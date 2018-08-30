Ответ банка: Уважаемый соискатель!



Благодарим Вас за обратную связь. Просим более подробно описать о негативных моментах, которые явились причиной оставить отзыв о интервью в Банке ВТБ 24.

Данные Вы можете направить по адресу: complaint_book@vtb24.ru В теме письма просим указать «Служебный рейтинг», а в тексте привести прямую ссылку на Ваш отзыв (или скопировать его и вставить в тело письма).

Также можно подробно описать о собеседовании в виде комментария к отзыву.



С уважением,

ВТБ 24 (ЗАО).