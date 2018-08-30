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|не голосовал
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Всем доброго времени суток. Моя ситуация такая. Хотел я устроиться на работу в этот банк, привлекало в нём всё, с виду всё хорошо и организовано грамотно, но как дело дошло до собеседования, начался цирк. В итоге прошёл я первое собеседование, обещали ещё 3 с вышестоящим руководством, мы вам позвоним и т.д. - в итоге потом меня приглашают ещё на 1 собеседование и его прошёл, но опять же никакого высшего руководства не было и в помине. Я, конечно, всё понимаю, кому нужен зеленый парень только окончивший вышку эконома и со своими амбициями, пытающийся прорваться в банк. Но возникает вопрос, те люди, занимающие не последние должности в банке, они там цирком занимаются или что? Они же туда тоже не с неба упали сразу, все начинали с таких же зеленых.
Посему вопрос: такая политика устраивает банк в целом? молодые и амбициозные уже не в моде?
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karamelniy • несостоявшийся сотрудник
09.10.2012 19:25
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действительно смех да и только
Если "молодой и амбициозный", то не пропадешь, не в этот так в другой банк попадешь!
прошел долгожданое 4-ое собеседование, вроде все нормально, скоро н.б. документы подавать.
Это чтоб вы прониклись, что всё офигеть как не просто.
Зато потом будут напоминать, какое огромное одолжение сделали, взяв вас на работу.