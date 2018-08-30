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|О собеседовании на вакансию в колл-центр
|отрицательный голос не засчитан
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Уважаемые господа!
Была приглашена на собеседование в колл-центр.
Рекомендую руководителю колл-центра внимательно составлять заявку при подборе кандидатов в свой отдел.
Лозунг- Руководитель всегда прав-устарел! В настоящее время людей интересует работа. Выбор банка для работы кандидаты делают самостоятельно. Запись в трудовой делается для стажа - не для рекламы банку! Если руководство требует к себе внимание, надо внимательно относиться к сотрудникам и будущим кандидатам.
С уважением
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Viktoriya_info • несостоявшийся сотрудник
08.10.2012 22:10
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Ответ банка:
Уважаемый соискатель!
Благодарим Вас за обратную связь. Просим более подробно описать о негативных моментах, которые явились причиной оставить отзыв о интервью в Банке ВТБ 24.
Данные Вы можете направить по адресу: complaint_book@vtb24.ru В теме письма просим указать «Служебный рейтинг», а в тексте привести прямую ссылку на Ваш отзыв (или скопировать его и вставить в тело письма).
Также можно подробно описать о собеседовании в виде комментария к отзыву.
С уважением,
ВТБ 24 (ЗАО).
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|budun
09.10.2012 00:00
|Вас унизили приглашением на эту должность что ли? Ничего не понял
|Morfius
09.10.2012 08:54
|Да нет. Судя по всему руководитель унизил.
|MEN_018
09.10.2012 10:37
|Кто кого унизил ...!?!?!?
|избанка24
09.10.2012 12:21
|Я поняла, что соискателя поразило отношение в этом банке к работникам и кандидатам в работники как к просящим на пропитание.
|Pennywice
10.10.2012 11:09
|Видимо, на собеседовании не понравилось отношение. Как-то размыто (без конкретики) описано.
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