюсь с очень многими. И Траст для меня не является "Трастдраконом". Но очень обидно, что в головном офисе сидят пара-тройка нехороших людей, которые как всегда все портят.
Morfius
15.10.2012 08:20
Да, конечно. Пос прибыльный и никуда не денется. Пока что.
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