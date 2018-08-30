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Очень смутное представление о банке сложилось не голосовал
Всем доброго времени суток. Моя ситуация такая. Хотел я устроиться на работу в этот банк, привлекало в нём всё, с виду всё хорошо и организовано грамотно, но как дело дошло до собеседования, начался цирк. В итоге прошёл я первое собеседование, обещали ещё 3 с вышестоящим руководством, мы вам позвоним и т.д. - в итоге потом меня приглашают ещё на 1 собеседование и его прошёл, но опять же никакого высшего руководства не было и в помине. Я, конечно, всё понимаю, кому нужен зеленый парень только окончивший вышку эконома и со своими амбициями, пытающийся прорваться в банк. Но возникает вопрос, те люди, занимающие не последние должности в банке, они там цирком занимаются или что? Они же туда тоже не с неба упали сразу, все начинали с таких же зеленых.
Посему вопрос: такая политика устраивает банк в целом? молодые и амбициозные уже не в моде? smile:o
karamelniy • несостоявшийся сотрудник
09.10.2012 19:25
8 комментариев
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Morfius
10.10.2012 09:04
Что ж вы так разгорячились? Впереди ещё 2 собеседования. Не волнуйтесь вас возьмут.
karamelniy
Автор отзыва
11.10.2012 15:25
мне всегда казалось что разница между собеседованиями может быть ну неделя, максимум 2. а тут уже получается больше чем пол месяца.
действительно смех да и только
пром2009
17.10.2012 10:57
мне там сказали:увольняйтель с работы,мы вас берем,а потом забыли про меня......хорошо на тот момент я не работала...
LexMortis
26.10.2012 08:55
"Они же туда тоже не с неба упали сразу, все начинали с таких же зеленых." - Начинали то все, но многие на этом уровне так навсегда и застряли. Не отчаивайтесь =)
Opa-na
08.11.2012 16:20
Такая же ситуация... Жду 4-ое собеседование, хотя начал устраиваться в середине сентября.
Если "молодой и амбициозный", то не пропадешь, не в этот так в другой банк попадешь! smile;)
Opa-na
14.11.2012 09:11
Цитата
Такая же ситуация... Жду 4-ое собеседование, хотя начал устраиваться в середине сентября.

smile:yes!!!: прошел долгожданое 4-ое собеседование, вроде все нормально, скоро н.б. документы подавать.
Morfius
14.11.2012 09:22
Два месяца устраиваться и ещё не конец? Прикольно!
Это чтоб вы прониклись, что всё офигеть как не просто.
Зато потом будут напоминать, какое огромное одолжение сделали, взяв вас на работу.
Opa-na
15.11.2012 16:13
Не думаю что потом кто то вообще об этом будет напоминать (должность не та). До этого устраиваясь на работу в СБ, помню что прошло, точно не меньше месяца.
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